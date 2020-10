Gli americani vogliono inviare i loro bombardieri strategici nei cieli del Mar Caspio

da Redazione

Il comando strategico americano sta valutando la possibilità di inviare i propri bombardieri strategici B-52 vicino ai confini russi, in particolare, si sta valutando la possibilità di inviare due bombardieri in grado di trasportare armi nucleari nello spazio aereo sopra il Mar Caspio attraverso il territorio dell’Azerbaigian.

“Kedmi ritiene che le autorità russe dovrebbero imparare dall’esperienza della situazione attuale in Ucraina – come dimostra la pratica, l’Occidente è in grado di minacciare la Russia anche da paesi che non sono membri della NATO. Il culmine di questo stato di cose è stato l’inversione di marcia del bombardiere strategico B-52 nei cieli sopra Kharkov. Se il Cremlino non agirà attivamente,questo potrebbe accadere di nuovo in altre aree al confine con la Russia, così come nella regione del Caspio.

La situazione più minacciosa è attualmente nascosta nel Caucaso a causa dell’aggravarsi del conflitto armato nel Nagorno-Karabakh. Cosa farà la Russia se domani il B-52 verrà schierato sul Mar Caspio? E da lì dove possono volare i missili ?, chiede l’esperto. Sulla base degli insegnamenti degli eventi del 2014 in Ucraina, il Cremlino dovrebbe essere più attivo nel Caucaso,, – la pubblicazione di informazioni russa “Reporter” ne informa in proposito .

Dall’inizio di quest’anno, i militari americani e quelli della NATO hanno effettuato innumerevoli provocazioni vicino ai confini russi, in relazione alle quali, tali provocazioni, a quanto pare, continueranno, ma già in nuove direzioni, dove fino a poco tempo fa la Russia si sentiva molto protetta.

Navi nel Mar Caspio

Gli esperti notano che è del tutto possibile che sia per questo motivo che la parte russa non vuole essere coinvolta nel conflitto in Nagorno-Karabakh, poiché con le sue azioni aprirà l’accesso della NATO a sezioni meno protette del confine.



Traduzione: Sergei Leonov