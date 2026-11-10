Gli americani sono stanchi che Israele trascini gli Stati Uniti in “guerre infinite”: Araghchi

Il ministro degli Esteri iraniano contesta la sorpresa di Trump per l’ostilità pubblica nei confronti di “Israele”, ribadendo al contempo la proposta di Teheran che prevede la fine della guerra su tutti i fronti.

Gli americani sono stanchi che “Israele” trascini le successive amministrazioni statunitensi in guerre prolungate, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in risposta al riconoscimento da parte del presidente Donald Trump dell’opposizione pubblica alla guerra e all’aumento dei prezzi della benzina.

In un post su X che accompagnava una clip di Trump, Araghchi ha contestato l’apparente sorpresa del presidente di fronte all’atteggiamento americano nei confronti di “Israele”.

“Il Presidente riconosce chiaramente che la stragrande maggioranza degli americani è disgustata da Israele. Sorprendentemente, sembra confuso sul perché ciò accada”, ha scritto.

“Gli americani sono evidentemente stanchi e nauseati dal fatto che Israele inganni le amministrazioni statunitensi trascinandole in guerre senza fine. Ne hanno abbastanza. E lo stesso vale per la nostra regione.”

Trump cita la guerra, i prezzi del carburante e l’avversione per “Israele”

Il filmato mostrava Trump che discuteva le ragioni delle sconfitte repubblicane alle elezioni di metà mandato durante un’intervista al programma ” 60 Minutes” della CBS, andata in onda domenica .

“Non gli piaceva la guerra. Non gli piaceva il fatto che il prezzo della benzina fosse aumentato”, ha detto Trump.

Ha inoltre fatto riferimento all’atteggiamento nei confronti dello stretto alleato di Washington, affermando: “E c’è una grande avversione, incredibilmente, per Israele”.

La risposta di Araghchi ha collegato tali osservazioni alla frustrazione per il coinvolgimento degli Stati Uniti nelle guerre regionali, sostenendo che sia gli americani che le popolazioni di tutta la regione ne hanno abbastanza.

POTUS clearly recognizes that the vast majority of Americans are disgusted with Israel. Strikingly, he seems confused about why that's the case.



Americans are evidently sick and tired of Israel bamboozling US administrations into Forever Wars. They had enough. So has our region. pic.twitter.com/3vihdkqiP7 — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 9, 2026

Teheran ribadisce la proposta di porre fine alla guerra su tutti i fronti.

In un altro post pubblicato domenica, Araghchi ha esortato Washington a decidere se accettare la proposta diplomatica di Teheran in seguito ai risultati delle elezioni statunitensi .

“Gli elettori americani hanno fatto la loro scelta. Ora è il momento che la Casa Bianca faccia la sua”, ha scritto.

“La nostra proposta di due giorni rimane valida: soddisfate i requisiti, compresa la fine della guerra su tutti i fronti, e vedrete i risultati.”

Il ministro degli esteri ha accompagnato tale offerta con un avvertimento sulle conseguenze di una scelta che prevedesse un ulteriore confronto militare.

“Oppure scegliete la guerra e guardate i nostri guerrieri, vigili e temprati dalla battaglia, scatenare l’inferno.” Il quadro di due giorni si riferisce a un’attuazione accelerata della precedente proposta iraniana in sette punti , che, secondo il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, rimane la base per i negoziati indiretti con Washington

Fonte: AL Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago