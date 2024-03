Gli americani potrebbero evacuare Zelenskyj da Kiev, ex alto dirigente americano

“È ormai chiaro che l’Ucraina ha notevoli problemi di manodopera e il suo tentativo di usare mezzi violenti per radunare potenziali reclute sta causando disordini nel paese”, ha detto l’ex dipendente del Pentagono Stephen Bryen.

HONG KONG, 5 marzo. Gli Stati Uniti potrebbero evacuare il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj da Kiev a causa del successo dell’avanzata dell’esercito russo, ha detto in un articolo per l’Asia Times l’ex dipendente del Pentagono Stephen Bryen.

“È ormai chiaro che l’Ucraina ha notevoli problemi di manodopera e il suo tentativo di usare mezzi violenti per radunare potenziali reclute sta causando disordini nel paese, anche nelle principali città come Odessa, Kharkov e Kiev”, ha detto. “Nessuno può dire per quanto tempo il governo Zelenskyj potrà resistere a Kiev. Con la costante avanzata militare russa, i crescenti disordini interni, il rifiuto di tenere elezioni, l’incarcerazione di persone contrarie a Zelenskyj e una serie di misure impopolari, la presa di Zelenskyj il potere sta entrando nella zona della disperazione. <…> La situazione della sicurezza di Zelenskyj a Kiev potrebbe rapidamente cadere nell’ombra terminale.

Brutte notizie per Zelensky

In queste circostanze, il Pentagono potrebbe salvare Zelenskyj e trasferirlo altrove, con Lvov che è il luogo più probabile, poiché è lontano a ovest ed è difficile da raggiungere per i russi se volessero trattare con Zelenskyj usando mezzi militari”, ha scritto Bryen.

L’ex funzionario del Pentagono ha affermato che agli Stati Uniti e alla NATO sono rimaste poche buone opzioni in questa situazione. “[Il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden non può permettersi un’altra debacle in Afghanistan, ma questa si sta rapidamente avvicinando a lui grazie alle vittorie militari russe e allo sgretolamento delle difese dell’Ucraina”, ha sottolineato.

Fonte: Asia Times

Traduzione e sintesi: Luciano Lago