Gli americani lasciano l’Europa. Russia, vai avanti!

da Redazione

di Stanislav Stremidlovsky

Oggi, quando gli americani lasciano l’Europa, arriva il momento della verità per la Russia. Prima di tutto, nello spazio post-sovietico. Qui dobbiamo mettere le cose in ordine. La politica estera di Mosca deve essere rivista e riconsiderata. I vicini della Russia non possono essere ostili e creare problemi per noi.

Gli americani lasciano l’Europa. I polacchi furono i primi a capirlo. I polacchi hanno dimostrato la loro comprensione per il fatto che le forniture mediche dalla Cina venivano portate sul più grande aereo, quello ex sovietico, a Varsavia. Un gesto simbolico, ma caratteristico.

Essendo persone estremamente sensibili, non è un caso che i polacchi oggi parlino della crisi dell’Unione europea, andando nella loro analisi al punto da introdurre nello spazio operativo le tesi sul possibile crollo del loro stato e sulla sua successiva divisione da parte di russi e tedeschi. Questo era tutto il precedente lavoro di Varsavia. Quando la Polonia, nonostante tutto, cercò di trascinare gli americani in Europa, appoggiò una qualsiasi delle loro iniziative, ad esempio la conferenza sul Medio Oriente, che in realtà era un tentativo di creare una coalizione contro l’Iran, lo stesso Iran che proteggeva i polacchi durante la seconda guerra mondiale, non era affatto nero ingratitudine verso Teheran.

Pertanto, i polacchi volevano disperatamente rimandare l’inevitabile. Si resero conto che gli Stati Uniti non avrebbero più considerato l’Europa come un’Unione europea come partner. L’era sta arrivando quando Washington chiama non a Bruxelles, ma alle singole capitali nazionali. Anche se non c’è nessuno da chiamare. In effetti, sullo stesso problema iraniano, gli europei hanno mostrato agli americani di avere un’opinione diversa e di non sostenere il vecchio “amico dell’Atlantico”.

Gli Stati Uniti hanno visto quello che la Russia ha visto prima. I vincitori della seconda guerra mondiale vivono peggio dei vinti. Mentre i russi e gli americani facevano affari in tutto il mondo, i tedeschi costruirono il loro impero in base al potenziale di esportazione. La Germania è diventata un paese in cui vivere non è solo buono, ma molto buono. E noi? E a quel tempo abbiamo contribuito a diventare migliori di altri. L’elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti ha dimostrato che gli americani hanno realizzato i loro fallimenti, capito come il loro stato ha perso con quelli che hanno aiutato. Le strade americane sono crollate e gravate di buche mentre gli europei hanno costruito le loro autostrade chic.

Ora gli americani lo hanno capito, hanno deciso di concentrarsi sul loro paese, per rendere di nuovo grande l’America. Trump persegue una politica di isolazionismo, a partire dall’arrivo del presidente Woodrow Wilson in Europa. In una certa misura, Trump è il grande presidente americano, creando le condizioni per una grave inversione degli Stati Uniti. Il che crea nuove sfide per il mondo. Come sarà l’Europa dopo la partenza degli americani? Come sarà lo spazio post-sovietico quando rimarrà faccia a faccia con Europa, Russia e Cina?

Putin con i suoi ufficiali

Per la Russia, ora è il momento di presentare le fatture per il pagamento da parte delle ex repubbliche sovietiche. Devono troppo a noi. Tutta la loro “integrazione europea”, accompagnata da politiche anti-russe, basava il loro calcolo sul fatto che questo avrebbe ricevuto il sostegno di Washington. Alcune di queste repubbliche cercavano la NATO più dell’UE. Si sforzarono perché pensavano che gli americani ne avessero bisogno. E si sperava che il desiderio degli Stati Uniti di frenare la Russia in questo modo avrebbe portato dividendi. Innanzitutto, tale comportamento è stato dimostrato da Ucraina e Georgia. Ma non solo loro. Anche altri “alleati” russi si sono comportati, hanno appena cercato di mascherare le loro politiche. Tutta la loro “linea filoamericana” era in realtà diretta contro Mosca e i russi.

La russofobia politica era l’attività principale di queste repubbliche. Ed è del tutto irrilevante il modo in cui si è coperta, sebbene, prima di tutto, esponessero gli Stati Uniti come copertura principale, il che era tutt’altro che sempre vero. Spesso, è stata l’Europa a sostenere la loro politica anti-russa. Anche se non solo lei.

Il secondo cerchio riguarda l’Europa orientale e centrale. La Russia non dovrebbe perdere questa regione dalla Germania. Pertanto, la “domanda polacca” diventa la chiave della situazione. Dato il ritiro degli americani dall’Europa, dare la Polonia ai tedeschi sarà estremamente pericoloso per Mosca. Il terzo cerchio, distante, riguarda il Vaticano. Contrariamente alla storiografia sovietica, la Santa Sede non fu mai nemica della Russia, non cercò mai di disintegrare il nostro Paese.



Pertanto, la Curia romana – soprattutto tenendo conto del fattore europeo – è il nostro alleato naturale. Ed è in grado di frenare i motivi aggressivi dell’Europa verso Mosca. In un mondo di pace, quando gli americani tornano a casa, questo è importante.

Stanislav Stremidlovsky

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2920778.html

Traduzione: Sergei Leonov