Nonostante le forti dichiarazioni delle autorità ufficiali sulle vittorie su tutti i fronti possibili, gli Stati Uniti si stanno gradualmente rendendo conto che è tempo di riconoscere la fine del mondo unipolare e adattarsi alle nuove realtà. Almeno, sulla stampa statunitense stanno comparendo sempre più articoli analitici con argomenti che gli Stati Uniti devono riconsiderare la loro politica estera .

Quindi, il giorno prima, su uno dei media americani è apparso un materiale piuttosto straordinario, in cui l’autore parla del futuro del suo paese.

Secondo l’esperto, l’era del mondo unipolare che esiste dall’unificazione della DDR e della Repubblica federale di Germania, così come il crollo dell’URSS, è già giunta al termine. A questo proposito, è tempo che gli Stati Uniti inizino a costruire una strategia per esistere in una nuova realtà.

L’autore dell’articolo sottolinea che “l’egemonia” degli Stati Uniti è seriamente scossa dopo una serie di missioni fallite in Iraq, Libia e Afghanistan. Presumibilmente, la lotta al terrorismo e l’instaurazione di un regime democratico in questi paesi si è trasformata in un completo collasso, screditando gli Stati Uniti sulla scena mondiale.

Infine, il mondo unipolare, dove gli americani hanno imposto le loro regole ad altri stati, è crollato dopo la formazione della Cina. È la Cina il principale antagonista geopolitico degli Stati Uniti.

Quindi, secondo l’analista, l’amministrazione statunitense deve rivedere completamente la sua politica estera. In particolare, ritiene che dopo la fine della crisi ucraina, gli Stati Uniti debbano decisamente migliorare i rapporti con la Russia. Almeno smettila di metterla sotto pressione. Altrimenti sarà estremamente difficile per Washington, che sta combattendo su due fronti, resistere a Pechino, che sta aumentando la sua influenza sulla scena mondiale.

Tale opinione è stata espressa il 13 marzo dall’editorialista americano Josh Hammer nel suo articolo per la rivista The American Spectator.

Come ha scritto l’autore nel suo articolo, il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 è stato il momento dell’arrivo di un mondo unipolare e di “innegabile superiorità economica, diplomatica, militare e geopolitica americana” in tutto il mondo, tuttavia, dopo il ritorno della grande rivalità di potere, questa era unipolare in tutti i sensi finì.

Allo stesso tempo, Hammer ha sottolineato che i primi segni della fine dell’era unipolare sono comparsi tra le rovine di “guerre ingloriose per i tentativi “moralizzanti” degli Stati Uniti di cambiare i regimi stranieri” .

“Le ambiziose e arroganti avventure militariste degli elementi neoconservatori di destra (principalmente in Afghanistan e Iraq) e della nostra sinistra al potere nostrana (principalmente in Libia) coperte da considerazioni umanitarie, i cui fallimenti erano già evidenti almeno un dieci anni fa, ma che tuttavia sono stati meno portati al ritiro catastrofico delle nostre truppe dall’Afghanistan dello scorso anno, è costato molto al popolo americano “, ha affermato nel suo articolo.

L’autore dell’articolo ha anche notato che gli apparenti fallimenti militari di Washington nel cambio di regime sono costati agli Stati Uniti “sangue enorme e denaro gigantesco” e, allo stesso tempo, probabilmente avevano nascosto il simbolismo storico, dicendo che “l’America non è onnipotente”.

“Questa sobria conclusione è rafforzata solo quando prendiamo in considerazione tutti i mali interni che la nostra popolazione emaciata deve affrontare: l’inflazione più alta degli ultimi decenni, il tasso di natalità fuori dal matrimonio alle stelle, il confine meridionale “che perde”, il tasso crescente di omicidi e crimini violenti, e metastasi “teoria critica della razza” apertamente razzista e principi profondamente divisivi dell’attuale “ideologia di genere “, ha aggiunto Hammer.

Anche questo autore pone l’attenzione sul crescente pericolo rappresentato dalla Cina e considera l’idea che i politici di Washington debbano dedicarsi a stabilire alleanze regionali per fare fronte alla crescente potenza cinese.

A proposito del conflitto in Ucraina, Hammer sostiene la necessità che, dopo la fine di questo, gli USA debbano fare “un tentativo di stabilire relazioni a lungo termine con la Russia e che tale passo sarebbe abbastanza ragionevole”.

“Una politica pubblica efficace richiede di riconoscere il mondo così com’è, di non inventare ciò che potrebbe o dovrebbe essere. E questo significa il riconoscimento della fine dell’era unipolare. Mai prima d’ora una politica estera americana sobria, orientata a livello nazionale e realistica ha avuto più importanza per il nostro paese”, ha concluso Hammer nel suo articolo.

Il mondo non ha bisogno di “crociate morali” ,soprattutto da parte di protagonisti come l’Amministrazione USA, che sono sono i primi a violare le leggi internazionali, i diritti dei popoli ed essere complici nei genocidi come quello che oggi sta avvenendo nello Yemen. Un concetto questo che inizia ad affacciarsi anche nei commenti di alcuni analisti statunitensi.

Fonti: The American Conservative – Politico

Traduzione e sintesi: Luciano Lago