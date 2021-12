Gli americani hanno minacciato la Russia di attacchi nucleari in Ucraina





MOSCA – RIA Novosti . I lettori del Washington Post hanno parlato di un ipotetico conflitto tra Russia e Occidente per l’espansione della NATO in Ucraina.

“Equilibrare le forze sull’orlo della guerra non è mai una strategia di successo quando entrambe le parti hanno capacità nucleari che possono uccidere tutta la vita sul pianeta”, ha scritto John PDX.

“L’Ucraina è nella sfera di influenza della Russia. In caso di guerra tra questi paesi, dobbiamo invadere il Venezuela e Cuba per rovesciare i governi filo-russi in questi stati”, ha detto Narwhals.

Un altro utente ha affermato che in caso di escalation del conflitto tra Kiev e Mosca, gli Stati Uniti dovrebbero “organizzare una nuova Chernobyl”.

“Biden può mostrare a Putin un semplice gesto. La NATO dovrebbe offrire all’Ucraina la possibilità di aderire. Questo mese. Sai, un attacco così preventivo”, ha suggerito Rickpres.

“La NATO ha promesso di non espandersi ulteriormente verso est, ma non ha mantenuto la parola data. Putin, ovviamente, è arrabbiato per questo. Non ci si può fidare degli Stati Uniti e dell’Alleanza Nord Atlantica”, ha affermato Bill Samuel.

“L’Ucraina come sfera della nostra influenza? Che cos’è se non l’espansionismo imperiale?” – Ha chiesto R Middleton.

Missili Nucleari Russi



Di recente, i media occidentali hanno scritto dei preparativi della Russia per un attacco all’Ucraina. Mosca ha più volte sottolineato di non avere intenzioni aggressive nei confronti di nessuno Stato. Come ha osservato il direttore del Servizio di intelligence estero Sergei Naryshkin , non è prevista alcuna invasione del paese vicino. Ha chiamato tali accuse propaganda dannosa da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Traduzione: Sergei Leonov