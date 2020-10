“Gli americani etichettano come terrorista chiunque si opponga alle loro politiche”, parla il leader degli Houthi dello Yemen

da Redazione





A quanto pare gli Stati Uniti vogliono classificare i ribelli yemeniti Houthi come un’organizzazione terroristica, probabilmente anche a causa della loro vicinanza all’Iran. In un’intervista rilasciata alla “Der Spiegel” tedesca, il leader Mohammed Ali al-Huthi accusa coloro che hanno aggredito il suo paese e che stanno massacrando la popolazione dello Yemen.



Di Susanne Koelbl

Una guerra infuria in Yemen da oltre cinque anni dove sempre più attori regionali e internazionali sono coinvolti. Al centro del conflitto ci sono gli Houthi sciiti, una formazione yemenita sostenuta dall’Iran che governa attualmente lo Yemen . Gli Houthi non riconoscono il precedente governo del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, che vive in esilio in Arabia Saudita.

Mansur Hadi (considerato un fantoccio della monarchia saudita) , è protetto dal potere egemonico sunnita/saudita. L’Arabia Saudita ha forgiato un’alleanza anti-Houthi e ha imposto un blocco aereo e marittimo allo Yemen; l’importazione di armi e merci (incluso alimentari e medicinali) è quasi impossibile e questo sta portando alla fame e carestia buona parte della popolazione.

Le Nazioni Unite ora contano oltre 200.000 morti nella guerra, che sono morti direttamente o come risultato della brutale guerra per procura. 24 milioni di yemeniti ora dipendono dalle razioni alimentari delle organizzazioni umanitarie. Le infrastrutture e i beni culturali del paese sono stati distrutti in molti luoghi. Anche così, la coalizione anti-Houthi sostenuta dagli Stati Uniti non ha ottenuto alcun successo notevole.

Più a lungo dura il conflitto, più diventa complicato e con esso la sua soluzione. Più di recente, gruppi rivali avevano combattuto all’interno del campo del presidente Hadi in esilio. I ribelli Houthi nel frattempo controllano ancora la capitale Sanaa. Mohammed Ali al-Huthi, 41 anni, è uno dei leader più potenti nel suo territorio.

SPIEGEL: Hai un pugnale impressionante nella cintura: è un gioiello o un’arma?

Mohammed Ali al-Huthi: Questo è l’abbigliamento tradizionale degli yemeniti, è quello che preferisco indossare. Gli abiti eleganti che vediamo ai visitatori o ai politici in televisione non rendono nessuno una persona onorevole.

Mohammed Ali al-Huthi (a Sanaa), direttore dello SPIEGEL Koelbl Foto: DER SPIEGEL

SPIEGEL: Ha paura di finire nel mirino degli Stati Uniti, come più recentemente il generale Qasem Soleimani, che comandava le Brigate Quds iraniane e che gli americani hanno liquidato con un drone a gennaio ?

Houthi: Prima di tutto, non sono un militare.

SPIEGEL: Dopo tutto, sei tu a prendere la decisione finale sulla strategia militare.

Houthi: In secondo luogo, non sarebbe sorprendente se gli americani mi prendessero di mira. Ma con ogni altro crimine, la rabbia contro gli Stati Uniti d’America cresce sempre di più qui da noi.

“Il presidente Trump nomina il prezzo pagato ai sauditi, quello offerto dagli Stati Uniti”

SPIEGEL: Perché gli USA? È una coalizione guidata dai sauditi contro cui state combattendo qui.

Houthi: L’ Arabia Saudita opera nella penisola arabica come uno stato americano sotto Trump. Il presidente cita il prezzo che i sauditi pagano gli Stati Uniti (che forniscono assistenza logistica e di supporto alle forze saudite che bombardano lo Yemen).

SPIEGEL: A quanto pare gli Stati Uniti stanno considerando di classificare la vostra milizia houthi come “organizzazione terroristica globale“. Un passo del genere andrebbe davvero a vantaggio dei governanti di Riyadh. Ma sarebbe anche una sfida diretta da Washington al tuo governo auto-nominato a Sanaa. Qual è la tua strategia di difesa?

Combattenti Houthi dello Yemen

Houthi: Non siamo un gruppo terroristico e non accettiamo questo termine. Gli americani etichettano chiunque si opponga alle loro politiche come “terrorista”. Anche i manifestanti per le strade negli Stati Uniti sono stati definiti terroristi da Trump. Mi chiedo, ovviamente, perché sta succedendo ora? Difendiamo il nostro paese. Quale linea rossa abbiamo appena attraversato?

SPIEGEL: I servizi segreti occidentali riferiscono che i ribelli Houthi utilizzano sempre più missili e droni iraniani.

Houthi: Perché l’Arabia Saudita che armi usa contro il nostro popolo? Forse che gli Stati Uniti stanno dichiarando guerra contro di noi sulla base del fatto che stiamo ricevendo un certo sostegno dall’Iran? Se siamo finanziati dall’Iran, bombardate l’Iran, il finanziere, non massacrate gli yemeniti! Questo è esattamente quello che abbiamo detto chiaramente ai sauditi e agli americani. “Se hai un conto da regolare con gli iraniani, tratta con gli iraniani”.

“Siamo espressamente grati ai tedeschi per aver fermato la consegna di armi all’Arabia Saudita”

SPIEGEL: L’ Arabia Saudita sta dichiarando guerra allo Yemen per riportare a Sanaa il governo riconosciuto a livello internazionale (dai paesi NATO e monarchie del golfo) del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e per fare pressione sull’Iran, che sta espandendo la sua influenza nel vostro paese. È per questo che stai ripensando alla tua alleanza con Teheran?

Houthi: L’influenza iraniana nella regione diminuirà se gli yemeniti verranno bombardati? Ciò porterà alla fine del programma nucleare iraniano? O la fine dei missili a lungo raggio? No!

SPIEGEL: Quanto è significativo il legame con la Guardia rivoluzionaria iraniana per la tua lotta?

Houthi: Non sono mai stato in Iran, come si continua a dire. Non abbiamo le armi sofisticate e precise di cui parlano i servizi segreti. I nostri sistemi d’arma non sono aggiornati e risalgono alla seconda guerra mondiale. Molti paesi ridono delle nostre armi obsolete. Siamo espressamente grati ai tedeschi per aver interrotto la consegna di armi all’Arabia Saudita.

SPIEGEL: Un anno fa sembrava molto diverso. Poi hai dichiarato ad alta voce sulle tue presunte capacità altamente sviluppate e che potresti presumibilmente – senza l’aiuto iraniano – distruggere il cinquanta per cento della produzione petrolifera dell’Arabia Saudita con droni e razzi ad alta tecnologia.

Houthi (ride): Abbiamo molta esperienza e molti talenti. Siamo attaccati in Yemen e siamo costretti a difenderci con le nostre opzioni limitate.

“L’Arabia Saudita non è nostra madre a cui dobbiamo mostrare rispetto e che dobbiamo seguire”.



SPIEGEL: L’ Arabia Saudita si vede sempre più circondata da governi che sono influenzati o controllati da Teheran; questo è il caso della Siria, del Libano e dell’Iraq, e lo Yemen è uno di questi. Riuscite a capire perché Riyadh non tollererà un altro alleato iraniano al suo confine?

Houthi: L’ Arabia Saudita non è nostra madre, alla quale dobbiamo mostrare rispetto e che dobbiamo seguire. Che l’Arabia Saudita ci riconosca o meno non è importante per noi. Quello che è importante per noi è il riconoscimento del popolo yemenita.

SPIEGEL: In quanto organizzazione terroristica, a nessuno è più permesso di sostenerti, ai membri del governo Houthi è vietato entrare negli Stati Uniti e le tue risorse sono congelate a livello internazionale. L’aiuto urgentemente necessario sarebbe anche più difficile da ottenere nel paese.

Houthi: Le Nazioni Unite hanno già imposto sanzioni a singoli membri di alto rango del governo yemenita, contro le quali stiamo protestando. Tuttavia, questi sono solo dettagli. Dimentichi il grande crimine contro il nostro paese. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha permesso a nessuno di intraprendere questa guerra distruttiva contro lo Yemen!

SPIEGEL: Ci sono state trattative tra le parti in conflitto. L’inviato speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths attualmente non vede più prospettive di pace. Perché la pace fallisce?

Houthi: Siamo noi a proporre iniziative di pace. Siamo pronti a mantenere il cessate il fuoco su tutti i fronti e fermare il lancio di razzi e l’uso dei droni. Vogliamo un dialogo e una soluzione globale. In cambio, è importante per noi che il blocco contro il popolo yemenita venga revocato e l’aggressione finisca.

SPIEGEL: Sanaa è in piena espansione. I supermercati della capitale sono pieni mentre 24 milioni di persone in tutto il paese muoiono di fame. Come si conciliano?

Houthi: Non viviamo di latte di capra. Ci sono uomini d’affari qui che esistevano prima della guerra. I loro nomi sono registrati nelle camere di commercio. Attiriamo investitori. A Sanaa devi pagare solo 600 rial per il dollaro, nelle aree controllate dalla coalizione anti-Houthi 850 rial.

SPIEGEL: La situazione sta diventando sempre più complicata e l’economia di guerra e il contrabbando hanno reso molti signori della guerra incredibilmente ricchi, compresi i ribelli Houthi. Gli osservatori politici nel paese affermano che nemmeno tu sei interessato a un accordo di pace.

Houthi: Non è vero! Abbiamo accettato gli sforzi di Martin Griffiths, inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, e gli abbiamo chiesto di convincere l’altra parte. La cosiddetta Anti-Houthi Alliance respinge la dichiarazione congiunta.

Una madre nello Yemen

SPIEGEL: Le Nazioni Unite hanno già dovuto dimezzare le razioni di cibo per i bisognosi perché le loro casse sono vuote. L’ONU afferma che in futuro non sarà più in grado di permettersi nemmeno queste razioni. Cosa farai contro la fame nella tua sfera di influenza?

Houthi: Il blocco aereo e marittimo imposto dall’Arabia Saudita ci rende impossibile rifornire la nostra gente attraverso importazioni e scambi. Le Nazioni Unite hanno ripetutamente sollecitato l’Arabia Saudita a onorare le sue precedenti promesse di aiuti. Ma non pagano più. Usano gli aiuti umanitari come arma contro la nostra gente. Alla conferenza dei donatori, più soldi per lo Yemen sono arrivati ​​dalla Gran Bretagna e dalla Svezia che da Riyadh.



Nota: Le Nazioni Unite hanno classificato quella dello Yemen come la più grave emergenza umanitaria attualmente nel mondo.

Fonte: Der Spiegel

Traduzione e sintesi: Luciano Lago