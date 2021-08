Gli americani attaccano a Kabul: altre vittime civili

Questa mattina riferiscono le fonti che l’aviazione USA ha attaccato un obiettivo sa Kabul con un missile, distruggendo una casa dove sono rimasti uccisi un bambino e feriti e tre persone sono rimaste ferite, come riferisce la Reuters.

Secondo la rete Al Jazera. l’obiettivo erano presunti terroristi dell’ISIS contro cui è stasto lanciato l’attacco ma, come avviene fequentemente, le vittime civili sono state classificate come danni collaterali.

Non è chiaro se l’attacco è stato attuato da un aereo o da un drone.

Da notare che gli attacchi con i droni utilizzati dagli USA, sempre più massicciamente in Afghanistan, hanno causato, nei soli due anni precedenti, oltre un migliaio di vittiime civili, secondo calcoli prudenti. Fra gli obiettivi colpiti, un assembramento per un matrimonio e più di un corteo funerario, scambiati per terroristi. Danni collaterali hanno riferito dal comando USA.

Fonti: Al Jazeera – Reuters

Traduzione: L.Lago