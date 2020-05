Gli ambasciatori europei mettono in guardia Israele dall’annessione della Cisgiordania

da Redazione

Gli ambasciatori di 11 paesi europei hanno avvertito il regime israeliano che la sua prevista annessione della Cisgiordania occupata è una “chiara violazione del diritto internazionale” che avrebbe “gravi conseguenze” per il regime.

Gli inviati provenienti da Regno Unito, Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Italia, Spagna, Svezia, Belgio, Danimarca e Finlandia, nonché, in particolare, l’Unione europea (UE) hanno presentato la loro opposizione formale al piano giovedì, un canale 13 riferisce tale rapporto, secondo il Times of Israel.

La protesta degli inviati europei è arrivata durante una videoconferenza con il deputato del ministero degli Esteri israeliano per l’Europa, Anna Azari.

“Siamo molto preoccupati per la clausola dell’accordo di coalizione che apre la strada all’annessione di parti della Cisgiordania. L’annessione di qualsiasi parte della Cisgiordania costituisce una chiara violazione del diritto internazionale “, hanno affermato gli ambasciatori.

Bulldozer israeliani demoliscono le case palestinesi

Il mese scorso, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo principale rivale, Benny Gantz, hanno concordato di avviare piani per l’annessione di parti della Cisgiordania occupata il 1 ° luglio nell’ambito di un accordo che istituisce un futuro gabinetto della coalizione.

Fino ad allora, le elezioni dopo le elezioni avevano lasciato i rispettivi partiti sia di Netanyahu che di Gantz a corto di una solida maggioranza parlamentare per scegliere un nuovo primo ministro, e nessun colloquio di coalizione aveva fallito.

“Tali misure unilaterali danneggeranno gli sforzi per rinnovare il processo di pace e avranno gravi conseguenze per la stabilità regionale e per la posizione di Israele sulla scena internazionale”, hanno affermato i diplomatici europei.

Molti leader mondiali, governi e organizzazioni internazionali hanno messo in guardia Israele contro la misura.

La Lega araba condanna Israele

Israele è stato incoraggiato ad annettere insediamenti e altri territori strategici nella Cisgiordania occupata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo un piano che ha svelato a gennaio. L’iniziativa ha anche designato Gerusalemme al-Quds come “capitale indivisa di Israele”, tra gli altri privilegi concessi a Israele.

Mentre il piano avrebbe dovuto essere un accordo tra israeliani e palestinesi, nessun funzionario palestinese era stato coinvolto nella preparazione e tutte le fazioni palestinesi hanno respinto il piano subito dopo l’annuncio.

https://www.presstv.com/Detail/2020/05/01/624367/Israel-West-Bank-annex-European-ambassadors

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago