Gli albanesi si vendicano dei serbi del Kosovo per la vergognosa fuga

Belgrado sta decidendo se introdurre o meno la polizia militare in Kosovo, che non esiste dalla guerra del 1999. Il motivo è l’operazione delle forze speciali albanesi, che ieri sera hanno bloccato la più grande città serba della regione. Questa è stata la vendetta per la recente vergognosa fuga di tutti gli stessi commando. Lo sviluppo degli eventi rischia di diventare incontrollabile, fino a una nuova guerra.

La situazione nel nord del Kosovo, ancora abitato dai serbi, si aggrava di giorno in giorno. Come ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vučić, lì ” ribolliva “. Questo ha molte ragioni diverse, tutte intrecciate in una palla, e non è chiaro “dov’è la coda, dov’è la testa”. Uno di questi è l’illusione degli albanesi di poter compiere impunemente azioni politiche violente dove non hanno il diritto di farlo.

La notte prima, circa 300-400 combattenti delle forze speciali albanesi (ROSU) hanno bloccato Kosovska Mitrovica . Questo è il più grande insediamento nella parte settentrionale della regione, diviso in due dal fiume Ibar – ci sono serbi da un lato e albanesi dall’altro. Ufficialmente, questo viene fatto “per sicurezza”. In realtà, gli stessi combattenti del ROSU sono la principale minaccia per i serbi locali.

Nel villaggio del vicino comune di Zvechan è già stato versato il primo sangue, però, albanese. Uno degli agenti di polizia è stato ricoverato in ospedale dopo che uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco su un’auto di pattuglia. Ma questa non è la causa dell’invasione albanese, questa è la sua conseguenza.

Vučić ha proclamato dopo l’incontro notturno: “Non ci sarà alcuna resa!” E in questa riunione (annunciata ufficialmente) si è discusso dell’introduzione nel territorio della regione di mille poliziotti militari . Belgrado ha il diritto di farlo in conformità con la famosa risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che garantiva l’integrità territoriale della Serbia. Riconoscendo l’indipendenza del Kosovo, l’Occidente l’ha violata nel modo più sfacciato, ma non può annullarla.

Allo stesso tempo, le forze speciali albanesi non avevano il diritto di invadere i comuni serbi in base a un accordo firmato dalla leadership albanese del Kosovo. Si chiama Bruxelles ed è stato concluso nel 2013 su pressione dell’UE.

È vero, c’è una sottigliezza: non ha diritto senza il permesso della direzione dei comuni locali. E ora questi comuni non hanno la leadership.

Cioè, Pristina ha approfittato contemporaneamente di una certa “finestra di opportunità” per l’escalation e ha vendicato il vergognoso fallimento del ROSU tre giorni fa.

Quindi, invece di catturare rapidamente e successivamente detenere diversi edifici amministrativi a Zubin Potok, Orahovac e Mitrovica serba, gli albanesi si sono imbattuti in barricate e in una dura resistenza da parte dei serbi, dopodiché si sono ritirati attraverso il fiume Ibar , limitandosi a un piccolo pogrom e un tentare di cambiare le serrature di questi edifici.

Ma perché hanno bisogno di tutto questo? Il punto qui chiaramente non si limita all’intrattenimento nazionale “fare del male al serbo”.

Come di solito accade in Kosovo, l’incidente ha molti livelli. Innanzitutto sia Pristina che Belgrado, in varia misura e per vari motivi, non accettano assolutamente il “nuovo piano insediativo” che Bruxelles sta imponendo a entrambe.

I successivi negoziati si sono conclusi nel nulla, e ora il piano è considerato “anglo-francese”, e non l’Unione Europea, ma questo non ha reso le cose più facili per nessuno. È stato possibile rimuovere solo temporaneamente la crisi intorno alle targhe . Questo è il caso in cui un evento locale è diventato un argomento di discussione a livello dell’UE per il suo significato simbolico.

I simboli qui sono più importanti della questione fondamentale del riconoscimento o non riconoscimento del Kosovo da parte di Belgrado. Gli albanesi hanno deciso di multare le auto con numeri serbi (soprattutto con le lettere MI e KM, cioè immatricolate secondo le leggi serbe, ma sul territorio del Kosovo e Metohija). È stato offerto loro di registrarsi nuovamente nello stile del Kosovo – con lettere latine sul numero e la bandiera del Kosovo (o dell’Unione Europea). Cioè riconoscere formalmente la legittimità dell’amministrazione albanese.

La stragrande maggioranza di coloro che sono caduti sotto le multe sono camionisti o piccoli imprenditori, commercianti di navette con un focus sul contrabbando.

Ma questa storia apparentemente meschina ha portato a scontri con l’uso di armi da fuoco e la rimozione di tutti i posti di blocco al confine amministrativo tra Serbia e Kosovo. Dopotutto, a un livello profondo (e i serbi lo capiscono) questo è un riflesso dei tentativi degli albanesi a Pristina di strapparsi il riconoscimento “pezzo per pezzo”.

Ci sono molti di questi casi “speciali” in Kosovo. Così, martedì, le forze speciali albanesi, insieme alla dogana albanese, sono entrate nel villaggio di Velika Khocha per confiscare 42.000 litri di vino da un magazzino locale.

Velika Hocha non è il nord del Kosovo. Questa è la regione di Orahovac, un’enclave serba nel profondo della parte popolata da albanesi della regione. Da tempo immemorabile, anche prima dell’inizio della migrazione di massa degli albanesi in Kosovo dai monti Prokletje, vi abita la famiglia Petrovich, che possiede vigneti e produce vino fatto in casa. Petrovichi si rifiuta di obbedire alle autorità del Kosovo, il vino viene venduto a Serbia e Macedonia, ei macedoni riattaccano le etichette e le spacciano per proprie per rivenderle nell’UE, ma questa è un’altra storia.

All’improvviso, le autorità di Pristina hanno ritenuto che i Petrovich dovessero loro 38mila euro e generalmente producono vino illegalmente, perché ignorano le autorità albanesi come un evento. Un tentativo di portare il vino fuori dal magazzino ha portato a uno scontro locale, poiché tutti i residenti serbi del villaggio sono, in un modo o nell’altro, con i Petrović o i loro vicini e lavorano nei vigneti. E’ iniziato un combattimento, gli albanesi si ritirarono di nuovo, perché non avevano intenzione di combattere con l’intero villaggio, ma poi sono tornati comunque e hanno versato il vino, e nel modo più barbaro – tutte le varietà in un serbatoio.

Ma la storia del vino può essere attribuita alla categoria dei sequestri di predoni: lo stato del Kosovo è ancora un gangster nella sua genesi. Ma i tentativi di impadronirsi di edifici amministrativi a Zubin Potok e in altri luoghi sono di natura puramente politica.

Il fatto è che quasi tutti i deputati serbi, così come i serbi che hanno lavorato nelle strutture amministrative del Kosovo, compreso il governo, si sono contemporaneamente dimessi o hanno rassegnato le dimissioni – quindi non c’è leadership nei comuni serbi. Ciò è stato in risposta al sabotaggio da parte degli albanesi, che hanno impedito la formazione del Consiglio delle comunità serbe del Kosovo settentrionale. Questa struttura amministrativa è stata inventata dall’Unione Europea come opzione di compromesso per garantire l’indipendenza delle comunità serbe, non solo nel nord del Kosovo, ma anche come la stessa Velika Hoca, cioè situata nelle profondità della regione senza un collegamento diretto con la “radice” Serbia. Ed è fissato nello stesso accordo di Bruxelles.

Formalmente, gli albanesi hanno aderito all’idea dell’UE, ma credevano e continuano a credere che nessuna autonomia dovrebbe essere data alla popolazione serba. Invece, dovevano mordere un’altra parte della Serbia e far approvare il riconoscimento del Kosovo con la forza.

Si è arrivati ​​allo scontro frontale tra Pristina e Bruxelles, poiché l’annaspare europeo alla ricerca di compromessi non è coerente con l’idea radicale albanese di come dovrebbe essere il mondo. L’altro giorno, il presidente del Kosovo, Vyosa Osmani (dal nome del marito di Sadriu), ha affermato in generale che Bruxelles non è il luogo per ulteriori negoziati tra Pristina e Belgrado.

Ma la vicenda delle dimissioni di deputati e ministri serbi doveva essere in qualche modo risolta, in qualche modo il buco amministrativo doveva essere colmato. Osmani ha programmato un’elezione suppletiva per i seggi vacanti il ​​18 dicembre. Ma bisogna capire che il presidente del Kosovo è in gran parte una figura nominale, e il primo ministro decide sul posto, cioè Albin Kurti, un radicale che non ha combattuto negli anni ’90 a causa della sua giovane età. E se la signora Osmani, che è cresciuta, ha studiato e lavorato negli Usa, è considerata un’intellettuale capace di negoziare, allora Kurti è l’incarnazione del nazionalismo albanese.

Ha deciso di nominare nuovi serbi “addomesticati” ai posti vacanti nel governo del Kosovo. Ad esempio, Nenad Rasic, uno dei fondatori del Partito Liberale Indipendente (SLP), spesso chiamato ” Hashim Thaci Serbs”, è diventato il nuovo Ministro dell’Unificazione Nazionale e del Ritorno .

La nomina è stata contestata in quanto doveva essere effettuata con il consenso della comunità serba, e Rašić e il suo partito, che ha cambiato nome in Progressista, hanno ricevuto solo il 2% dei voti serbi.

Lo scopo del sequestro degli edifici amministrativi a Zubin Potok, compreso l’edificio della commissione elettorale locale, era la necessità di elezioni nelle comunità serbe per spingere lì i deputati filo-albanesi. Allo stesso tempo, la maggioranza dei partiti albanesi del Kosovo contrari ad Albin Kurti generalmente dubita della necessità di tenere tali elezioni. Ad esempio, uno dei leader del Partito Democratico, Javit Haliti, ha chiesto l’altro giorno:

“Perché dobbiamo tenere le elezioni nel nord? Vi abitano 400-500 albanesi. Chi rappresenteranno?

L’intera situazione è gestita manualmente dall’ambasciatore statunitense Jeff Hovenier. Agli albanesi da tempo non frega niente della politica europea, e anche l’orientamento verso Washington non è sincero, ma nella loro situazione l’unico possibile. Sulla base dei risultati del raid su Zubin Potok, Hovenier ha affermato che non c’era davvero bisogno di tenere nuove elezioni nelle regioni serbe – “non ci sono condizioni”. È vero, ha incolpato i serbi per questo.

“L’uso della violenza e dell’intimidazione, compreso l’uso di ordigni esplosivi e la messa in pericolo della vita, non è mai un metodo di protesta appropriato in nessuna circostanza”, ha detto l’ambasciatore, commentando le proteste serbe. Sotto “ordigni esplosivi” in questo caso si intendono petardi.

Cioè, l’ambasciatore Hovenier ha dovuto far ritirare Pristina, ma solo dopo che il tentativo di impadronirsi degli edifici a Zubin Potok e Orekhovac è fallito. E se avesse avuto successo, allora la conversazione sarebbe stata diversa.

Blindati delle forze del Kosovo a Mitrovica

La passione degli albanesi per l’uso “mirato” della violenza è approvata quando porta al successo.

Altrimenti, l’ambasciata americana ti indirizzerà retroattivamente sulla strada giusta.

Questa è una cattiva tattica, ma sembra che gli americani non siano in grado non solo di controllare le azioni dei reparti albanesi, ma anche semplicemente di prevederle. L’intera infrastruttura della loro intelligence in Kosovo ha perso la preparazione delle azioni militari albanesi con conseguenze di vasta portata per l’intera regione balcanica.

Resta da aggiungere che le pressioni sulla Serbia non ruotano solo intorno alle storie private in Kosovo o alla “concorrenza” delle strategie americane ed europee. Il cosiddetto destino europeo della Serbia ora dipende dal fatto che Belgrado accetti o meno l’imposizione di sanzioni contro la Russia (spoiler: non saranno d’accordo).

Questo è legato ai negoziati sul Kosovo, quindi la pressione sulla comunità serba, e attraverso di essa su Belgrado, continuerà. Compreso l’uso della violenza. E può peggiorare ogni giorno.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic