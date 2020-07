Gli aerei sauditi bombardano un matrimonio nello Yemen: 25 morti

da Redazione





Almeno 25 persone, la maggior parte delle quali donne e bambini, sono morte mercoledì per attacchi aerei sauditi in occasione di un matrimonio nel nord dello Yemen.

Come riportato dalla catena yemenita Al-Masirah , i caccia della coalizione a guida saudita hanno bombardato un matrimonio, la cerimonia si stava svolgendo in una zona residenziale nel distretto di Al-Hazm, situata nella provincia di Al-Yawf .

Fonti dell’ospedale di Marib affermano di aver ricevuto finora i corpi di 16 vittime di questo incidente mortale, mentre i responsabili dell’ospedale Al-Hazm riportano la morte di altre 8 persone colpite dall’attacco.

https://www.hispantv.com/noticias/yemen/471491/ataque-arabia-saudita-boda-muertos

Decine di persone sono state ferite nell’incidente. Le immagini che circolano sui social network mostrano il grave stato di salute dei civili ospedalizzati. La maggior parte delle vittime erano donne e bambini.

D’altra parte, fonti ufficiali citate dalla rete yemenita hanno riferito che tale attacco è stato effettuato in un’area in cui non vi sono obiettivi militari.

L’aviazione saudita usufruice dell’appoggio logitico degli USA e del Regno Unito, quest’ultimo si occup della formazione e addestramento dei piloti sauditi.

Bombardamenti nello Yemen



ONU: Gli attacchi sauditi contro lo Yemen, secondo l’ONU, hanno causato la morte di circa 1000 civili in 6 mesi.

Nello Yemen è in atto una gravissima crisi umanitaria per causa dei mbombardamenti sauditi e del blocco imposto al paese che cusa la carestia e la fame per milioni di yemeniti.

Nota: I media occidentali nascondano accuratamente le notizie degli eccidi che avvengono giornalmente nello Yemen-

Fonte: Hispan TV

Traduzione e nota: L..Lago