Non lontano da Kherson, le forze aerospaziali russe hanno attaccato con successo il nemico. L’aviazione militare russa ha colpito nella posizione del DRG ucraino su un’isola del Dnepr.

Questo è riportato da una serie di fonti che hanno familiarità con la situazione.

Non ci sono dati esatti sulle perdite dell’esercito ucraino, ma a giudicare dal video ripreso dal drone , il gruppo di sabotaggio e ricognizione nemico è stato distrutto.

Si presume che i sabotatori ucraini, situati in edifici civili sull’isola di Cherkessky, abbiano pianificato di sbarcare ulteriormente sulla riva sinistra del Dnepr. Ma questi piani non avevano possibilità di successo. È stato tracciato il movimento del nemico, dopodiché l’esercito ucraino è stato sottoposto a un attacco aereo da parte delle forze aerospaziali russe.

Non è la prima volta che il comando delle forze armate ucraine condanna a morte i suoi subordinati in questo modo. Ciò testimonia o la mancanza di professionalità dei leader militari ucraini o il fatto che non tengono conto della perdita di personale.

Tali tentativi da parte delle unità delle forze armate ucraine si ripetono regolarmente. Di solito usano barche o barchini a motore per le loro sortite. In particolare, uno di questi tentativi, in cui sono state coinvolte sette barche, è stato intrapreso alla vigilia del Giorno della Vittoria vicino alla città di Aleshki nella regione di Kherson. Tutti sono stati annientati dal fuoco delle fore aeree russe.

È difficile capire su cosa conta il comando ucraino, sapendo che tutti gli approcci alle isole Dnepr sono controllati in modo affidabile dalle forze armate della Federazione Russa. E le forze di sicurezza di Kiev non hanno alcuna possibilità di prendere piede sulle posizioni conrollate dalle forze russe. Si tratta di operazioni kamikaze dove gli ucraini vengono mandati a sicuro annientamento.

Forze da sbarco russe

Nello stesso giorno, da fonte russa: gruppo di ricognizione ucraino distrutto a Donetsk

Le forze russe hanno distrutto un’unità di veicoli militari ucraini e forze vive con mortai montati su veicoli blindati “Acacia”.

Sabato mattina, le forze russe hanno distrutto un gruppo di ricognizione ucraino che cercava di esplorare le unità dell’esercito russo nella direzione meridionale della città di Donetsk nella regione di Novoselovka.

Secondo il colonnello Alexander Gordeev, capo del centro media del gruppo “Vostok”, un tentativo ucraino di ricognizione della posizione avanzata delle unità del gruppo nell’area di Novoselovka in direzione sud di Donetsk è stato sventato.

Inoltre, un’unità di veicoli militari ucraini e forze vive è stata distrutta da mortai montati sul veicolo blindato “Acacia”.

Inoltre, secondo lui, durante l’operazione di ricognizione aerea, è stato rilevato un raduno di combattenti e veicoli nell’area del villaggio di Dobrovolye.

Gordeev ha aggiunto che tre veicoli corazzati delle forze di fanteria, un trasporto truppe e un veicolo da ricognizione da combattimento sono stati distrutti dal fuoco dell’artiglieria missilistica, auto e combattenti sono stati distrutti nell’area di Zeleno Pole e mortai montati sul veicolo corazzato “Tulipan” nel Velika Zona Novoselovka.

Ha sottolineato che due droni “Lilika” sono stati abbattuti dai sistemi di difesa missilistica “Tor”, “Osa-Akm” e “Strela-10”, oltre ai droni “Furya” e “Valkyria”.

Ha sottolineato che la piattaforma di artiglieria corazzata è stata distrutta nella regione di Stepnogorsk verso Zaporozhye e due squadre di artiglieria sono state distrutte nelle regioni di Lugovsk e Belogoria come parte dei combattimenti anti-artiglieria.

Dal lancio dell’operazione, il 24 febbraio 2022, Mosca ha fissato i suoi obiettivi per proteggere la popolazione della regione del Donbass, eliminare le minacce alla sicurezza della Russia, costringere l’Ucraina alla neutralità militare ed eliminare le tendenze naziste al suo interno.

Fonte: Top War

Traduzione e sintesi: Luciano Lago