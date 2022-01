Gli aerei da guerra guidati dai sauditi prendono di mira l’ospedale nel mezzo di attacchi mortali allo Yemen





I caccia della coalizione bellica, guidata dall’Arabia Saudita, hanno effettuato nuovi assalti aerei alle aree residenziali delle province yemenite di Sana’a e Hudaydah, uccidendo almeno due civili.

All’inizio di giovedì, il canale televisivo yemenita al-Masirah ha riferito che aerei da guerra guidati dai sauditi avevano preso di mira aree nel distretto di Sana’a (la capitale) e danneggiato un ospedale, unico ancora in funzione.

Simili attacchi aerei avvenuti nel distretto di al-Garrahi di Hudaydah hanno causato la morte di due yemeniti, secondo un rapporto separato di al-Masirah.

L’Arabia Saudita ha lanciato la devastante aggressione militare contro il suo vicino meridionale nel marzo 2015 in collaborazione con alcuni dei suoi stati alleati e con il supporto di armi e logistica degli Stati Uniti e di diversi stati occidentali.

L’obiettivo era riportare al potere l’ex regime sostenuto da Riyadh e schiacciare il popolare movimento Ansarullah che gestisce gli affari di stato in assenza di un governo efficace nello Yemen.

La guerra si è fermata ben al di là di tutti i suoi obiettivi, nonostante abbia ucciso decine di migliaia di yemeniti e trasformato l’intero Yemen nella scena della peggiore crisi umanitaria del mondo.

Nel frattempo, negli ultimi mesi le forze yemenite si sono rafforzate contro gli invasori guidati dai sauditi e hanno lasciato Riyadh e i suoi alleati impantanati nello Yemen.

Denutrizione bambini nello Yemen

Onu: 3,9 miliardi di dollari necessari per l’aiuto in Yemen

Mercoledì, un alto funzionario umanitario delle Nazioni Unite ha affermato che l’organismo mondiale richiederà circa 3,9 miliardi di dollari quest’anno per aiutare 16 milioni di yemeniti.

Ramesh Rajasingham, vice segretario generale ad interim per gli affari umanitari e vice coordinatore dei soccorsi di emergenza, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che “il più grande vincolo in questo momento sono i finanziamenti”.

“Il piano di risposta dell’anno scorso è stato finanziato al 58%, il che rende l’appello per il finanziamento il più basso per lo Yemen dal 2015”, ha aggiunto, ricordando che la mancanza di sostegno finanziario ha costretto il Programma alimentare mondiale (WFP) ad annunciare tagli alimentari per otto milioni di persone nello Yemen.

Rajasingham ha anche fatto appello ai donatori per un maggiore sostegno, avvertendo che “anche altri programmi vitali, inclusi acqua, protezione e servizi di salute riproduttiva, sono stati costretti a ridimensionare o chiudere nelle ultime settimane per mancanza di fondi”.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Fadi Haddad