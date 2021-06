Gli accordi di Minsk: unica base per risolvere il conflitto in Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, durante una conversazione telefonica con i colleghi di Francia e Germania, ha affermato che i tentativi di Kiev di rivedere gli accordi di Minsk sono inaccettabili, ha affermato il ministero degli Esteri russo.

Si segnala che Lavrov ha avuto un colloquio telefonico con i ministri degli Esteri di Francia e Germania, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, durante il quale i ministri hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulle prospettive di risoluzione del conflitto interno ucraino in Donbass a seguito di un videoconferenza regolare dei consiglieri politici ai leader del formato Normandia”.

“Non c’era alternativa agli accordi di Minsk e alla necessità per tutte le parti di adempiere ai propri obblighi. Lavrov ha sottolineato l’inaccettabilità dei tentativi di Kiev di rivedere il “pacchetto di misure”, oltre a risolvere il vertice “normanno” di Parigi nel dicembre 2019, ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di risposta da parte dei nostri colleghi occidentali alle dichiarazioni espresse da Kiev, contrariamente agli accordi esistenti “, – ha detto in una dichiarazione ministeri.

Lavrov ha anche sottolineato l’inammissibilità di misure discriminatorie contro la popolazione di lingua russa in Ucraina, il comportamento delle autorità di Kiev per l’ucrainizzazione violenta delle minoranze nazionali, la repressione degli oppositori politici e dei media e l’indulgenza verso i neonazisti.

Inoltre, come rilevato dal servizio diplomatico, i ministri degli esteri hanno discusso della situazione al confine azero-armeno e intorno al Nagorno-Karabakh.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel hanno affermato che gli accordi di Minsk rimangono l’unica base per risolvere il conflitto nel sud-est dell’Ucraina.

Ricordiamo che a febbraio il capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Andriy Yermak ha affermato che gli accordi di Minsk sarebbero stati praticamente impossibili da rispettare nella versione in cui sono stati firmati. Il ministero degli Esteri russo ha affermato che Kiev sta facendo di tutto per non adempiere agli obblighi previsti dagli accordi di Minsk, rinunciando alla possibilità di pace nel Donbass.

Forze ucraine alla frontiera con il Donbass

Nota: L’Ucraina viene istigata dagli USA e dalla NATO a compiere una azione di forza per riprendere il controllo delle province secessioniste del Donbass. Sembra chiaro che Kiev si sente spalleggiata dalla presenza delle forze della NATO e si affida a queste per poter ottenere quello che non ha fino ad oggi ottenuto, per causa della resistenza delle popolazioni filo russe del Donbass che non hanno la minima intenzione di farsi assimilare dal governo filo occidentale ed anti russo di Kiev.

D’altra parte sarà difficile che la Russia voglia abbandonare i suoi concittadini (circa 400.000) con passaporto russo che risiedono nelle province di Donetsk e di Lugansk. Di conseguenza la soluzione di forza vedrebbe le truppe russe entrare in Ucraina e prendere il controllo della situazione in meno di 48 ore. Difficile in quel caso che tedeschi e francesi abbiano voglia di combattere per salvare il c…. di Volodymyr Zelenskyj, il presidente guerrafondaio dell’Ucraina.

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago