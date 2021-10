Gli accordi con l’Amministrazione americana non valgono un centesimo

Elena Panina ha spiegato l’intenzione degli Stati Uniti di deferire alla giustizia USA la compagnia russa Gazprom.

MOSCA, Istituto RUSSTRAT. Elena Panina, direttrice dell’Istituto per le strategie politiche ed economiche internazionali RUSSTRAT, mercoledì 20 ottobre ha commentato a Izvestia l’intenzione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di ritenere Gazprom responsabile della presunta violazione delle sanzioni.

Secondo lei, la prontezza del dipartimento americano per tali azioni è la prova che non ci si può fidare di Washington e gli accordi con l’amministrazione americana non valgono un centesimo.

Panina ha ricordato che nel maggio di quest’anno il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha affermato che Washington respinge le sanzioni contro il ” Nord Stream – 2 “. Ha sottolineato che a luglio, ai colloqui tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Angela Merkel, è stato raggiunto un accordo per cui Washington non applicherà sanzioni irragionevoli contro il gasdotto: è quanto contenuto in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti e Germania.

“Sembrerebbe che fossimo d’accordo. Ma non appena diversi membri del Congresso americani hanno espresso la loro indignazione, la Casa Bianca ha fatto marcia indietro. A dire il vero, l’attuale comportamento dell’amministrazione Biden è in gran parte dovuto al confronto politico interno a Capitol Hill. Ma questo mette a repentaglio il prestigio degli Stati Uniti nell’arena internazionale “, ha affermato lo specialista.

Oltre a ciò, Panina ha osservato che gli Stati Uniti considerano ancora il Vecchio Mondo come loro feudo e stanno cercando di dettare la loro volontà su di esso, mentre applicano pressioni sanzionatorie. Tuttavia, questo comportamento, al contrario, respinge più fortemente l’UE dal “patrono” d’oltremare. La crescente resistenza alle pressioni si manifesta in vari ambiti, fino al desiderio degli europei di lasciare la Nato e creare le proprie forze armate, ha osservato l’esperto.

Ha anche affermato che il progetto Nord Stream 2 sarà implementato nonostante l’opposizione di Washington.

“Puoi indignarti quanto vuoi, minacciare sanzioni, infrangere la tua stessa parola, ma gli Stati Uniti non sono più in grado di interferire con l’attuazione del progetto. Alla fine, il loro fallimento servirà come l’ennesima prova dell’indebolimento dell’egemonia americana nel mondo “, ha sottolineato Panina.

Vasily Koltashov, capo del Center for Political Economic Research dell’Institute for a New Society, a sua volta, ha osservato che dopo le minacce del Tesoro degli Stati Uniti di portare Gazprom davanti alla giustizia per violazione delle sanzioni, la società potrebbe essere accusata anche del fatto che l’inverno sta arrivando e qualcuno non era pronto per questo.

Secondo l’esperto, il Congresso ricorderà più di una volta Gazprom nelle condizioni dell’imminente inverno, che potrebbe diventare molto difficile per i paesi dell’UE e l’Ucraina. Ma in generale, lo specialista è sicuro, gli Stati Uniti non hanno alcuna opportunità speciale per danneggiare l’azienda russa, poiché qualsiasi misura contro di essa opererà solo sul territorio degli Stati Uniti.

Alla vigilia del primo collaudo, il vice capo del Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha annunciato la necessità di ritenere Gazprom responsabile per azioni che presumibilmente violano le sanzioni statunitensi.

Allo stesso tempo, il Dipartimento del Tesoro, in un rapporto sull’applicazione di misure restrittive da parte di Washington negli ultimi 20 anni, ha raccomandato all’amministrazione Biden di agire in modo più selettivo nell’imporre sanzioni economiche.

Il 10 settembre è stata completata la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. È stato costruito dalla Russia alla Germania lungo il fondo del Mar Baltico allo scopo di fornire gas diretto all’Europa senza transito attraverso i territori di altri paesi.

I paesi dell’UE sostengono principalmente il progetto e partecipano alla sua attuazione. Gli Stati baltici, la Polonia, gli USA e l’ Ucraina si oppongono .

Fonte: Russtrat

Traduzione: Sergei Leonov