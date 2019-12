GIUSTIZIA? I CONDANNATI A MORTE PER LO SMEMBRAMENTO DI KHASHOGGI IN ARABIA SAUDITA HANNO RICEVUTO ORDINI SOLO DA BIN SALMAN

di Marwa Rashad

Lunedì l’Arabia Saudita ha condannato a morte cinque persone e tre in prigione per l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ma un investigatore delle Nazioni Unite lo ha accusato di aver fatto una “beffa” della giustizia permettendo agli autori intellettuali, i mndanti dell’omicidio dell’anno scorso siano stati rilasciati.

Un tribunale saudita ha respinto i risultati di un’indagine dell’ONU dichiarando che l’omicidio non era premeditato, ma era stato condotto “al momento”. Il vice procuratore e portavoce dell’Arabia Saudita, Shalaan al-Shalaan, ha dichiarato che il tribunale ha respinto le accuse contro tre delle 11 persone processate e le ha giudicate innocenti.

Un alto funzionario dell’amministrazione Trump, dopo che i critici hanno affermato che l’Arabia Saudita è stata troppo debole per l’omicidio di Khashoggi, ha definito i verdetti “un passo importante” per rendere i colpevoli responsabili.

Un altro alto funzionario americano ha affermato che Washington continuerà a insistere per la responsabilità totale. Khashoggi era residente negli Stati Uniti e critico del sovrano de facto del regno, il principe ereditario Mohammed bin Salman, noto anche come MbS.

Una fonte che ha familiarità con le valutazioni dell’intelligence statunitense, ha riferito che le principali agenzie governative statunitensi hanno respinto la validità dei procedimenti giudiziari e gli esperti della CIA credevano ancora che il principe ereditario avesse ordinato personalmente, o almeno abbia approvato, l’omicidio.

La fonte ha affermato che i cinque uomini condannati a morte erano essenzialmente esecutori dell’omicidio, indicati come capri espiatori, mentre due alti funzionari della sicurezza assolti hanno svolto un ruolo più importante.

Un procuratore saudita ha affermato che non c’erano prove che collegassero uno di quegli alti funzionari, Saud al-Qahtani, con l’omicidio e la corte ha respinto le accuse contro Ahmed al-Asiri, ex vice capo dell’intelligence.

Khashoggi è stato visto per l’ultima volta al consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018, dove era andato a cercare documenti per il suo matrimonio imminente. Secondo quanto riferito, il suo corpo è stato smembrato e rimosso dall’edificio, e i suoi resti non sono stati trovati.

L’omicidio ha causato una indignazione globale che ha offuscato l’immagine del principe ereditario. Alcuni governi occidentali, così come la CIA, hanno affermato di ritenere che avesse ordinato lui l’omicidio.

Le autorità saudite affermano che non ha avuto alcun ruolo, anche se a settembre MbS ha indicato alcune responsabilità personali, affermando che “è accaduto sotto la mia supervisione”.

“Strage” di Giustizia

Agnes Callamard, relatrice speciale delle Nazioni Unite per sommari stragiudiziali o esecuzioni arbitrarie, ha affermato che il verdetto del processo è una “beffa” per la giustizia.

“I sicari sono colpevoli, condannati a morte. Gli autori intellettuali, i mandanti, non solo camminano liberi, ma sono stati a malapena toccati dalle indagini e dal processo “, ha detto su Twitter.

Undici sospetti sauditi sono stati processati in procedimenti segreti nella capitale, Riyadh. Nessuno dei loro nomi è stato rivelato immediatamente.

“L’indagine ha dimostrato che l’omicidio non è stato premeditato … La decisione è stata presa all’improvviso”, ha detto Shalaan, una posizione risibile che contraddice direttamente i risultati di un’indagine condotta dalle Nazioni Unite.

L’indagine condotta dalle Nazioni Unite a febbraio ha riferito che le prove indicavano “un omicidio brutale e premeditato, pianificato e perpetrato” da funzionari sauditi.

Il direttore del Washington Post, un giornale per il quale Khashoggi ha scritto una rubrica, afferma che la mancanza di trasparenza e il rifiuto del governo saudita di collaborare con investigatori indipendenti hanno suggerito “un falso processo” (processo farsa).

“Gli autori finali, ai massimi livelli del governo saudita, continuano a sfuggire alla responsabilità per il brutale omicidio di Jamal Khashoggi”, ha dichiarato Fred Ryan in una nota.

Il gruppo per i diritti umani Amnesty International ha affermato che il verdetto è stato un “insabbiamento” che non ha tenuto conto della partecipazione delle autorità saudite o dell’ubicazione dei resti di Khashoggi.

Tuttavia, uno dei figli di Khashoggi [quello che vive in Arabia Saudita ed è l’ostaggio di MBS] ha affermato che i verdetti sono stati equi con i suoi figli.

“Affermiamo la nostra fiducia nella magistratura saudita a tutti i livelli, che è stata giusta per noi e che la giustizia è stata raggiunta”, ha detto Salah Khashoggi su Twitter.

Nota: La “protezione” accordata al principe Bin Salman da parte dell’Amministrazione Trump è indicativa dei forti interessi economici, militari e strategici che legano gli USA all’Arabia Saudita. Interessi a cui Washington non intende rinunciare neppure di fronte ai crimini più atroci perpetrati dal governo saudita, non solo l’eliminazione brutale di dissidenti come Khashoggi ma anche le decine di migliaia di vittime innocenti prodotte nello Yemen dalla guerra di sterminio che l’Arabia Saudita sta conducendo contro la poplazione yemenita con la collaborazione militare degli USA.

