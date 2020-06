“Giuseppi” Conte decide e dispone: soldi pubblici alla fondazione di Bill Gates

da Redazione

di Luciano Lago

Quando il premier Conte decide per suo conto di utilizzare i soldi pubblici per finanziare i miliardari , finti filantropi, come Bill Gates, non ci sono esitazioni nè ritardi, i soldi vengono stanziati e inviati subito.

Si possono far aspettare i lavoratori italiani che ancora non ricevono la cassa integrazione e i piccoli imprenditori che sono alla disperazione, in attesa di ricevere i soldi stanziati dal governo, ma Bill Gates no, a quello i soldi vanno inviati subito, si sa che lui è un grande “filantropo” (come lo descrivono i media del sistema), che ci procurerà il vaccino per tutti.

Così ha fatto Giuseppe Conte, il quale ha informato che l’Italia avrebbe contribuito con un sostegno maggiore rispetto a quanto già dichiarato precedentemente, raggiungendo la modica cifra di 287,5 milioni di euro dei contribuenti italiani, per sostenere Bill Gates e la sua fondazione “Gavi Alliance”. Una decisione presa da Conte “motu proprio” scavalcando il Parlamento e senza indugi, perchè lui, l’avvocato Conte è un “decisionista” quando si tratta di omaggiare miliardari e gruppi di potere di oltre atlantico.



Per la verità la mossa di Conte ha suscitato qualche malumore ma di quelli che non contano niente, come Claudio Borghi (economista della Lega) e Federico D’Incà (ministro per i rapporti con il Parlamento).

Il quotidiano “La Verità” aveva rivelato che nel decreto rilancio erano già stati inseriti “un finanziamento di oltre 150 milioni, in 5 rate da 30 milioni, dal 2026 al 2030, all’ Iffim, Interntional finance facility for immunization; e un finanziamento di 5 milioni, per quest’anno, da indirizzare alla Coalition for epideminc preparedness innovations”. Entrambe le strutture sono collegate a Bill Gates, in particolare l’Iffim raccoglie le risorse finzanziarie per destinarle alla Gavi alliance, l’Alleanza mondiale per vaccini e immunizzazione, lanciata nel 1999 dalla Fondazione Bill e Melinda Gates.



La mossa di Conte dimostra quanto questo governo sia piegato a interessi della elite tecnico finanziaria collegata alla “Big Pharma” (le grandi corporations farmaceutiche) che si trova dietro tutte le campagne di vaccinanzione obbligatoria e che utilizza i suoi investitori, uno dei quali è Bill Gates, per fare lobby con i governi della UE e convincere ad instaurare un regime di stretto controllo sanitario con il pretesto delle pandemie, spontanee o provocate.

D’altraparte Conte è consapevole che i circoli dei miliardari della elite transnazionale bisogna “tenerseli buoni”, come di dice da noi, in modo che si possano poi ottenere i favori con prestigiosi incarichi e lucrose consulenze. Conte è un politico avveduto, perfetta incarnazione del nuovo statista democristiano che deve sapersi destreggiare fra i potenti.

Se Conte si fosse minimamente informato sulle referenze di Bill Gates, che non è uno scienziato, non è un medico e tanto meno un infettologo ma soltanto uno speculatore, avrebbe dovuto telefonare al suo omologo dell’India e chiedere per quale motivo Bill Gates e la sua fondazione siano stati espulsi dallo stato indiano dove lui si era dedicato a fare le sue sperimentazioni dei vaccini su migliaia di cavie umane, bambini e bambine appartenenti a famiglie povere.

in India si è accertato che i vaccini testati da Bill Gates, quelli in particolare contro l’epatite B (HepB) e meningite da emofilo (Hib), promossi dalla GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunisation) e finanziati dalla Bill & Melinda Gates, sono stati introdotti in India senza considerare preventivamente l’esperienza di altri paesi che avevano utilizzato questi vaccini, e l’utilizzo di questi ha portato a moltissimi casi di morti infantili e alcuni casi di paralisi , oltre ad altri effetti collaterali come sterilità nelle femmine e altre patologie gravi. Il vaccino dei Gates era stato introdotto in India nel programma UIP sotto la spinta dell’OMS e l’influenza del GAVI, ignorando fatti e cifre circa la sua utilità e sicurezza circa la pericolosità degli effetti collaterali.

Secondo il sito della BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation) , questa fondazione ha donato 39,6 miliardi di dollari dall’inizio della sua attività (fine anni ’90) ad oggi. Si ritiene che attraverso queste forme di finanziamento abbia influenzato le politiche delle organizzazioni internazionali e dei governi nazionali. Il suo approccio per una soluzione dei problemi di salute dell’India condizionata dalla GAVI, sembrerebbe quindi collegato con gli interessi delle grandi società con cui collabora.

Verificare sul sito http://www.informasalus.it/it/articoli/india-fondazione-gates-vaccini.php.

Il nuovo “filantropo” e missionario dei vaccini



Possiamo essere sicuri che, grazie alla comunanza di interessi fra questo governo e gli esponenti della OMS e miliardari collegati, il vaccino entrerà in Italia accompagnato da campagne di informazione sulla indispensabilità della vaccinazione obbligatoria che punteranno in particolare sulle scuole e sugli organismi pubblici per imporlo al di fuori di qualsiasi cautela e di sperimentazione sui suoi effetti collaterali.

La campagna di convincimento è già iniziata e coloro che si oppongono vengono già additati come complottisti e cospiratori, con maggioranza ed opposizioni tutti allineati a sostenere la necessità salvifica del vaccino.

Una prospettiva terrificante considerando che le cavie in questo caso saranno i bambini. Lo stato totalitario dello scientismo dogmatico non ammette deroghe, lo richiede la OMS, lo suggerisce Bill Gates e lo approva Giuseppi Conte.