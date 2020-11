Giorno delle elezioni: una cosa è certa, un imperialista vincerà

Trump una caricatura dell’Impero proveniente dalla DC, Biden la sua incarnazione

di Dave DeCamp

Le elezioni presidenziali del 2020 sono qui. Gli americani si stanno rivelando in numero record per votare, con il voto pre-elettorale che supera i due terzi del numero di tutte le schede elettorali espresse nel 2016 . Il paese è diviso e i due candidati principali del partito sono presentati come opzioni nettamente diverse. Ma una cosa che Donald Trump e Joe Biden hanno in comune è la loro ammirazione per l’impero degli Stati Uniti, ed entrambi i candidati hanno in programma di mantenere intatta la macchina da guerra sbandata degli Stati Uniti.

Confrontare la politica estera di un secondo mandato Trump con una nuova amministrazione Biden è difficile. Ci sono alcune aree in cui Trump è leggermente migliore e ci sono aree in cui un’amministrazione Biden potrebbe essere migliore.

L’Afghanistan è un luogo in cui Trump sembra meglio di Biden. Sebbene Trump abbia lanciato un numero record di bombe sull’Afghanistan nel 2018 e nel 2019 , l’accordo di pace tra Stati Uniti e talebani firmato a febbraio ha aperto la strada a un ritiro completo degli Stati Uniti entro la primavera del 2021. La tempistica del ritiro significa che Trump potrebbe invertire il piano dopo essere stato eletto per un secondo mandato, ma lui sembra intenzionato a porre fine a questa guerra. Biden, d’altra parte, ha dichiarato in un’intervista a Stars and Stripes a settembre che non può promettere un ritiro completo dall’Afghanistan e che è favorevole a mantenere una piccola presenza di truppe nel Paese.

Soldati USA in Afghanistsn

Biden ha detto lo stesso per Siria e Iraq nell’intervista a The Stripes , altri due paesi da cui Trump ha detto che vorrebbe uscire. Per quanto riguarda la Siria, Trump non è riuscito miseramente a portare a termine un ritiro e ha deciso di rimanere nel Paese per “assicurarsi” (rubare) il petrolio. Oltre alla criminalità di occupare un paese sovrano per rubarne le risorse, la piccola forza di occupazione statunitense rischia di confrontarsi con la Russia. Con il presidente siriano Bashar al-Assad che è un nemico preferito dell’establishment democratico, è possibile che il numero delle truppe statunitensi in Siria possa aumentare sotto un’amministrazione Biden.

In Iraq, gli Stati Uniti hanno recentemente annunciato il loro piano per ridurre le truppe da 5.200 a 3.000 . Trump dice che lui vuole un ritiro completo dal paese , dove le truppe statunitensi non sono più le benvenute dall’assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani. Il parlamento iracheno ha votato all’unanimità per l’espulsione delle truppe statunitensi dopo l’enorme provocazione di Trump nei confronti dell’Iran che ha portato la regione sull’orlo di una nuova grande guerra. La politica iraniana di Trump si scontra con il suo desiderio di ritirarsi dall’Iraq. È probabile che i falchi anti-iraniani che guidano la campagna della “massima pressione” non vogliano rinunciare alle basi in Iraq, che potrebbero servire da trampolino di lancio per gli attacchi contro l’Iran.

L’Iran è un’area in cui Biden potrebbe essere molto meglio di Trump. La campagna di “massima pressione” contro la Repubblica Islamica è stata disastrosa e non accenna a diminuire. Biden ha detto che lavorerà con l’Iran per ripristinare l’accordo nucleare iraniano del 2015 , quello che era un risultato di politica estera dell’amministrazione Obama.

Truppe USA circondate in Siria

Recenti commenti del senatore Bob Menendez (D-NJ) suggeriscono che Biden dovrà affrontare pressioni sia da repubblicani che da democratici per cercare di concludere un accordo più duro con l’Iran. Menendez ha detto che Biden dovrebbe cercare un accordo che restringa ulteriormente le capacità nucleari e militari dell’Iran, qualcosa che Teheran non accetterebbe mai prima della rimozione delle sanzioni. Biden dovrà anche affrontare la pressione di Israele per essere duro con l’Iran. Per entrambi i candidati l’ultima parola è quella di Israele.

Alcuni credono che Biden sia il candidato presidenziale più filo-israeliano di sempre da entrambi i lati del corridoio. Il presidente Trump è stato senza dubbio il presidente più filo-israeliano di tutti i tempi, riconoscendo Gerusalemme come la capitale del paese, riconoscendo la sovranità israeliana sulle alture del Golan, cambiando la politica degli Stati Uniti per non considerare più illegali gli insediamenti ebraici in Cisgiordania e il cosiddetto “Vision for Peace” che essenzialmente formalizzerebbe il dominio dell’apartheid sui palestinesi.

Biden dice che si oppone all’annessione israeliana della Cisgiordania, ma non c’è motivo di credere che invertirebbe alcuna delle politiche di Trump, come spostare l’ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme, qualcosa che Biden ha detto che non cambierà . Per quanto riguarda l’annessione, gli israeliani hanno deciso di trattenere l’annessione di porzioni della Cisgiordania assegnate loro nel piano di Trump e stanno tornando alla forma di annessione più lenta e politicamente appetibile, attraverso gli insediamenti , qualcosa con cui Biden probabilmente non interferirebbe.

bambini palestinesi arrestati da soldati israeliani

Forse la peggiore macchia sull’amministrazione Trump è la guerra in Yemen. Il presidente Trump ha scelto di continuare questa guerra genocida nell’aprile 2019, quando ha posto il veto a una risoluzione sui poteri di guerra approvata dal Congresso che chiedeva la fine del coinvolgimento militare degli Stati Uniti nello Yemen. Il presidente lo ha fatto di nuovo nel luglio 2019, quando ha posto il veto a tre risoluzioni separate che avrebbero vietato la vendita di armi degli Stati Uniti all’Arabia Saudita. Gli esperti concordano sul fatto che se gli Stati Uniti interrompessero il sostegno ai sauditi nello Yemen, la guerra finirebbe rapidamente.

Joe Biden ha ripetutamente affermato che avrebbe posto fine al sostegno degli Stati Uniti alla guerra in Yemen. “Sotto un’amministrazione Biden-Harris, rivaluteremo la nostra relazione con il Regno, porremo fine al sostegno degli Stati Uniti alla guerra dell’Arabia Saudita nello Yemen e assicureremo che l’America non metta i suoi valori alla porta per vendere armi o acquistare petrolio”, l’ex vice ha detto il presidente in una dichiarazione in occasione dell’anniversario della morte di Jamal Khashosggi.

Il presidente Trump ha anche intensificato in modo significativo la guerra contro al-Qaeda nello Yemen e ha effettuato più operazioni terrestri e aeree nel paese rispetto alle amministrazioni di George W. Bush e Barack Obama messe insieme. Trump ha anche battuto i record di bombardamenti in Somalia. I primi sette mesi del 2020 hanno visto più attacchi aerei statunitensi sul paese africano che sotto Bush e Obama messi insieme. Senza praticamente alcuna opposizione a Washington alla guerra dei droni contro al-Shabab in Somalia, l’amministrazione Biden probabilmente continuerebbe la campagna.

Droni USA

Non si sa quale candidato sarebbe peggiore su Russia e Cina. Nonostante tutti i giornali liberal affermino il contrario, il presidente Trump è stato estremamente aggressivo nei confronti della Russia . Un’area in cui Biden eclissa Trump rispetto a Mosca sono i trattati sul controllo degli armamenti. L’amministrazione Trump si è ritirata dal Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio , che proibiva i missili a medio raggio, e dal Trattato sui cieli aperti , che consentiva la sorveglianza aerea disarmata tra i suoi firmatari.

Il nuovo START è l’ultimo trattato sul controllo degli armamenti nucleari tra Stati Uniti e Russia e scadrà nel febbraio 2021. La Russia ha ripetutamente offerto di estendere l’accordo per cinque anni senza precondizioni, ma l’amministrazione Trump chiede di più e sembra intenzionata a sabotare il trattato vitale . Se il nuovo START scade, non ci saranno vincoli per l’arsenale nucleare degli Stati Uniti e della Russia per la prima volta da decenni, dando inizio a una nuova corsa agli armamenti nucleari, qualcosa per cui l’amministrazione Trump sembra preparata .

Il piano politico di Biden afferma che perseguirà l’estensione del Nuovo START e lo utilizzerà come base per nuovi trattati sul controllo degli armamenti. Nonostante sia migliore nel controllo degli armamenti, Biden sarebbe ancora un falco russo. In un’intervista a 60 Minutes a ottobre , Biden ha identificato la Russia come la più grande minaccia alla sicurezza nazionale per gli Stati Uniti e ha affermato che la Cina è il principale concorrente di Washington.

Proteste contro attacchi dei droni USA

Sulla scia della pandemia di coronavirus, le politiche da falco della Cina dell’amministrazione Trump sono state gettate in iper-spinta. Gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nell’Indo-Pacifico, inviando frequentemente navi da guerra nel Mar Cinese Meridionale e facendo volare aerei spia vicino alla costa cinese . Sebbene si siano impantanati in Medio Oriente, l’amministrazione Obama aveva avviato il “pivot verso l’Asia”, e un’amministrazione Biden probabilmente continuerebbe a rafforzare la presenza militare degli Stati Uniti nella regione.

Uno dei fallimenti più imbarazzanti dell’amministrazione Trump è la sua politica in Venezuela, dove Trump ha nominato il neocon Elliot Abrams per dirigere la campagna contro quel paese. Da gennaio 2019, gli Stati Uniti hanno riconosciuto Juan Guaido come presidente del Venezuela, nonostante Nicolas Maduro detenga ancora il potere a Caracas. I tentativi di colpo di stato di Guaido sono stati dei fallimenti e le paralizzanti sanzioni economiche contro il paese non hanno fatto altro che far soffrire la popolazione civile . I democratici criticano Trump per la sua politica in Venezuela, non per il danno che arreca al popolo, ma perché non è riuscita a deporre Maduro .

Un’altra cosa vergognosa dell’amministrazione Trump è il tentativo di perseguire il fondatore di WikiLeaks Julian Assange per aver denunciato i crimini di guerra statunitensi. Durante la campagna elettorale nel 2016, Trump ha elogiato WikiLeaks per aver smascherato la corruzione nella DNC. Dopo che Assange è stato arrestato nel Regno Unito, Trump ha detto di non sapere “nulla” di WikiLeaks .

Il giudice britannico che presiede il caso di estradizione di Assange dovrebbe prendere una decisione nel gennaio 2021. Questo autore ha poca fiducia che Joe Biden ritirerà le accuse contro Assange poiché ha precedentemente paragonato il fondatore di WikiLeaks a un “terrorista hi-tech”. È chiaro che Biden non considera Assange un giornalista.

Sfortunatamente, le questioni sopra elencate sono in fondo all’elenco delle priorità per gli americani oggi. Durante la pandemia, mentre persistono i disordini civili e le buffonate che circondano le elezioni, i droni hanno continuato a ronzare, le bombe hanno continuato a cadere e le sanzioni hanno continuato a soffocare le economie e a strangolare popolazioni di vari paesi. Mentre questi crimini commessi dall’impero sono solo rumore di fondo per i soggetti che vivono nei 50 stati (e per i sodali dell’Impero), sono assolutamente tutto per le persone colpite.

È difficile incolpare gli americani per la loro mancanza di consapevolezza della politica estera assassina del loro paese. La stampa corporativa ignora le atrocità che avvengono all’estero e amplifica le scaramucce per le strade degli Stati Uniti tra persone con opinioni politiche opposte. È facile tenere le persone all’oscuro degli omicidi di massa dall’altra parte del mondo che sono finanziati con i loro soldi delle tasse, mentre i due candidati combattono tra loro.

Forze USA in Afghanistan circondate dai talebani

La mancanza di preoccupazione per la politica estera degli Stati Uniti è stata messa in evidenza dai due dibattiti presidenziali. I due uomini che hanno fatto un’audizione per controllare le forze armate del più grande impero nella storia del mondo e non hanno nemmeno dovuto dire agli elettori cosa intendono farne. Il meglio che i candidati hanno potuto raccogliere sono stati alcuni discorsi duri su Russia e Cina, e Biden ha criticato una delle poche cose buone che Trump ha fatto nel suo mandato: l’incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord. (Incontro inconcludente per volontà del Deep State).

Per questi motivi, è più importante che mai che i media indipendenti come Antiwar.com e Controinformazione.info continuino a far luce sui crimini dell’impero, anche quando così pochi se ne preoccupano. Possiamo garantire che, indipendentemente da chi vince martedì, copriremo criticamente la loro politica estera. E se per qualche strana possibilità la candidata del Partito Libertario, Jo Jorgensen vincesse, non ci fermeremo finché non avrà realizzato il suo piano di ritirare le truppe statunitensi da ogni paese straniero.

Anche se il nostro staff potrebbe celebrare le dichiarazioni di Trump di riportare le truppe a casa e sperare che Biden metta fine alla guerra nello Yemen, non ci facciamo illusioni.

Le opzioni del maggior partito quest’anno sono queste: un presidente in carica che ha fatto una campagna per porre fine alla “guerra senza fine” ma le ha solo intensificate o un politico per tutta la vita che ha gestito la sua carica al Senato per dare a George W. Bush la sua invasione dell’Iraq e ora mente a se stesso .

Fonte: Antiwar.com

Traduzione: Luciano Lago