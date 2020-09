Giornali Austriaci sul caso dell’ avvelenamento di Navalny: “le fiabe dei F.lli Grimm sono più divertenti e sembrano più verosimili”

da Redazione

Sui media austriaci fioriscono i commenti e le critiche alla vicenda dell’avvelenamento del dissidente russo Alexej Navalny:

“Le fiabe di Grimm sono più divertenti e hanno più contenuti più verosimili di questa storia”, Cornelia Schäffer (Contramagazin).

Quindi in una normale bottiglia d’acqua vi era il più mortale di tutti i veleni e questo è stato persino aumentato.

E questa bottiglia era nell’hotel di Tomsk. Ovviamente Navalny sapeva già in aeroporto con cosa era stato avvelenato e dove si trovava il veleno. In ogni caso, già colpito a morte, ha inviato le sue truppe a raccogliere il “corpus delicti”.

Sono arrivati ​​in albergo ed era ancora tutto lì. Dovevi solo prenderlo. E c’erano diverse bottiglie. Ma l’hanno afferrato di proposito e ovviamente hanno ottenuto quello giusto. Probabilmente l’hanno afferrato a mani nude e oh, oh meraviglia, l’incauto non è caduto dopo pochi minuti con crampi e schiuma alla bocca.

Attualmente conosco hotel russi e non solo uno. Al momento del check out, la donna delle pulizie di solito è già alla porta e vuole immediatamente fare ordine per il prossimo ospite. Buffo che tutto fosse rimasto intatto o che la bottiglia, fra tutte le cose, fosse rimasta ancora lì in piedi.

E ora Navalny sta twittando e instagram con gioia in giro come se nulla fosse successo. Molto divertente.

Ricordiamo quando Andrei Zheleznyakov, un chimico sovietico che lavorava su questo veleno, sopravvisse solo perché un aiuto immediato era disponibile dopo l’incidente di laboratorio. E non poteva nemmeno camminare dopo, soffriva di debolezza cronica delle braccia, epatite con conseguente cirrosi epatica, epilessia, attacchi di depressione e incapacità di leggere o concentrarsi. Zheleznyakov si riprese lentamente, ma rimase incapace di lavorare e morì cinque anni dopo nel 1992 a causa del suo generale deterioramento della salute.

Oppure prendiamo un vero omicidio con Novichok. Ma poi c’è stato anche un processo e una condanna in Russia. Iwan Kiwelidi, il presidente della Rosbisnesbank, ne fu ucciso nel 1995. Il suo ricevitore telefonico era stato preparato con questo veleno, una goccia che conteneva un decimo di milligrammo di Novichok. Quando Kiwelidi ha mostrato segni di intossicazione, la sua segretaria ha chiamato un’ambulanza usando lo stesso telefono; è morta anche lei. Anche il medico dell’obitorio è morto dopo l’autopsia di Kiwelidi.

Sembra tutto troppo simile a una commedia diffamatoria come montata dalla CIA, dall’MI6 o dal 5 o il Mossad o BND o tutti insieme, soprattutto perché le misure provate hanno questo veleno.

Oppure gli hanno dato qualcos’altro che avrebbe dovuto metterlo fuori combattimento solo temporaneamente, in modo da farlo apparire con una garanzia di sopravvivenza. E tutto il resto è messo in scena. Potresti semplicemente fornire all’OPCW i campioni originali di Navalny di Omsk, in cui non è stato trovato alcun veleno. Ma non puoi nemmeno fidarti di questo club. Poi mescolano le cose in seguito e poi affermano, evviva, l’abbiamo trovato. E le analisi russe divulgate non saranno riconosciute e affermeranno che i campioni e le analisi sono falsificati

(19 settembre 2020 Opinione editoriale della rivista ustriaca Contra Magazine )

Le fiabe di Grimm sono più divertenti e hanno più contenuti di verità di questa storia.

Fonte: https://www.contra-magazin.com/2020/09/mein-kommentar-zur-causa-nawalny/

Di Cornelia Schäffer

Navalny quando manifesava a Mosca contro Putin

Nota: Appropriato il commento del cancelliere russo Lavrov:

“sul caso Navalny l’Occidente ha superato limiti decenza”

dichiarazione del Ministro Esteri Lavrov il quale ha cancellato la sua visita a Berlino prevista per il 15 Settembre.

Il gasdotto Nord Stram 2 al centro della vicenda

Significativo che, neppure dopo uno o due giorni dal caso Navalny, i deputati tedeschi al Bunderstang del gruppo filo atlantista della CDU e la stessa leader e Ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, hanno dichiarato di non essere tra i più grandi sostenitori del gasdotto, e che molto dipenderà da Mosca. Norbert Röttgen, presidente della commissione Esteri al Bundestag, si è dichiarato contro la prosecuzione del progetto, e anche Friedrich Merz (attualmente candidato alla segreteria CDU) si è espresso a sfavore.

La chiamata di Washington per le sanzioni alla Russia per il caso Navalny ha avuto i sui effetti. Quando il padrone chiama…….

Fonte: Contramagazin.com

Traduzione e nota: Luciano Lago