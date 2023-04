Giocare a “Scacco Matto” sulla grande scacchiera eurasiatica

Per almeno una generazione o più, le politiche internazionali dell’America sono state sempre più governate dal nostro Ministero della Propaganda, e il disegno di legge potrebbe finalmente iniziare a scadere.

Mercoledì scorso il Wall Street Journal ha riferito che l’Arabia Saudita si sarebbe unita alla Shanghai Cooperative Organization cinese, una decisione arrivata poche settimane dopo l’annuncio di aver ristabilito le relazioni diplomatiche con l’arcinemico Iran a seguito dei negoziati tenutisi a Pechino sotto gli auspici cinesi. Per tre generazioni, il regno ricco di petrolio è stato il più importante alleato arabo dell’America, e la frase iniziale dell’articolo del Journal sottolineava che questo drammatico sviluppo rifletteva la nostra influenza in declino in Medio Oriente.

Lo stesso giorno, il Brasile ha dichiarato che stava abbandonando l’uso dei dollari nelle sue transazioni con la Cina, il suo principale partner commerciale, a seguito di una precedente dichiarazione secondo cui il suo presidente intendeva incontrare il leader cinese a sostegno degli sforzi di quel paese per porre fine alla guerra Russia-Ucraina , iniziativa diplomatica fortemente osteggiata dal nostro stesso governo. Le linee di dominazione geopolitiche USA sembrano precipitare rapidamente, portando con sé l’influenza americana.

Dato l’orrendo deficit di bilancio e commerciale degli Stati Uniti, il continuo tenore di vita dell’America dipende fortemente dall’uso internazionale del dollaro, specialmente per le vendite di petrolio, quindi questi sono sviluppi estremamente minacciosi. Per decenni, abbiamo scambiato liberamente il nostro copione governativo con beni e merci da tutto il mondo, e se ciò diventa molto più difficile, la nostra situazione globale potrebbe diventare disastrosa. Durante la crisi di Suez del 1956 , il minacciato crollo della sterlina britannica segnò la fine dell’influenza della Gran Bretagna sulla scena globale e l’America potrebbe avvicinarsi rapidamente al proprio “momento di Suez”.

Nonostante i nostri enormi sforzi e il forte sostegno dei media occidentali globali, pochi paesi diversi dai nostri vassalli servili della UE e qualche altro, sono stati disposti a seguire il nostro esempio e imporre sanzioni alla Russia, un’ulteriore prova della nostra influenza internazionale notevolmente ridotta.

Sin dagli anni ’80 ho considerato lo spostamento tettonico del potere geopolitico in Cina come una conseguenza quasi inevitabile dello sviluppo di quel paese, e più di un decennio fa avevo descritto quelle potenti tendenze, già visibili da tempo.

Ma ora i fatti sono diventati palesemente evidenti. Jacques Sapir è direttore degli studi presso l’EHESS, una delle principali istituzioni accademiche francesi, e pochi mesi fa ha pubblicato un breve articolo in cui espone le sorprendenti statistiche economiche, un’analisi che ha ricevuto meno attenzione di quanto meriti.

Valutare geostrategicamente le economie russa e cinese

Jacques Sapir • Affari americani • 20 novembre 2022 • 1.700 parole

Ha spiegato che secondo i tassi di cambio nominali la Russia aveva una piccola economia, grande solo la metà di quella della Francia e più o meno uguale a quella della Spagna, quindi era sembrata molto vulnerabile all’ondata senza precedenti di sanzioni occidentali imposte dopo lo scoppio della guerra in Ucraina . Ma la Russia è sopravvissuta quasi indenne, e invece è stato l’Occidente a subire gravi carenze energetiche, una grave ondata di inflazione e altri gravi stress economici, suggerendo che quei paragoni fossero semplicemente illusori.

Al contrario, secondo la metrica molto più realistica della parità di potere d’acquisto (PPP), l’economia della Russia era in realtà molto più grande, essendo paragonabile a quella della Germania. Ma anche quella misura sottovalutò seriamente il vero equilibrio del potere internazionale.

Tra le economie occidentali, i servizi costituiscono una frazione ampia, a volte schiacciante, dell’attività economica totale e tali statistiche sono molto più soggette a manipolazione. Alcuni economisti hanno sostenuto che lo spaccio di droga, la prostituzione e altre attività criminali dovrebbero essere incluse in quel totale, il che quindi aumenterebbe la presunta misura della nostra prosperità nazionale.

Al contrario, durante i periodi di aspro conflitto internazionale, i settori produttivi del PIL – industria, miniere, agricoltura e costruzioni – costituiscono probabilmente una misura di gran lunga migliore del potere economico relativo, e la Russia è molto più forte in quella categoria. Quindi, sebbene il PIL nominale della Russia sia solo la metà di quello della Francia, la sua economia produttiva reale è più del doppio, rappresentando quasi un cambiamento di cinque volte nel potere economico relativo. Questo aiuta a spiegare perché la Russia ha superato così facilmente le sanzioni occidentali che avrebbero dovuto paralizzarla.

Quando Sapir estende questa stessa analisi ad altri paesi, i risultati sono ancora più notevoli. Anche se i nostri falsi media mainstream descrivono invariabilmente la Cina come la seconda economia più grande del mondo, in realtà ha superato l’America in termini reali diversi anni fa, come chiunque può confermare consultando il World Factbook della CIA . Ma mentre un sostanziale 44% dell’economia completamente moderna della Cina è costituito da servizi, il settore dei servizi americano – pubblicità, vendite al dettaglio, istruzione, servizi personali, consulenza sulla diversità – ammonta a quasi l’80% del nostro totale, riducendo la nostra produzione produttiva a solo un piccolo residuo frazione.

Una delle tabelle di Sapir ha dimostrato che già nel 2019 l’economia produttiva reale della Cina era già tre volte più grande di quella americana .

In effetti, nel 2017 il settore produttivo reale della Cina ha superato il totale combinato di America, Unione Europea e Giappone.

I promotori americani spesso traggono conforto dai nostri presunti vantaggi in tecnologia e innovazione, ma sebbene il nostro vantaggio passato fosse stato enorme, questo sembra meno vero oggi o in futuro. Sapir ha fornito un grafico che mostra l’enorme crescita delle domande di brevetto cinesi negli ultimi quarant’anni, che sono aumentate da quasi nulla a oltre il 60% del totale mondiale entro il 2018, quasi cinque volte la quota americana.

Ci sono alcune prove empiriche che queste statistiche ufficiali hanno un impatto nel mondo reale. Le aziende americane hanno creato e un tempo dominato interamente l’ecosistema dei social media e degli smartphone così importante per i consumatori globali, e per anni la loro posizione è sembrata inattaccabile. Ma secondo un recente articolo del WSJ , quattro delle cinque app per smartphone più popolari negli Stati Uniti sono ora cinesi, con Facebook al quinto posto. La risposta principale della nostra classe politica bipartisan è stata quella di minacciare il divieto di TikTok, molto popolare tra i nostri giovani, proprio come la nomenklatura della decadente Unione Sovietica una volta aveva cercato disperatamente di vietare i blue jeans occidentali e la musica rock.

Questa rapida ascesa della Cina in termini di tecnologia e competitività economica non sorprende. Come ha sottolineato il fisico Steve Hsu nel 2008, secondo i dati psicometrici internazionali, la popolazione americana contiene probabilmente circa 10.000 individui con un QI di 160 o superiore, mentre il totale per la Cina è di circa 300.000, una cifra trenta volte maggiore.

La più grande vulnerabilità strategica della Cina era stata la sua dipendenza dall’energia importata e dalle materie prime per alimentare la sua massiccia base industriale, e durante uno scontro internazionale l’America avrebbe potuto potenzialmente usare il suo controllo dei mari per interdire tali rifornimenti vitali. Ma la Russia possiede il più grande scrigno del mondo di tali risorse, e la nostra incessante ostilità ha ora spinto quel paese in uno stretto abbraccio del suo vicino cinese, come recentemente sottolineato dal vertice di Mosca dei loro due leader nazionali .

Pertanto, le nostre stesse azioni hanno forgiato una forte alleanza Cina-Russia che sembra destinata a spostare l’America dalla sua posizione globale dominante. Un tale risultato sarebbe un evento di proporzioni storiche, paragonabile per grandezza al crollo dell’Unione Sovietica tre decenni fa. (……….).

Conclusioni di un media USA:

“Xi e Putin hanno l’alleanza non dichiarata più importante del mondo

Oggi è diventata più importante delle alleanze ufficiali di Washington”.

Graham Allison • Foreign Policy • 23 marzo 2023 •

Secondo Allison, stiamo attualmente assistendo alla fine dell’indiscusso dominio globale americano che seguì il crollo dell’Unione Sovietica più di trent’anni fa.

La storia a volte si ripete ma con soggetti diversi (N.d.R.).

Fonte: .unz.com/runz/playing-a-game-of-fools-mate-/

Traduzione: Gerard Trousson