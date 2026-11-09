Ghalibaf: “Israele” cerca di trascinare gli Stati Uniti in una guerra senza fine contro l’Iran

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha dichiarato che l’entità israeliana “si sta adoperando attivamente per trascinare gli Stati Uniti in una guerra senza fine contro l’Iran”.

In un post sulla piattaforma X, ha aggiunto che questa guerra costituirebbe “una palude dalla quale nessun presidente, repubblicano o democratico, oggi o in futuro, potrebbe tirarsi fuori”.

Ha sottolineato che se Washington non abbandona la mentalità del “prima Israele”, allora “l’America e i suoi alleati si dirigeranno dritti verso un’epoca oscura”.

Inoltre, Ghalibaf ha affermato che gli americani avevano espresso la loro opposizione a una guerra contro il suo paese, dichiarandosi favorevole a tale messaggio. Questa è stata la sua prima reazione ai risultati preliminari delle elezioni di metà mandato al Congresso degli Stati Uniti.

Il presidente del Parlamento iraniano ha dichiarato: “Coscienza o costo della vita? Gli americani hanno detto ‘no alla guerra’, e noi sosteniamo questo messaggio”.

Ha aggiunto: “Se il governo americano tradisce la volontà del suo popolo per servire entità straniere che lo finanziano, lo controllano e lo ricattano, scoprirà che al ‘no’ che abbiamo espresso seguirà un vero incubo”.

Queste dichiarazioni giungono in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e Teheran, caratterizzate dalle persistenti minacce americane e israeliane di lanciare ulteriori attacchi contro l’Iran. Nel frattempo, gli attori regionali stanno portando avanti sforzi diplomatici per riprendere i negoziati e prevenire un ritorno allo scontro militare.

Fonte: Media

Traduzione: Luciano Lago