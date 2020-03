Germania: Trump vuole che il vaccino COVID-19 sia solo per gli Stati Uniti

da Redazione

La Germania denuncia che Trump cerca di “garantirsi l’esclusività dei risultati” di un progetto di vaccino contro il coronavirus condotto da scienziati tedeschi.

“I ricercatori tedeschi svolgono un ruolo di primo piano nello sviluppo di medicinali e vaccini e non possiamo permettere ad altri di cercare di garantire l’esclusività dei loro risultati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in un’intervista pubblicata lunedì il gruppo di stampa regionale Funke.

Secondo una pubblicazione sul quotidiano tedesco Die Welt, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha offerto enormi incentivi finanziari alla società tedesca CureVac in modo che il potenziale vaccino COVID-19 sia assicurato “solo per gli Stati Uniti”.

Domenica pomeriggio, il Ministero della Sanità tedesco ha detto a Reuters che il suo portavoce era stato citato correttamente nell’articolo di giornale, confermando che Washington aveva tentato di rilevare la società biofarmaceutica. Fonti del governo hanno indicato che Berlino ora offre incentivi finanziari a CureVac per rimanere in Germania.

La settimana scorsa il CEO di CureVac, Daniel Menichella, è stato tra i rappresentanti farmaceutici invitati alla Casa Bianca per discutere dello sviluppo del vaccino contro il coronavirus con Trump, con il vicepresidente Mike Pence e i membri della task force del presidente Coronavirus.

La CureVac ha affermato di essere “a pochi mesi” dalla presentazione di un progetto per la convalida clinica del vaccino.

Il rapporto di Die Welt, citando fonti anonime vicino al governo tedesco, assicura che i rappresentanti dell’esecutivo tedesco stiano negoziando con CureVac per impedire a Trump di ottenere diritti esclusivi su un potenziale vaccino.

La società, da parte sua, ha assicurato domenica che “non firmerà alcun contratto esclusivo con gli Stati Uniti in relazione al vaccino”. “Il nostro impegno è in Germania e con i lavoratori qui in azienda”, ha aggiunto.

Il ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier ha elogiato la “stupenda” decisione di CureVac e ha affermato che “la società ha parlato chiaramente. La Germania non è in vendita “.

Trump vuole il monopolio sui vaccini



Nota: Facile pensare che l’Amministrazione USA vorrebbe assicurarsi il monopolio del vaccino contro il Covid-19 per poi ricattare i paesi dove l’epidemia si è sviluppata in forma più grave, in particolare la Cina e l’Iran. La Germania fortunatamente non vuole piegarsi alle pressioni di Trump e dei suoi complici.

Fonte: Hispan TV – Politico.eu

https://www.politico.eu/article/germany-confirms-that-donald-trump-tried-to-buy-firm-working-on-coronavirus-vaccine/

Traduzione e nota : Luciano Lago