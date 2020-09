Germania: la Folla prende d’assalto il Reichstag per lottare contro i valori liberals

da Redazione

Nel fine settimana si sono svolte a Berlino proteste di massa contro le restrizioni di quarantena imposte dal governo tedesco in relazione alla pandemia di coronavirus Covid-19. Sabato 29 agosto circa 50mila persone (forse molte di più) sono scese in piazza. Le proteste di massa hanno rivelato una spaccatura ideologica e culturale nella società tedesca.

Berlino ha affrontato le proteste contro le misure di quarantena non per la prima volta. La precedente manifestazione contro le eccessive misure restrittive ha riunito il 1 ° agosto circa 20 mila persone. La protesta è stata interrotta dalla polizia, perché i manifestanti “non avevano rispettato le condizioni di distanza sociale”. Questo fine settimana, più persone hanno preso parte alle manifestazioni e il “regime delle mascherine” è stato annullato per un giorno. La principale richiesta dei manifestanti è l’abolizione delle misure di quarantena, che causano danni significativi al reddito dei cittadini. La protesta contro le misure restrittive ha preso rapidamente la forma di richieste politiche per le dimissioni del governo federale. Il malcontento di massa è causato dall’ovvia dissonanza tra le minacce dichiarate e la realtà osservata.

I “neo-nazisti” prendono il Reichstag per combattere i “valori neo-liberali” (dicono i sostenitori della Merkel)

Una folla di migliaia di manifestanti si è radunata presso la Porta di Brandeburgo, nel centro della capitale tedesca. Le manifestazioni si sono svolte anche in diverse parti del centro città. Le manifestazioni sono culminate in un simbolico assalto al Bundestag. L’azione di protesta è stata soprannominata nient’altro che “prendere il Reichstag”. Alcuni dei radicali sono riusciti a sfondare il cordone davanti all’edificio e a salire le scale. I manifestanti non sono entrati nell’edificio stesso e la polizia li ha respinti usando i lacrimogeni. Il Reichstag, dove i deputati tedeschi si riuniscono in sessioni plenarie, ha un grande significato simbolico in Germania. L’edificio e la sua famosa cupola furono bruciati dai nazisti nel 1933, in un atto che si ritiene avesse lo scopo di mettere in ginocchio la democrazia tedesca.

Uno degli organizzatori dei raduni era l’organizzazione Querdenken 711 (“Pensiero non standard”). I membri di questo movimento si oppongono a misure restrittive. Definiscono la quarantena come una dittatura e protestano contro l’obbligo di indossare maschere perché questa richiesta non ha senso e danneggia persino esecutori testamentari coscienziosi.

Le manifestazioni stesse sono una processione eterogenea che unisce dai membri della comunità LGBT, agli attivisti antistatali, ai cospiratori e fino ai sostenitori di estrema destra. Le autorità tedesche temono che le proteste contro la quarantena possano essere usate dai neonazisti. Le manifestazioni sono un ambiente ideale per i movimenti radicali per conquistare sempre più sostenitori per una particolare ideologia.

Secondo varie dichiarazioni, la massa principale delle manifestazioni era costituita dai membri del movimento revanscista “Reichsbürger” (“Cittadini del Reich”), che riconosce la Germania entro i confini del 1937. I reichsbürgers ritengono necessario firmare un trattato con gli Stati Uniti, dopodiché la Germania avrebbe ottenuto la piena sovranità. Allo stesso tempo, i manifestanti ritengono che la Russia potrebbe facilitare la firma di un simile trattato e che il presidente russo abbia la capacità di influenzare Donald Trump.

Nonostante il fatto che oltre ai partecipanti al movimento Reichsbürger, i rappresentanti di vari movimenti abbiano partecipato alle manifestazioni, le manifestazioni possono essere descritte come filo-russe e filoamericane allo stesso tempo. Una tale tendenza è un segnale che la società tedesca è disillusa dall’attuale corso politico del paese e cerca sostegno in paesi con un sistema più autoritario e con un’influenza reale sull’arena internazionale.

Slogan dei manifestanti: “Vladimir e Donald ci danno la libertà”

Circa 300 persone sono state arrestate durante le proteste, circa 200 di loro sono state detenute vicino all’ambasciata russa a Berlino, dove è stata organizzata una manifestazione non autorizzata che riuniva radicali di destra e sostenitori delle politiche di Putin. Nella folla dei manifestanti tra le bandiere dell’Impero tedesco si è notato anche il tricolore russo. Su Internet compaiono video che mostrano manifestanti che gridano “Putin! Mettere in!”. I manifestanti hanno usato cartelli con la scritta: “Vladimir e Donald! Dacci la libertà! ” Molti attribuiscono la cattura del Reichstag a un’allusione alla storica assalto al Reichstag da parte dell’Armata Rossa sovietica nel maggio 1945.

Questi fatti hanno portato immediatamente alla comparsa di vari pettegolezzi sul coinvolgimento di Mosca nell’organizzazione di provocazioni a Berlino. Così il giornalista del tabloid ‘Bild’ Julian Röpcke, ha scritto su Twitter:

“Gli estremisti pro-Putin e pro-Trump hanno cercato di prendere d’assalto il Reichstag”.

Tuttavia, diverse dichiarazioni sull’intervento russo sembrano esagerate, in contrasto con il crescente livello di sostegno alla politica di Putin da parte della popolazione tedesca e le speranze di un riavvicinamento tra i due Stati sulla scena internazionale. Il vice della Camera dei rappresentanti della città Gunnar Lindemann, spiegando le urla a sostegno del presidente russo durante i comizi, ha detto che il leader russo ha una grande autorità tra i tedeschi.

I manifestanti hanno deciso di recarsi presso l’ambasciata russa per “richiamare l’attenzione sulle condizioni in Germania” nella speranza che la parte russa possa influenzare la cancelliera Angela Merkel.

La società tedesca moderna sembra essere stata sopraffatta dall’agenda euro-atlantica. Questo è naturale per la popolazione, quando nel contesto di una crisi globale oggettiva e di una crisi delle decisioni gestionali di una burocrazia incombente, la popolazione ha bisogno di avere un leader forte, qualcuno che possa assumersi la piena responsabilità personale delle soluzioni applicate. Un ulteriore fattore che influenza la crescita di tali sentimenti è il vantaggio oggettivo per la Germania dal processo di cooperazione economica con la Russia, a cui si oppongono euro-atlantisti e burocrati di Bruxelles.

Secondo le ultime statistiche della ZDF, solo il 10% dei tedeschi considera eccessive le restrizioni anti-Covid-19, mentre il 60% le considera adeguate e il 28% insufficienti. Questi dati confermano il fatto che per molti versi le proteste hanno già una priorità non per lottare contro misure restrittive eccessive, ma per cambiare la rotta politica del Paese.

Le manifestazioni hanno dimostrato una profonda spaccatura sotto molti aspetti di natura ideologica. I partiti di estrema destra, che stanno guadagnando una notevole popolarità in Germania, hanno criticato aspramente i tentativi di vietare le manifestazioni a Berlino, definendo la decisione “dittatoriale”.

Alternativa per la Germania (AfD) Il deputato Leif-Erik Holm ha parlato su Twitter della “vittoria per la libertà”. Lo Stato di diritto ha protetto la libertà di Assemblea dall’arbitrio della “municipalità di sinistra di Berlino”, ha detto con soddisfazione un altro leader del partito, Beatrix von Storch.

In questo momento, molti leader tedeschi hanno denunciato un “attacco alla democrazia” dopo un tentativo di assaltare il Parlamento nazionale. Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier si è espresso contro un “attacco insopportabile al cuore della nostra democrazia”. Ha denunciato “gli oltraggi dell’estrema destra” così come le “bandiere del Reich” tedesche.

“La diversità di opinione è il segno distintivo di una società che sta andando bene. Ma la libertà di assemblea raggiunge i suoi limiti dal momento in cui le regole statali vengono calpestate ”, ha detto il ministro degli Interni conservatore Horst Seehofer.

Protesta davanti al Reichstag

Nell’ultimo mese, in molte capitali europee e nel Regno Unito si sono svolte proteste contro le misure di quarantena. Erano di dimensioni molto più piccole. Ad esempio, sabato a Parigi, fino a 3000 persone si sono riunite per esprimere la loro insoddisfazione il 29 agosto. A Berlino, le manifestazioni, che coinvolgono decine di migliaia di persone, sono diventate una delle più grandi proteste in più di 10 anni. Uno dei fattori che ha contribuito a questo livello di malcontento è probabilmente il successo della Germania nel prevenire la diffusione della pandemia. La Germania è uno dei paesi europei più efficaci nel rilevare, contenere e trattare il coronavirus. Il numero relativamente basso di morti ha creato nell’opinione pubblica la percezione che non sia pericoloso e che le autorità stiano introducendo misure sfavorevoli e non necessarie per combatterlo.

L’aumento del sentimento di estrema destra in Europa, così come il sostegno al corso politico della Russia, sembra essere un indicatore importante del declino dell’ideologia neoliberista. Questa tendenza è accompagnata da una crescente accettazione dell’ideologia alternativa di tipo russo, che si manifesta anche nel desiderio di avvicinarsi alla Russia nel quadro della politica internazionale. Tali tendenze sono chiaramente visibili non solo nel processo di manifestazioni in Germania, ma anche, ad esempio, nella politica estera della Francia, condotta da Macron. Apparentemente, le società dei paesi occidentali stanno cominciando a rendersi conto dell’inevitabilità del declino dell’agenda neoliberista e stanno cercando un’alternativa a concetti più conservatori, il più appropriato e vicino dei quali sembra essere l’ideologia filo-russa.

In questo caso, i movimenti di protesta nei paesi post-sovietici, come l’Ucraina e la Bielorussia, che continuano a seguire ciecamente l’agenda euro-atlantica guidata dai nazionalisti locali, creano confusione. In pratica, osserviamo le onde ideologiche standard. Quando la popolazione dei principali paesi europei si è già spostata a un diverso livello di significati e richieste, mentre i paesi dell’Est in via di sviluppo sotto l’influenza della propaganda in stile neo-coloniale continuano ancora a innalzare sugli striscioni gli slogan dei sogni liberal-democratici.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago