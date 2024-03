Germania e NATO colte in flagrante nella pianificazione della guerra

di Finian Cunningham

Se si confermasse che il ponte in Russia è stato colpito da un missile, sembrerebbe che la guerra della NATO contro la Russia abbia raggiunto un nuovo limite.

I leader militari tedeschi potrebbero aver pasticciato scioccamente nelle loro discussioni private sui piani operativi contro la Russia. Tuttavia, la sicurezza della loro comunicazione incompetente – per quanto ridicola – non diminuisce la serietà di ciò di cui si stava discutendo.

Il tenente generale Ingo Gerhartz e i suoi aiutanti stavano seriamente valutando i mezzi tecnici e di propaganda con cui colpire la Russia con missili balistici a lungo raggio. In breve, un membro della NATO è stato colto in flagrante mentre ordiva un atto di guerra contro la Russia.

Dopo che i media russi hanno pubblicato l’audio della conversazione, la reazione tedesca è stata quella di liquidarla come un esercizio di guerra cerebrale e come un tentativo della disinformazione russa di indebolire il governo di Olaf Scholz.

Questo offuscamento da parte di Berlino non servirà a nulla. Il fatto incontrovertibile è che i comandanti tedeschi stavano riflettendo su come “ottimizzare” la capacità offensiva ucraina per colpire obiettivi russi con il missile da crociera tedesco Taurus a lungo raggio. Si suppone che l’arma non sia stata ancora fornita al regime ucraino a causa delle preoccupazioni di alcuni politici tedeschi che ciò potrebbe aggravare la guerra con la Russia. Dall’audiocassetta risulta chiaramente che i capi militari tedeschi sono frustrati dal fatto che i politici non abbiano ordinato la fornitura della Taurus.

Gerhartz, il capo dell’aeronautica tedesca, dice ai suoi subordinati senza mezzi termini: “Stiamo combattendo una guerra che utilizza una tecnologia molto più moderna della nostra buona vecchia Luftwaffe”.

Generale tedesco, Gerhartz, conversazione registrata dai servizi di intelligence russi

Ecco qua: il massimo comandante tedesco dice inequivocabilmente: “Ora stiamo combattendo una guerra”.

Prosegue inoltre rivelando che gli eserciti americano, britannico e francese sono profondamente coinvolti nella logistica e nella pianificazione degli attacchi da parte delle forze ucraine.

Sappiamo da numerose altre fonti che gli eserciti della NATO sono impegnati sul terreno in Ucraina nella lotta contro le forze russe. I sistemi missilistici americani HIMARS e Patriot, nonché i missili da crociera britannici Storm Shadow e francesi Scalp, sono gestiti con la competenza militare di questi membri della NATO.

Tuttavia, quello che è molto dannoso della fuga di informazioni militare tedesca è la misura in cui i comandanti tentano di nascondere il coinvolgimento della Germania in una guerra con la Russia. La tortuosa conversazione su come evitare l’imputazione dei militari tedeschi rende chiaro che l’alto comando tedesco conosce perfettamente la gravità di ciò che stanno organizzando. Stanno discutendo della condotta di una guerra segreta contro la Russia. Ciò equivale al crimine di aggressione e corre il rischio di iniziare una guerra totale che senza dubbio si trasformerebbe in una conflagrazione nucleare.

Ad un certo punto della discussione con i suoi interlocutori, il tenente generale Gerhartz parla della necessità di nascondere il coinvolgimento militare diretto della Germania nella fornitura di missili Taurus all’Ucraina.

Dice: “Capisco di cosa stai parlando. I politici potrebbero essere preoccupati per il collegamento diretto e chiuso tra Büchel [base aerea tedesca] e l’Ucraina, che potrebbe trasformarsi in una partecipazione diretta al conflitto ucraino. Ma in questo caso possiamo dire che lo scambio di informazioni avverrà tramite MBDA [il produttore tedesco di Taurus] e invieremo uno o due dei nostri specialisti a Schrobenhausen. Naturalmente questo è un trucco, ma da un punto di vista politico potrebbe sembrare diverso. Se le informazioni vengono scambiate tramite il produttore, queste non sono associate a noi.”

Questa è una prova autoincriminante che l’alto comando tedesco sta partecipando ad una cospirazione per espandere la guerra contro la Russia. L’unica riserva è quella di non identificarsi pubblicamente nel compiere atti di guerra. Con estremo cinismo, i vertici militari tedeschi cercano un modo per rivendicare una plausibile smentita dopo il delitto.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato correttamente il concetto quando ha affermato che le registrazioni audio trapelate dimostrano che la Germania sta pianificando una guerra contro la Russia.

Missili tedeschi richiesti dall’Ucraina

Berlino ha respinto le affermazioni di Medvedev definendole “assurde”. Berlino è quella che si comporta in modo assurdo se pensa che le conversazioni dei suoi leader militari possano essere spacciate come semplici battute o giochi di guerra teorici.

Nella discussione di 38 minuti, il comandante della Luftwaffe e i suoi sottoposti parlano esplicitamente della fornitura di un massimo di 100 missili Taurus affinché le forze del regime ucraino possano colpire in profondità la Russia. I vertici tedeschi si riferiscono al Taurus come ad un “super strumento” e identificano specificamente la distruzione di un importante ponte a est, che è presumibilmente il ponte di Kerch che collega la terraferma russa alla Crimea.

Il missile tedesco ha una gittata di oltre 500 chilometri, doppia rispetto a quella delle armi britanniche o francesi.

Sembra che l’esercito tedesco si stia assumendo il compito di condurre attacchi profondi in Russia. Secondo quanto riferito , Londra sta esortando Berlino a fornire i missili Taurus nonostante l’imbarazzo della conversazione privata trapelata.

Questa settimana è stato riferito che un ponte ferroviario è stato distrutto nella provincia di Samara, nel sud-ovest della Russia, vicino alla città di Chapaevsk. La località è più a est di Mosca e si trova a circa 1.000 km dalle linee del fronte del regime di Kiev, sostenuto dalla NATO, in Ucraina. Sembra che l’attacco sia stato un colpo di precisione.

Come hanno notato i comandanti tedeschi nelle loro discussioni, il crollo di un ponte è una delle operazioni aeree più difficili che richiede capacità di precisione e sofisticate evasioni radar. La loro conversazione è avvenuta il 19 febbraio. La fuga di notizie è stata pubblicata lo scorso fine settimana. I media riferiscono che il governo tedesco è contrario a firmare la fornitura dei missili. Ma con così tante cose che accadono alle spalle del pubblico, chissà se e quando queste armi verranno rilasciate? Ci sono già state?

Se si confermasse che il ponte vicino a Chapaevsk è stato colpito da un missile, sembrerebbe che la guerra della NATO contro la Russia abbia raggiunto un nuovo limite inquietante.

Alcuni media occidentali hanno commentato che la pubblicazione russa del nastro audio della Luftwaffe lo scorso fine settimana aveva lo scopo di mettere in imbarazzo il cancelliere tedesco Olaf Scholz inducendolo a escludere definitivamente qualsiasi fornitura di missili Taurus all’Ucraina. Tuttavia, tale speculazione presuppone che Scholz abbia il controllo dei suoi comandanti militari. Molto probabilmente non gli rispondono; rispondono alla potenza occupante in Germania – gli Stati Uniti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago