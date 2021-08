GEORGE SOROS DEFINISCE IL PRESIDENTE XI “IL NEMICO PIÙ PERICOLOSO DELLE SOCIETÀ APERTE NEL MONDO”

Il presidente cinese Xi Jinping si è guadagnato il distinto onore di essere etichettato come “il nemico più pericoloso delle società aperte nel mondo” dal miliardario globalista George Soros.

In un articolo pubblicato sul Wall Street Journal la scorsa settimana, Soros si è lamentato di come Xi “intensamente nazionalista” non permetta ai miliardari globalisti di governare il suo paese e li stia invece gettando in prigione e sequestrando le loro ricchezze.

Soros si è anche lamentato di come Xi stia vietando alle “aziende educative” straniere (alias ONG globaliste sovversive) di ottenere il controllo delle loro scuole e di insegnare ai bambini cinesi la loro versione della teoria della razza critica su come i cinesi siano oppressori malvagi e non abbiano il diritto di controllare i loro propria nazione.



Da WSJ:

La dittatura di Xi minaccia lo Stato cinese

Il presidente Xi nella sua ricerca del potere personale, ha rifiutato il percorso di riforma economica di Deng Xiaoping e ha trasformato il Partito Comunista in un assemblaggio di yes-men.

Di George Soros | 13 agosto 2021 17:12 ET

Le relazioni tra Cina e Stati Uniti si stanno rapidamente deteriorando e potrebbero portare alla guerra. Il signor Xi ha chiarito che intende prendere possesso di Taiwan entro il prossimo decennio e di conseguenza sta aumentando la capacità militare della Cina.

Considero il signor Xi il nemico più pericoloso delle società aperte nel mondo. […]

È fortemente nazionalista e vuole che la Cina diventi la potenza dominante nel mondo. È anche convinto che il Partito comunista cinese debba essere un partito leninista, disposto a usare il proprio potere politico e militare per imporre la propria volontà. Xi Jinping sentiva fortemente che ciò era necessario per garantire che il Partito Comunista Cinese fosse abbastanza forte da imporre i sacrifici necessari per raggiungere il suo obiettivo.

Il signor Xi si è reso conto che ha bisogno di rimanere il sovrano indiscusso per realizzare quella che considera la missione della sua vita. Non sa come funzionano i mercati finanziari, ma ha le idee chiare su cosa deve fare nel 2022 per rimanere al potere. Intende oltrepassare i limiti di mandato stabiliti da Deng, che hanno disciplinato la successione dei due predecessori di Xi, Hu Jintao e Jiang Zemin. Poiché molti membri della classe politica e dell’élite degli affari possono opporsi al signor Xi, deve impedire loro di unirsi contro di lui. Pertanto, il suo primo compito è quello di mettere in ginocchio chiunque sia abbastanza ricco da esercitare un potere indipendente.

Questo processo si è svolto nell’ultimo anno e ha raggiunto un crescendo nelle ultime settimane. È iniziato con l’improvvisa cancellazione di un nuovo numero da parte di Ant Group di Alibaba nel novembre 2020 e la temporanea scomparsa del suo ex presidente esecutivo, Jack Ma. Poi sono arrivate le misure disciplinari prese contro Didi Chuxing dopo aver sollevato un problema a New York nel giugno 2021. È culminato con il bando di tre società di tutoraggio finanziate dagli Stati Uniti, che hanno avuto un effetto molto maggiore sui mercati internazionali di quanto previsto da Xi. le autorità finanziarie hanno cercato di rassicurare i mercati ma con scarso successo.

Soros sta dicendo a Xi di giocare a palla e sottomettersi a globohomo o affrontare una potenziale guerra con gli Stati Uniti oltre a punizioni infinite nei mercati finanziari.

Xi non è intimidito.

Il signor Xi è impegnato in una campagna sistematica per rimuovere o neutralizzare le persone che hanno accumulato una fortuna. La sua ultima vittima è Sun Dawu, un allevatore di maiali miliardario. Il signor Sun è stato condannato a 18 anni di carcere e convinto a “donare” la maggior parte della sua ricchezza in beneficenza.

Questa campagna minaccia di distruggere le oche dalle uova d’oro. Il signor Xi è determinato a portare i creatori di ricchezza sotto il controllo dello stato a partito unico. Ha reintrodotto una struttura a doppia gestione nelle grandi società di proprietà privata che era in gran parte decaduta durante l’era della riforma di Deng. Ora le aziende private e statali sono gestite non solo dal loro management, ma anche da un rappresentante del partito che si colloca più in alto del presidente dell’azienda. Questo crea un perverso incentivo a non innovare ma ad attendere istruzioni dalle autorità superiori.

La più grande società immobiliare cinese con un elevato grado di indebitamento, Evergrande, ha recentemente incontrato difficoltà nel servizio del proprio debito. Il mercato immobiliare, motore della ripresa economica, è allo sbando. Le autorità sono sempre state abbastanza flessibili da affrontare qualsiasi crisi, ma stanno perdendo la loro flessibilità. Per illustrare, un’azienda statale ha prodotto un vaccino contro il Covid-19, Sinopharm, che è stato ampiamente esportato in tutto il mondo, ma le sue prestazioni sono inferiori a tutti gli altri vaccini ampiamente commercializzati. Sinopharm non vincerà nessun amico per la Cina.

Per prevalere nel 2022, il signor Xi si è trasformato in un dittatore. Invece di permettere al partito di dirgli quali politiche adottare, detta le politiche che vuole che segua. I media statali stanno ora trasmettendo una scena sbalorditiva in cui il signor Xi guida il Comitato permanente del Politburo nel ripetere servilmente dopo di lui un giuramento di lealtà al partito ea lui personalmente. Questa deve essere un’esperienza umiliante, ed è suscettibile di rivoltarsi contro il signor Xi anche coloro che lo avevano precedentemente accettato.

In altre parole, li ha trasformati nei suoi yes-men, abolendo l’eredità del governo consensuale di Deng. Con il signor Xi c’è poco spazio per controlli e contrappesi. Troverà difficile adattare le sue politiche a una realtà in cambiamento, perché governa con l’intimidazione. I suoi sottoposti hanno paura di dirgli come la realtà è cambiata per paura di scatenare la sua rabbia. Questa dinamica mette in pericolo il futuro dello stato a partito unico cinese.

Il presidente Xi Jim Ping

Se Xi vede questa colonna, probabilmente riderà.

Come ho riportato il mese scorso, la Cina sta copiando tonnellate di politiche di buon senso che avevamo in Occidente prima che miliardari globalisti come George Soros dirottassero le nostre nazioni e facessero il lavaggio del cervello alla nostra gente per odiarsi.

Il presidente Xi vede quello che è successo all’Occidente e sta combattendo come un inferno per non lasciare che accada alla Cina.

Xi ha completamente scartato la politica cinese del figlio unico e solo di recente ha implementato una nuova politica dei tre figli per liberare il “potenziale di parto” delle famiglie.

Considerando che OnlyFans è la piattaforma di influencer in più rapida crescita in Occidente, la Cina ha bandito la pornografia per anni e Xi di recente ha represso il semplice consumo.

La Cina sta perseguendo politiche che sono l’opposto di ciò che globalismo sta spingendo sull’intero pianeta e sta mettendo in prigione i globalisti sovversivi.

Mentre i nazionalisti sono banditi dai social media e hanno i loro conti bancari chiusi in Occidente per aver sfidato lo stato, in Cina vietano gli “influencer LGBT” e le ONG finanziate da Soros.

Il fallimento del neoliberismo è sotto gli occhi di tutti, più di recente con l’umiliante sconfitta di Globohomo in Afghanistan, e la Cina non ne vuole sapere.

Fonte: Infowars

Traduzione: Luciano Lago