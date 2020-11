George Galloway: Il “Bacio della Morte” da Henry Kissinger per Joe Biden

da Redazione





Joe Biden ha avuto l’approvazione di Henry Kissinger ed è il suo candidato protetto . L’ex segretario di stato di Nixon e l’arcirealista di Washington hanno benedetto l’ex vicepresidente di Obama. Lascia che le bombe cadano dove possono ….

Qualunque cosa accada alla Corte Suprema, Joe Biden avrà sempre Henry Kissinger dalla sua parte.

Il più anziano criminale di guerra vivente, Henry Kissinger, ha chiarito la sua preferenza per il senatore Joe Biden (Biden ha affermato durante la campagna di essere stato al Senato per 48 anni) e forse a gennaio (se confermato) sarà il presidente più longevo di età nel prestare giuramento.

Qualcuno potrebbe non condividere le mie convinzioni religiose, ma considero la continua presenza malefica di Henry Kissinger come una prova dell’esistenza di Satana sulla Terra. Secondo me, nessun uomo dopo Hitler ha più sangue sulle mani di Kissinger.

Ma io devo dichiarare interesse.

Kissinger ha fatto uccidere molti miei amici, a cominciare dal Cile nel 1973. Ha ucciso molti bambini che assomigliano ai miei figli, in Vietnam, Laos e Cambogia. Ed è stato un modello personale per Tony Blair, alla cui prigionia per crimini di guerra e crimini contro l’umanità è ora dedicata la mia vita.

Dai campi di sterminio dell’Indocina, attraverso gli anni di vita pericolosa nell’Indonesia di Suharto, alle rovine del palazzo della La Moneda e al cadavere di Salvador Allende, e alla città fantasma di Quneitra in Siria. In effetti, non c’è una sanguinosa operazione bellica del colonialismo dagli anni ’60 in poi che non sia stata così intrisa di sangue tanto che una statua commemorativa non sarebbe stata in disordine. E guada caso H.K. ha sostenuto Biden.

La “volgarità” di Donald J. Trump era troppo per Henry Kissinger.

Per Business Insider, “il più famoso segretario di stato d’America” ​​ha rivelato “Mi piace Joe Biden”, che ha descritto come “riflessivo e moderato”. Come lui, appunto.

Quando Biden bombarda, sarà con rammarico piuttosto che con gioia. Saranno bombe “umanitarie”, come quelle di Barack O’Bomber. Di bombardamenti ce ne saranno molti di più, e anche in nuovi paesi, è qualcosa per cui, caro lettore, dovrai prepararti.

Biden con la Clinton, da lui proposta come ambasciatrice all’ONU

Non ci sarà alcun “divieto musulmano”, solo la continuazione dei bombardamenti sui musulmani. Compresa la ripresa dei bombardamenti sui musulmani in luoghi come la Siria. Ma questi bombardieri, per lo meno, saranno addobbati con accessori “Black Lives Matter” e forse la bandiera arcobaleno dipinta sulle loro pinne posteriori per buona misura.

Non più copertura di “bambini in gabbia” (come alla frontiera con il Messico), ma tanti bambini in bare.

Dallo Yemen (guerra genocida iniziata dalla banda Obama-Clinton-Biden) a Idlib (la guerra sporca iniziata dalla stessa banda, che ha generato il culto della morte dell’Isis). Dalle giungle del Venezuela ai conflitti non nati, Biden sarà lì con Hillary Clinton, l’assassina ridacchiante di Gheddafi, e le sue streghe Susan Rice e Samantha Power, che ridono mentre mescolano la pentola delle bombe.

Lo sforzo e i guai della bolla di Hubble (1) sono lo stufato previsto sul menu ora, e il vecchio Mefistofele Henry Kissinger sarà presente in tutti i selfie.

Fonte: www.rt.com/op-ed/506618-henry-kissinger-joe-biden/