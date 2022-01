Gennaio 2022: un momento di svolta tra Russia, l’America e il mondo

di Tim Kirby

Quello che Mosca chiede davvero è di ridisegnare i confini di influenza tra Russia e Occidente.

Una delle domande più frequenti sulle relazioni USA-Russia negli ultimi anni è stata “abbiamo toccato il fondo?”. Non importa quanto le cose sembrino brutte, circa ogni sei mesi alcuni membri del Congresso, con motivazioni discutibili, escogitano un nuovo pacchetto di sanzioni o altre minacce per peggiorare la situazione. Dopo molti anni di questo sembra che ci sia sempre spazio per far precipitare in qualche modo le relazioni ancora più in basso dell’umido pozzo in cui si trovano.

Tuttavia, Washington potrebbe aver esaurito le idee e le minacce mentre entrambe le parti della Guerra Fredda 2.0 sono destinate a incontrarsi intorno al 10 gennaio, subito dopo la fine ufficiale delle festività natalizie in Russia, per costruire un solido accordo reciprocamente approvato in modo che, si spera, le relazioni USA-Russia possano finalmente essere nuovamente esposte alla luce del giorno.

Dal punto di vista russo c’è finalmente qualche motivo di ottimismo per il fatto che hanno scelto una posizione logica, dura e tuttavia Washington, comprendendolo, ha comunque accettato di discuterne. Sebbene i diplomatici e i politici americani (come quelli di molti paesi) siano molto abili a annuire con la testa per un paio d’ore e poi a fare qualunque cosa diavolo voglia dare l’illusione di spuntare un ramoscello d’ulivo, questa volta la posizione russa è così chiara che che se fosse completamente fuori dal tavolo Washington non si preoccuperebbe nemmeno di partecipare. Sarebbero più propensi a lanciare un attacco di pubbliche relazioni attraverso i media mainstream accusando i russi di X, Y e Z, piuttosto che ascoltare una posizione che trovano rivoltante per ore di trattative. In sostanza, la parte americana di assecondare almeno le richieste della Russia, è sicuramente un passo positivo.

In definitiva i russi vogliono un Ordine Mondiale Multipolare in cui siano uno dei poli, per Washington questa è stata una visione assolutamente inaccettabile che si oppone direttamente alla loro Monopolare/Pax Americana. I pagliacci meschini possono dire che i problemi tra Russia e America sono fraintendimenti culturali o radicati in parole d’ordine come “Diritti umani”, ma la vera verità è radicata in queste due visioni in competizione per il layout geopolitico del 21° secolo.

Sulla base di questo desiderio di avere un mondo multipolare ed evitare uno scenario della Terza Guerra Mondiale nel processo, questo è il motivo per cui i russi hanno ora emesso la loro posizione intransigente di “non più espansione della NATO”. Secondo questo articolo di RT , la domanda complessiva da Mosca è la seguente…

“I colloqui, che si terranno il 10 gennaio, si concentreranno su due bozze di trattato rilasciate pubblicamente che includono un elenco di promesse che la Russia vuole ottenere dagli Stati Uniti e dalla NATO. Oltre alle promesse che il blocco non si espanderà verso est, le proposte includono anche la fine della cooperazione occidentale con i paesi post-sovietici, la rimozione delle armi nucleari statunitensi dall’Europa e il ritiro delle truppe e dei missili della NATO dal confine russo. .”

Forze della NATO nei paesi baltici

Leggendo tra le righe si vede che quello che Mosca chiede davvero è di ridisegnare i confini di influenza tra Russia e Occidente, che nel contesto di un Mondo Monopolare ne chiede essenzialmente lo smantellamento. Ciò significa che se Washington almeno acconsente alla morte dell’espansione della NATO, e certamente se smette di sostenere regimi fantoccio sull’ex territorio sovietico, il gennaio 2022 sarà il mese di nascita ufficiale di un mondo multipolare. Sarà una grande opportunità per i produttori di monete e francobolli da collezione per incassare di sicuro.

Forse vedete in queste parole un ingenuo ottimismo proveniente da un americano che sta dietro le linee russe che trarrebbe beneficio dall’avere migliori relazioni tra queste grandi nazioni. Quando Biden è entrato in carica durante quello strano ciclo elettorale, la maggior parte degli esperti si aspettava una rinascita dell’America di un tempo, con armi da fuoco dal punto di vista della politica estera. La breve anomalia che era il mandato di quattro anni di Trump senza nuove guerre stava sicuramente per finire. Ma il periodo Biden ha visto la sciatta ritirata dall’Afghanistan e il passaggio dalla lotta alla “Guerra globale al terrore” al trattare con Russia e Cina – essenzialmente ciò che Trump voleva che accadesse principalmente meno la parte “Russia”.

Biden ha sbloccato il Nord Stream 2 per far parlare i russi è stato un segno di debolezza mai mostrato prima. Il fatto che la parte americana abbia letto le richieste della Russia per l’espansione della NATO e l’influenza sul loro precedente territorio e non abbia riso, ma abbia accettato di discuterne è enorme. La Siria e l’Ucraina avrebbero dovuto bloccare la Russia in due nuovi scenari “Vietnam”, il primo si è rivelato una vittoria relativamente a buon mercato per Mosca con Damasco che combatte duramente e il secondo non è mai veramente decollato. I vari pacchetti di sanzioni erano così incrementali che in realtà hanno dato all’economia russa capitalista (o capitalista di Stato) tutto il tempo per adattarsi e prosperare sotto di loro. Ora sembra che non ci sia altro che minacciare (di nuovo) di ritirare la Russia dallo SWIFT, ma anche questo è apparentemente al di là dei mezzi di Washington e di Biden.

Come puoi vedere, la “questione Russia” è molto più difficile quando viene rimossa la goffaggine di un sistema comunista in stile Krusciov, l’America è in declino e Washington potrebbe essere molto disposta a “dare ai maledetti russi” il controllo sul loro tradizionale 1/ 7 della superficie del mondo e basta.

I russi, nonostante quello che ti dirà la CNN, sono diventati ideologicamente concentrati interiormente e non sono sulla stessa missione di “internazionalismo” che erano sotto il comunismo. Mosca sarà felice che i suoi confini sovietici vengano sostanzialmente ripristinati e che le chicche della NATO e le armi nucleari americane siano respinte dalla loro nuova fantastica sfera di influenza.

A questo punto entrambe le parti trarrebbero vantaggio dal ridisegnare la mappa, il che significa che è molto possibile, e le cose nel nostro mondo che sono cambiate così tanto di recente subiranno ancora una volta un processo di ristrutturazione. Gennaio 2022 sarà un mese molto importante per la geopolitica.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago