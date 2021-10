Generale USA: Dobbiamo puntare sul Mar Nero

MOSCA, 25 ottobre – RIA Novosti. Gli Stati Uniti sono interessati al Mar Nero per affrontare la Russia, ha affermato l’ex comandante in capo delle truppe americane in Europa, il generale Ben Hodges .

“Dobbiamo pensare in modo strategico: abbiamo bisogno del Mar Nero per contenere Russia e Iran , e anche per proteggere i nostri alleati e amici nella regione”, ha detto in un’intervista al canale ucraino Hromadske Television .

Allo stesso tempo, il generale ha osservato che Biden non ha una comprensione precisa di quale politica dovrebbe essere seguita nella regione del Mar Nero.

Generale Ben Hodges



“Questa amministrazione non ha ancora una strategia chiara per la regione del Mar Nero . So che stanno già lavorando a qualcosa lì, ma in realtà non c’è ancora nulla”, ha aggiunto.

Hodges ha proposto di aumentare la pressione diplomatica sulla Russia, aumentare gli investimenti economici nei paesi della regione e migliorare qualitativamente le relazioni con l’ Ucraina e la Turchia .

“Voglio che l’Ucraina sia un membro della NATO . Voglio che la Georgia sia un membro della NATO”, ha aggiunto il generale.



In precedenza, l’ex vice capo dello stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, il tenente generale Igor Romanenko, ha affermato che i missili Brimstone, che la Gran Bretagna prevede di fornire all’Ucraina, consentiranno di “distruggere” le navi da guerra russe. Secondo Romanenko, grazie alla presenza di tali armi, l’Ucraina avrà l’opportunità di “avere una risposta più potente” alle “provocazioni” della Russia.

Fonte: Ria Ru

Traduzione Sergei Leonov