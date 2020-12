Generale Hodges: il ponte Kerch è la porta della Russia sul Mar d’Azov

L’alto ufficiale americano (in pensione) continua a lamentarsi del successo della Russia in Crimea.

Come informa Censor.NET riferendosi a Crimea.Realii, l’ex comandante dell’esercito americano in Europa, Ben Hodges, è fiducioso che il ponte di Kerch, costruito dalla Russia, sia necessario per rafforzare la sua presenza nella regione del Mar Nero. Questa struttura, a suo avviso, “ha bloccato il Mar d’Azov”, diventando letteralmente “un cappio al collo dell’Ucraina”.

“Quando hanno costruito il ponte, hanno bloccato il Mar d’Azov. Sto parlando del fatto che il ponte è stato eretto non solo per una comoda logistica e trasporto, no, è anche una porta d’accesso al Mar d’Azov. Quando ho visto il ponte costruito, mi sono reso conto che era un cappio a Mariupol, un cappio al collo dell’Ucraina nel Mar d’Azov ”, ha detto Hodges durante il Foro di sicurezza di Lviv.

Il generale è sicuro che la Russia in precedenza voleva e ora vuole “ottenere l’accesso ad altre aree del Mar Nero” per “scuotere l’Occidente”, secondo Hodges.

“Dal Mar Nero, la Russia controlla le sue operazioni in Siria, sostenendo il regime di Bashar al-Assad, guidando l’operazione nel Mediterraneo orientale, in Libia, e fornendo assistenza a Khalifi Haftar. Attraverso tutti questi territori, la Russia proietta la sua forza e frantuma l’Occidente. E tutto questo può essere fatto dai porti della Crimea. E cosa vuole ora la Russia? Vogliono l’accesso ad altre aree del Mar Nero. Da lì possono influenzare la situazione in Serbia e Kosovo, ovviamente influenzare la situazione nel Caucaso. Vediamo già le forze di pace russe in Nagorno-Karabakh “, Ben Hodges è triste.

Pochi giorni prima, lo stesso generale Hodges aveva dichiarato che Il conflitto più redditizio tra Russia e NATO sarà nel Mar Nero.

L’Europa dovrebbe interessarsi di più alla sicurezza della Georgia e dell’Ucraina, paesi che si affacciano sul Mar Nero, ha ffermato il generale americano Ben Hodges, il quale dal 2014 al 2017 è stato comandante delle Forze di terra statunitensi in Europa (USAREUR), sottolineando che il futuro vertice della NATO dovrebbe prestare maggiore attenzione alla questione della sicurezza nella regione del Mar Nero, poiché l’Alleanza del Nord Atlantico non dispone di una presenza avanzata adatta a quest’area.

In questo contesto, Hodges ha sottolineato l’importanza della regione del Mar Nero nella protezione dei fianchi orientale e meridionale della NATO. “C’è bisogno di una discussione all’interno dell’Alleanza, che porterà alla formazione di un’idea chiara che la regione del Mar Nero è importante per la sicurezza europea quanto il Mar Baltico”, ha detto Ben Hodges.

“Penso che la regione del Mar Nero sarà molto probabilmente il futuro teatro di conflitti. In ogni caso, questo è uno spazio in cui noi (NATO) siamo in rivalità con la Russia. L’Ucraina ha un ruolo essenziale nell’area del Mar Nero, infatti, per questo la Russia ha annesso la Crimea perché da lì (dalla penisola) può raggiungere il 97% della costa del Mar Nero con vari tipi di armi ”. ha spiegato Ben Hodges in un’intervista con l’agenzia di stampa citata all’inizio di questa settimana.

Secondo lui, “i russi possono interrompere la navigazione, creare problemi alla Romania nel perimetro delle sue zone economiche esclusive, dove ci sono risorse energetiche, possono bloccare l’accesso a Odessa”, una città portuale nel sud dell’Ucraina.

Allo stesso tempo, il generale della riserva Usa ritiene che l’Occidente dovrebbe migliorare le sue relazioni con la Turchia, “per trovare con essa un linguaggio comune”. “Abbiamo bisogno della Turchia per scoraggiare non solo la Russia nel Mar Nero, ma anche l’Iran”, ha detto, aggiungendo che la Turchia è l’angolo che unisce il fianco orientale della NATO con il suo fianco meridionale.

Nella stessa intervista, il generale ha anche fatto riferimento alle sfide alla sicurezza per gli Stati Uniti. A suo avviso, la Russia sarà un avversario degli Stati Uniti per almeno 20 anni, mentre la Cina sarà almeno 120 anni.

