Generale americano: i bombardieri russi volano vicino ai nostri confini e la Cina può seguire il loro esempio

La settimana scorsa, un paio di bombardieri strategici russi hanno volato vicino allo spazio aereo americano e canadese e poi sono tornati indietro prima di raggiungere la zona di identificazione della difesa aerea, ha detto il capo del Comando di difesa aerospaziale nordamericano (NORAD) e del Comando settentrionale degli Stati Uniti (NORTHCOM), Air Generale della Forza. Gregory M. Guillot.

Il NORAD rileva regolarmente aerei russi nello spazio aereo a centinaia di miglia dalla costa, afferma l’agenzia. Tuttavia, Guillot ha chiarito che l’ultimo incidente era diverso in quanto i bombardieri Tu-95 si stavano avvicinando da nord-est e non dall’Alaska, dove si verificano la maggior parte di questi incidenti.

Guillot ha detto che il NORAD ha seguito i bombardieri durante il loro volo, condividendo i dati con il Comando europeo statunitense e il NORTHCOM.

Secondo il generale, gli aerei cinesi seguiranno presto l’esempio degli aerei russi. Parlando davanti alla Commissione per le Forze Armate del Senato, Guillot ha suggerito che gli aerei militari cinesi potrebbero iniziare a volare vicino allo spazio aereo americano già quest’anno.

Ciò che ho visto è stata la disponibilità e il desiderio dei cinesi di operare nell’Artico vicino all’Alaska

ha detto Guyot.

Bombardiere Russo Tupolev 22 M

l generale ha osservato che sia la Russia che la Cina “continuano a rappresentare una seria minaccia per il territorio degli Stati Uniti”.

La Russia detiene le più grandi scorte al mondo di armi nucleari strategiche e non strategiche. armi , nonché capacità significative per colpire il Nord America con armi di precisione aeree e marittime