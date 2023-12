Gaza: le prime lezioni della guerra

di René Naba

La genesi della coalizione internazionale contro Hamas: un’idea brillante del brillante BHL

È la storia dell’incontro tra un giullare e il suo signore, che porterà a un monumentale pandemonio diplomatico da parte della Francia durante la guerra di Gaza.

Quella di Bernard-Henri Lévy, l’eterno “consigliere dei principi” e di Emmanuel Macron, il Giove di Francia. In altre parole, l’incontro tra il genio malvagio della diplomazia francese e il piccolo genio della diplomazia francese, durante la guerra israelo-palestinese a Gaza, nell’ottobre 2023. Provocherà un’esplosione devastante… per la diplomazia francese, appunto. Una lacuna addirittura enorme per la diplomazia francese.

Dilettandosi nel ruolo di Alain Juppé, allora padrone del Quai d’Orsay, durante la guerra di Libia del 2011, BHL consigliò a Nicolas Sarkozy di bombardare il paese. Con il successo che conosciamo. Recidivo impenitente, nel 2023, il filosofo del botulismo porterà, dodici anni dopo, sul litorale di Le Touquet, un’idea che voleva essere “geniale”:

la costituzione di una coalizione internazionale contro Hamas, sul modello del coalizione internazionale contro Daesh, fondata durante la guerra in Siria nel 2O12.

Ma l’idea nascondeva una grossa trappola: la coalizione internazionale contro Daesh comprendeva stati arabi, mentre la coalizione internazionale contro Hamas ha scatenato una protesta internazionale per la sua natura assurda.

Senza dubbio lusingato dall’associazione con questo intellettuale dei media, trascurando il fatto che questo “eterno nuovo filosofo”, di fatto, la punta di diamante della guerra mediatica filo-israeliana nel teatro europeo, è più un uomo della NATO che un uomo del suo tempo. Conseguenza di questo saggio consiglio: il Giove di Francia è stato oggetto di un fuoco incrociato sia da parte della stampa araba che da quella francese. Vetrificazione in ordine.

Tuttavia, sin dai tempi di Jean de la Fontaine si ammetteva che “Ogni adulatore vive a spese di chi lo ascolta” (Il corvo e la volpe).1

Approfittando dello sconvolgimento diplomatico innescato dall’operazione “Al Aqsa Flood”, Emmanuel Macron ha inviato il suo emissario designato, Jean Yves Le Drian, in Libano alla fine di ottobre, per indagare sulle autorità libanesi, alleate della Francia, – Il Patriarca maronita e i leader delle antiche milizie cristiane, Samir Geagea (Forze libanesi) e Sami Gemayel, (falangista) -, sulla possibilità di modificare la risoluzione 17401 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in vista della creazione di una zona demilitarizzata nel territorio libanese –Regione di confine israeliana e quindi ostacolare ogni possibilità di azione degli Hezbollah libanesi contro Israele.

L’incontro dell’inviato francese con Gebrane Bassil, leader della Corrente Patriottica Libanese (CPL), è stato breve e intenso. Il signor Le Drian si è espresso a favore dell’elezione del comandante in capo dell’esercito libanese, generale Joseph Aoun, alla presidenza della Repubblica libanese “nell’interesse della Francia e dell’Europa”, sostenendo che la sua presenza al comando dello Stato libanese potesse frenare il flusso migratorio dei profughi siriani verso l’Europa, dimenticando che sotto il mandato del socialista François Hollande, di cui era ministro della Difesa, la Francia era uno dei leader nella distruzione della Siria.

La Francia ha addirittura chiesto al Libano l’autorizzazione a far attraccare una barca con a bordo 500 soldati e 50 veicoli blindati, ma la richiesta francese è stata respinta. Risultato di questo micmac: il quotidiano libanese Al Akhbar non ha esitato a descrivere la Francia come un “ odioso agente pagato al servizio del nemico ”, mentre Le Monde , titolava in modo più sobrio “ A Dubai, Emmanuel Macron sopporta il peso dell’irritazione di i leader arabi .

Le manifestazioni filo-palestinesi, fino ad allora vietate in Francia all’inizio delle ostilità, cominciarono improvvisamente a fiorire nelle piazze francesi. Ciò ha permesso a Catherine Colonna, Ministro degli Affari Esteri, la cui performance durante tutta questa sequenza è stata di un pallore scintillante, di assicurare con voce soave e calma: La Francia ha mostrato una “ posizione chiara fin dall’inizio ” del conflitto tra Israele e Hamas affermando che “ è possibile essere solidali sia con gli israeliani che con i palestinesi (sic!)”… Una espressa marcia indietro insomma.2 ,3 ,4



L’uso dell’intelligenza artificiale da parte dell’esercito israeliano nella guerra di Gaza: un’ammissione di debolezza

Avendo una superiorità aerea assoluta, un esercito considerato uno dei più efficienti al mondo, Israele ha tuttavia messo in servizio l’intelligenza artificiale per bombardare la Striscia di Gaza, senza tuttavia ottenere né la capitolazione di Hamas, né quella del primo ministro Benjamin Netanyahu. Aveva giurato di sradicare Hamas, ma non ha ottenuto la rivolta della popolazione contro il movimento islamista palestinese.

Che Israele, fortemente sostenuto militarmente dagli Stati Uniti e diplomaticamente e medialmente dal blocco occidentale, non sia riuscito a consegnare l’enclave, anch’essa sottoposta a un blocco dal 2008, cioè da 14 anni, costituisce un’ammissione di impotenza da parte di tutti, tanto più evidente, in quanto il suo nemico possiede un equipaggiamento rudimentale, per lo più realizzato artigianalmente.

Lo conferma una lunga indagine dei media di sinistra israelo-palestinesi +972, datata 30 novembre 2023.

Lo riporta il quotidiano Libération . L’uso di questo tipo di tecnologia, spiega, avviene in un quadro di strumenti algoritmici destinati a ottimizzare l’azione sul terreno. Vengono utilizzati tre algoritmi, denominati “Alchimista”, “Vangelo” e “Profondità della saggezza”. Un altro sistema, “Fire Factory”, è stato descritto nel luglio 2023 da Bloomberg .

In un contesto militare, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per analizzare un numero molto elevato di dati provenienti dall’intelligence (o dalla logistica in alcuni casi) e stimare rapidamente gli effetti delle diverse possibili scelte strategiche. Due strumenti, in particolare, sarebbero stati utilizzati dall’IDF negli attacchi effettuati a partire dal 7 ottobre. Il primo, “Gospel” (o “Habsora”), mira a suggerire gli obiettivi più rilevanti per un attacco, all’interno di un dato perimetro. Il secondo, “Fire Factory”, serve per ottimizzare, in tempo reale, i piani di attacco di aerei e droni, a seconda della natura degli obiettivi prescelti. L’algoritmo sarebbe responsabile del calcolo della quantità di munizioni necessarie, dell’assegnazione degli obiettivi ai diversi aerei e droni o della determinazione dell’ordine più rilevante per gli attacchi.5

Walid Al Khalidy: In 6 settimane di guerra contro Gaza, Israele ha ucciso più palestinesi che in 106 anni di presenza ebraica in Palestina

Ma questa schiacciante superiorità militare israeliana, amplificata dal ponte aereo americano, ha reso questo conflitto “ uno dei più distruttivi e mortali del 21° secolo ”. Al punto che un noto storico palestinese, Walid Al Khalidy, fondatore dell’Istituto di Studi Palestinesi, stimò che Israele uccise quasi 20.000 palestinesi in sei settimane di guerra contro Hamas a Gaza, la maggior parte dei quali civili, più che in 106 anni di guerra. La presenza ebraica in Palestina iniziò con la Promessa Balfour che creava un “ focolare nazionale ebraico in Palestina ”, nel 1017.

Da parte sua, Haytham Manna, presidente dell’Istituto scandinavo per i diritti umani (SIHR), e oppositore politico siriano, ha precisato che la guerra di distruzione di Gaza è durata 55 giorni, producendo il doppio del numero di perdite civili registrate in due anni della guerra in Ucraina (2022-2023).

E che il numero di giornalisti, medici e dipendenti delle istituzioni delle Nazioni Unite che operano nell’enclave è infinitamente maggiore del numero delle persone uccise in 20 anni di guerra del Vietnam (1955-1975) o in 8 anni di guerra del Vietnam. 2003-2011).

Più precisamente, 50 giornalisti sono stati uccisi in 45 giorni a Gaza, di cui 11 nello svolgimento delle loro funzioni: uno dei numeri più mortali di questo secolo.6

Sul fronte settentrionale, al confine libanese-israeliano, Hezbollah ha inflitto all’esercito israeliano le seguenti perdite:

L’uso dell’intelligenza artificiale e delle armi più sofisticate dell’arsenale occidentale non ha scoraggiato i nemici di Israele.

Hezbolllah Libano

Così sul Fronte Nord, la prima fase della Guerra (8 ottobre – 28 novembre 2023), Hezbollah ha effettuato 299 operazioni contro l’esercito israeliano, costringendo lo Stato ebraico a evacuare 70.000 persone da 43 città della zona.

Optando per una strategia di graduale aumento della tensione al confine libanese-israeliano per accecare Israele al confine settentrionale, la formazione paramilitare sciita è riuscita a neutralizzare il sistema di sorveglianza, localizzazione e intercettazione istituito lungo il confine israeliano, infliggendo anche danni alla “Muro di separazione”, costruito in cemento nella zona per impedire l’infiltrazione dei commando libanesi.

Le perdite israeliane sul fronte libanese sono state le seguenti: 21 droni abbattuti, 40 postazioni fortificate danneggiate, nonché 170 telecamere di sorveglianza, 77 sistemi di telecomunicazioni, 47 radar, 47 sistemi di disturbo elettronico, mentre il numero delle perdite umane ammonta a 355 vittime. (uccisi o feriti)

Il coinvolgimento di Hezbollah nella guerra ha costretto Israele a immobilizzare nella regione di confine israelo-libanese un terzo del personale logistico dell’esercito israeliano, comprese le truppe d’élite, metà delle sue forze navali, mentre il 50% delle sue forze balistiche erano posizionate verso il sud del Libano.7

Il costo della guerra durante questo stesso periodo fu stimato a 50 miliardi di dollari, compresi 28 miliardi di dollari di spese militari per Israele. Questa cifra non tiene conto del trasporto aereo fornito dagli Stati Uniti per rifornire l’esercito israeliano, in particolare dei missili “Patriot” per equipaggiare l’Iron Dome israeliano che protegge lo spazio aereo dello Stato ebraico dalla balistica. perforare i tunnel di Hamas.

Il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) stima che una batteria Patriot costi circa 1,1 miliardi di dollari: 400 milioni di dollari per il sistema, 690 milioni di dollari per i missili, il prezzo di un singolo missile. L’unità è valutata 4,1 milioni di dollari (3,80 milioni di dollari) euro).

E gli israeliani prevedono che la guerra a Gaza durerà diverse settimane… In parte a spese dei contribuenti americani, già coinvolti nella guerra in Ucraina.

Fonte: Madaniya

Traduzione: Gerard Trousson