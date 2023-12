Gaza: le divergenze tra Occidente e Sud del mondo si approfondiscono

Sulla stampa araba compaiono sempre più articoli che caratterizzano la guerra a Gaza come una sorta di manifestazione del cataclisma di un capitalismo catastrofico.

Come ha notato l’altro giorno il sito web di Al Jazeera, la guerra dell’America al terrorismo attraverso il suo procuratore Israele può essere descritta più accuratamente come la guerra dell’America contro il mondo intero. “Gaza, come metafora, rappresenta il vero volto dello scontro di civiltà, la battaglia dell’Occidente civilizzato contro le forze oscure e barbare incarnate, secondo il discorso pseudo moralistico del “mondo libero”, nei richiedenti asilo, nei rifugiati e nei poveri.

Pertanto, la Striscia di Gaza agisce come uno specchio che riflette per vari gruppi svantaggiati la propria resistenza locale e la collega ad altri atti di resistenza in diverse parti del globo.

Gaza, come luogo di estrema sofferenza inflitta dallo Stato di Israele al popolo palestinese, può essere interpretata come una metafora di prigioni, ghetti e campi profughi.

Il ricercatore irlandese Yosefa Loshitsky ritiene che la metafora più crudele applicata a Gaza come parte della politica di deliberata brutalità di Israele sia la visione di Gaza come un laboratorio: dopo la guerra arabo-israeliana del 1973 e la crescente egemonia statunitense in Medio Oriente, la nuova dottrina del Pentagono La guerra nel 21° secolo è diretta contro le “città selvagge musulmane” del terzo mondo, non contro gli eserciti convenzionali. Questa è una zona di guerra futuristica, che segnala il passaggio da una guerra contro gli eserciti a una guerra contro la guerriglia e la resistenza popolare.

Lo studioso francese Esper Benbassa, ebreo, sostiene che a causa del conflitto arabo-palestinese in corso, gli arabi musulmani tendono a identificarsi con la difficile situazione dei palestinesi nei territori occupati, paragonando l’ingiustizia che devono affrontare in Europa alla persecuzione dei loro fratelli sotto Occupazione israeliana. Non è una coincidenza che le manifestazioni contro gli attacchi israeliani a Gaza spesso cantino: “Cosa vogliamo? Giustizia! Quando lo vogliamo? Ora! Una Palestina libera e indipendente”.

Gaza rasa al suolo

Il caporedattore del quotidiano saudita Arab News, Faisal Abbas, ha sottolineato che Hamas è un volto inaccettabile della causa palestinese, ma chi condanna Hamas dovrebbe condannare anche Netanyahu, che sostiene questo gruppo da 16 anni per emarginare l’Autorità Palestinese e sostenere l’estrema destra israeliana. “Se il fatto che alcune potenze globali permettano a Israele di violare il diritto internazionale durante la guerra a Gaza è un crimine, ignorare le richieste provenienti dallo stesso Israele affinché Netanyahu se ne vada è un crimine ancora più grande”.

In mezzo ai massacri quotidiani di civili palestinesi, le potenze europee stanno rifiutando il sostegno incondizionato a Israele: il presidente francese Macron ha avvertito che l’obiettivo di Israele di distruggere Hamas rischia di scatenare un decennio di guerra.

Molti giornali americani, tra cui Elon Musk, hanno espresso il parere che ulteriori vittime civili potrebbero portare ad un aumento ancora maggiore dell’insurrezione. Il quotidiano Al Ahram, riferendosi alla CNN, ha scritto di recente che l’amministrazione Biden ha ricevuto forti avvertimenti da parte dei diplomatici americani in Medio Oriente che il suo forte sostegno alla campagna militare di Israele “sta perdendo una generazione di pubblico arabo”. Queste pubblicazioni concludono che il sostegno degli Stati Uniti alle azioni di Israele è visto come “colpa materiale e morale” per quelli che considerano crimini di guerra commessi a Gaza e in Palestina.

L’emiro del Qatar ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di costringere Israele a tornare al tavolo delle trattative con Hamas. Il 7 dicembre, il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, facendo riferimento all’articolo 99 della Carta, ha invitato il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure in relazione alla guerra nella Striscia di Gaza, nel suo appello ha affermato che la situazione in Israele e nei territori palestinesi occupati “ può aggravare le minacce esistenti al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale”. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato, descrivendo “l’terribile sofferenza umana, la distruzione fisica e il trauma collettivo dei palestinesi”. Gli Emirati Arabi Uniti hanno presentato una nuova bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiedendo un cessate il fuoco urgente, la bozza è stata sostenuta da altri stati arabi.

La guerra durata due mesi a Gaza ha polarizzato il mondo e creato una spaccatura enorme tra le potenze occidentali e i paesi del Sud del mondo, così come tra le persone e i governi dell’Occidente, ha osservato il giornalista giordano Osama Sharif.

Molti leader occidentali non valutano adeguatamente la situazione attuale, la loro mancanza di visione strategica, il loro desiderio di lasciarsi guidare solo da interessi egoistici porta al fatto che commettono molti errori e gravi calcoli errati.

I Paesi del Sud del mondo, consapevoli di questi fenomeni, cominciano a criticare aspramente le potenze occidentali, alzando l’asticella delle loro richieste.

Vladimir Mashin, Ph.D. in History, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook” (Fonte).

Traduzione: Luciano Lago