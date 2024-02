Gaza in diretta: il peggioramento della carestia potrebbe “uccidere migliaia di persone” in pochi giorni

Il Ministero della Sanità di Gaza afferma che i bambini che muoiono a causa della disidratazione sono migliaia , mentre la “escalation della carestia” potrebbe “ucciderne altre migliaia” in pochi giorni, se ulteriori aiuti non arriveranno nella Striscia. Si dice anche che 96 persone siano state uccise e 172 ferite in 24 ore.

Il portavoce del ministero degli Esteri Majed al-Ansari afferma che il Qatar è “ottimista” sul fatto che un accordo sul cessate il fuoco o sulla cessazione delle ostilità possa essere raggiunto prima del Ramadan, mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma di sperare che “entro lunedì prossimo avremo un cessate il fuoco”.

Fonti hanno detto ad Al Jazeera che l’accordo potrebbe coinvolgere 400 prigionieri palestinesi e 40 prigionieri che si ritiene siano detenuti a Gaza.

Tre persone sono state uccise e tre ferite durante un raid delle forze israeliane nella Cisgiordania occupata. Sono stati segnalati scontri intensi anche nel campo profughi di Far’a.

Almeno 29.878 persone, soprattutto donne e bambini, sono state uccise e 70.215 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio rivisto delle vittime in Israele per gli attacchi del 7 ottobre è pari a 1.139.

Nota: Le notizie sulla tragedia di Gaza son sempre più rare sui media occidentali dove si tende a nascondere l’entità del massacro che Israele sta commettendo nella Striscia, non soltanto con i bombardamenti indiscriminati ma anche bloccando l’invio degli aiuti nella striscia dove la gente muore letteralmente di fame. I giorni passano e la tregua non arriva ma la situazione umanitaria è ormai catastrofica, come hanno avvisato tutte le organizzazioni internazionali. L’indifferenza dei governi europei a quanto sta avvenendo a Gaza è una prova della loro ignavia e della ipocrisia delle classi politiche che si preoccupano soltanto di non contrastare le decisioni prese a Washington di ostacolare e bloccare qualsiasi proposta di tregua presa in sede ONU. L’ultima risoluzione per una tregua a Gaza, proposta dall’Algeria, è stata rigettata dagli Stati Uniti.

Fonte: AL Jazeera

Traduzione e nota: Luciano Lago