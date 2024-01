Gaza: Egitto e Cina chiedono un cessate il fuoco e uno “Stato di Palestina”

Il 14 gennaio i ministri degli Esteri egiziano e cinese hanno invocato insieme al Cairo un cessate il fuoco nel centesimo giorno della guerra a Gaza e la creazione di uno “Stato di Palestina” come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.

Durante una conferenza stampa congiunta, il diplomatico cinese si è detto favorevole, insieme al suo omologo egiziano Sameh Choukri, a “ uno Stato di Palestina indipendente e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme Est come capitale ”. In una dichiarazione congiunta, i due uomini hanno anche chiesto “ la fine delle violenze e dei combattimenti ”.

Il comunicato stampa chiede inoltre ” un vertice internazionale per la pace al fine di trovare una soluzione giusta, completa e duratura alla questione palestinese con la fine dell’occupazione (israeliana) e uno Stato di Palestina indipendente, con continuità territoriale ” mentre attualmente il I palestinesi vivono infatti sotto due governi rivali e paralleli.

Conversazioni tra cinese ed egiziani

Una soluzione a due Stati

L’Autorità Palestinese del presidente Mahmoud Abbas detiene parti della Cisgiordania, occupata da Israele dal 1967, mentre Hamas – in guerra con Israele dall’attacco del 7 ottobre sul suolo israeliano – controlla la Striscia di Gaza.

La Cina mantiene buoni rapporti con Israele ma sostiene la causa palestinese da diversi decenni e considera la Palestina uno Stato. La Cina ha tradizionalmente sostenuto la soluzione dei due Stati .

fonte: rivista cinese (tramite Reseau International)

Traduzione e nota: Gerard Trousson

Nota: La Cina ha una sua posizione originale e di buon senso sulla questione della Palestina. Altrettanto non si può dire con gli Stati Uniti ed i loro vassalli che sostengono la politica folle e genocida di Netanyahu che persegue l’obiettivo di annientare il popolo palestinese e realizzare la “grande Israele”. Tuttavia la Cina è vista come un paese dell’asse del male (insieme a Russia e Iran) mentre gli Stati Uniti e l’occidente si presentano come “il mondo libero”. Vedi le differenze