Gaza accelererà l’uscita delle truppe americane dall’Iraq e dalla Siria?

Nonostante Gaza sia al centro della scena, l’Asse della Resistenza rimane risoluto nella sua missione di porre fine alla presenza militare statunitense nella regione, riconoscendo che ci sono due, e non una sola, forze di occupazione nella regione.

Sostenendo inequivocabilmente l’assalto militare israeliano a Gaza, gli Stati Uniti si sono esposti alle vulnerabilità in tutta l’Asia occidentale, in particolare nei già instabili teatri iracheno e siriano.

Lungi dal promuovere la pace o la stabilità, la presenza illegale delle truppe statunitensi in queste aree ha accresciuto le tensioni con le popolazioni anti-israeliane fortemente favorevoli alla resistenza palestinese a Gaza.

Washington è andata troppo oltre nel suo allineamento con Tel Aviv, ignorando completamente gli interessi, i sentimenti e le posizioni dei paesi, dei governi e dei cittadini arabi e a maggioranza musulmana.

Nonostante due mesi di implacabile carneficina e distruzione israeliana, il Dipartimento di Stato americano continua a offendere queste popolazioni con dichiarazioni false come: “Non ho visto prove che stia (Israele) uccidendo intenzionalmente civili”.

Se l’invasione statunitense dell’Iraq nel 2003 ha creato un ambiente arabo e islamico ostile a livello popolare, insieme a centinaia di migliaia di cadaveri, massacri e milioni di sfollati, una catastrofe dalle molteplici sfaccettature i cui effetti sono ancora profondamente impressi nella mente dei cittadini. I popoli della regione, che non sono guariti, assistono ora alla politica criminale del governo israeliano, inclusa la consegna di 10.000 tonnellate di armi e attrezzature tramite un ponte aereo. Il volo ininterrotto (200 aerei cargo) dal 7 ottobre, secondo il ministero della Difesa israeliano, ha aggiunto tutti i possibili elementi di distorsione e tensione di fronte agli Stati Uniti e alla loro presenza.

Sebbene l’invasione illegale dell’Iraq da parte degli Stati Uniti abbia avuto luogo 20 anni fa, permangono forti residui di ostilità contro gli americani a livello locale e regionale. È difficile dimenticare i milioni di sfollati, le centinaia di migliaia di cadaveri, le torture e le umiliazioni ad Abu Ghraib e in altri campi di prigionia statunitensi, e i bambini ancora nati con deformazioni alla nascita dovuti alla pura intensità dello “Shock and Awe”.

Coloro che non sono ancora guariti da quegli orrori, stanno ora guardando gli Stati Uniti aiutare Israele a scatenare la stessa carneficina sui loro fratelli arabi e musulmani a Gaza, infiammando sentimenti ovunque.

Presenza persistente nella regione

Dal 7 ottobre gli Stati Uniti hanno fornito alla guerra di Tel Aviv almeno 10.000 tonnellate di armi ed equipaggiamenti, tramite almeno 200 aerei cargo – consegne che continuano quotidianamente e sollevano nuovi dubbi sulla sostenibilità e sullo scopo delle forze di occupazione statunitensi in Iraq e Siria.

Queste sono ottiche che gli americani farebbero bene ad evitare: le loro truppe di occupazione in Iraq e Siria, appoggiano le truppe di occupazione che distruggono Gaza.

Intervenendo a The Cradle , Haj Abu Alaa al-Walai, segretario generale delle Brigate Sayyid al-Shuhada, sostiene che gli Stati Uniti restano in questi paesi non per l’Isis o per la sicurezza, ma per “tagliare l’arteria” della resistenza nella regione.

Con gli attacchi contro le forze e le installazioni di occupazione statunitensi a livelli record, lo scetticismo sulla presenza militare in questi paesi ha rialzato la testa. Ricordiamo gli sforzi del 2019 dell’allora presidente Donald Trump per ritirare tutte le forze statunitensi dalla Siria, un paese di “sabbia e morte”. Sebbene la minaccia dell’Isis fosse scomparsa da tempo, le lobby belliche hanno attaccato Trump senza pietà, il suo segretario alla Difesa, James Mattis, si è dimesso per protesta e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu gli ha fatto appello affinché rinviasse il ritiro, cosa che il presidente degli Stati Uniti ha fatto.

Ora, il senatore repubblicano Rand Paul ha avviato un movimento per ritirare le truppe statunitensi dalle loro basi illegali in Siria , sottolineando che:

“Il popolo americano è stanco di guerre infinite in Medio Oriente, eppure ci sono 900 soldati americani ancora in Siria, senza interessi vitali degli Stati Uniti in gioco, senza alcuna definizione di vittoria, senza strategia di uscita, senza autorizzazione del Congresso per essere lì.”

Rand basa la sua risoluzione sui “poteri di guerra” approvati dal Congresso dal 1973, che impongono alle amministrazioni statunitensi di ritirare le truppe dal territorio ostile finché il Congresso non ha dichiarato guerra.

Date le critiche sia negli Stati Uniti che nei paesi che occupano, l’esercito statunitense ha trasformato cosmeticamente la sua presenza in Iraq da un ruolo di combattimento a una “missione di consulenza e supporto” per giustificare il mantenimento del ruolo militare.

Base USA in Siria

Ma i sospetti sul ruolo degli Stati Uniti nel sostenere l’ISIS e sulle sue azioni contro le forze di sicurezza irachene durante la battaglia di liberazione persistono e prosperano ancora, rafforzati da azioni discutibili, come i casi di attacchi aerei statunitensi contro le Unità di mobilitazione popolare irachene ( PMU ) durante le loro battaglie. contro l’Isis e ostacolando i loro sforzi per liberare il territorio iracheno.

Sebbene l’Isis sia stato il pretesto utilizzato per il ritorno delle truppe americane in Iraq nel 2014, l’Asse di Resistenza della regione concorda che non è una coincidenza che i militanti dell’Isis siano riusciti a violare il confine siriano-iracheno (avanzando dalla città siriana di Raqqa l’8 giugno, 2014 verso la città irachena di Mosul per dichiarare il suo califfato) sotto la sorveglianza americana.

Anche dopo la dichiarazione ufficiale di vittoria del governo iracheno sull’ISIS nel 2017, le forze statunitensi si sono rifiutate di muoversi, citando le operazioni in corso contro l’ISIS molto diminuito – che le forze di sicurezza irachene sono più che in grado di controllare.

Gli USA prendono di mira le forze irachene anti-Isis

La diminuzione del numero di operazioni contro l’ISIS nel mese di giugno, ad esempio, quando un piccolo numero di presunti terroristi sono stati uccisi (13) o arrestati (21) sia in Siria che in Iraq – e solo con la cooperazione degli alleati locali curdi degli Stati Uniti – suscita alcune ovvie domande.

Risultati così magri, che costano miliardi di dollari, meritano lo stazionamento di migliaia di soldati americani tra le basi militari in Iraq e le basi nel nord-est della Siria, e nella base di al-Tanf nel sud della Siria, il tutto per uccidere un singolo terrorista in Siria lo scorso giugno? ? L’arroganza di Washington non tiene conto del significativo stanziamento di 22 miliardi di dollari da parte dell’Iraq al proprio Ministero della Difesa. L’esercito iracheno, che comprende le forze della PMU, ha acquisito una notevole esperienza di combattimento negli sforzi antiterrorismo.

Ma dopo la vittoria dell’Iraq sull’ISIS, gli Stati Uniti hanno concentrato i loro obiettivi sul prendere di mira la PMU, sull’assassinio di leader chiave e sulla violazione più e più volte della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Iraq. Washington ha completamente ignorato il voto del Consiglio dei rappresentanti iracheno del 5 gennaio 2020 su una risoluzione per porre fine alla presenza di tutte le forze straniere sul territorio iracheno. Quel voto ha avuto luogo pochi giorni dopo che il Pentagono aveva assassinato il vice leader iracheno della PMU Abu Mahdi al Muhandes e il generale della Forza Quds iraniana Qassem Soleimani.

Gli americani hanno anche messo gli occhi su Al-Walai, ora designato un “terrorista globale” perché le sue brigate “hanno pianificato e partecipato ad attacchi contro il personale americano in Iraq e Siria”, dice a The Cradle , e aggiunge:

“Nella dimensione speciale, l’occupazione americana rileva che la linea dell’Asse di Resistenza, che si estende attraverso l’Iran, l’Iraq e la Siria fino al resto dei paesi, rappresenta l’arteria aortica dell’asse, e che la presenza dell’occupazione americana in Iraq e Siria contribuirà dal suo punto di vista a tagliare quell’arteria”.

In Siria, le forze statunitensi sono entrate nel 2014 durante l’ascesa dell’ISIS, hanno condotto attacchi aerei sia contro i terroristi che contro le forze siriane, quindi hanno occupato zone della Siria orientale e hanno preso di mira lo stato stesso nel 2017.

Dal 17 ottobre ci sono stati più di 70 attacchi contro varie postazioni delle forze americane tra Iraq e Siria, come parte della risposta delle fazioni della resistenza alla posizione completamente parziale di Washington nei confronti di Israele nei massacri che sta commettendo a Gaza.

Washington ignora gli avvertimenti

Nonostante gli avvertimenti dell’Asse della Resistenza della regione, gli Stati Uniti sono andati avanti e hanno dispiegato rinforzi militari, tra cui navi da guerra, due portaerei e migliaia di truppe, apparentemente come supporto diretto a tutte le azioni israeliane.

Washington ha tentato di presentare questa mossa come una misura per prevenire l’escalation regionale del conflitto, ma i locali non ci credono. Per cominciare, questa narrazione contraddice nettamente le azioni degli Stati Uniti, considerando i raid in corso da parte delle forze statunitensi sui siti della resistenza in Iraq e Siria che hanno provocato numerose vittime.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno contrastando attivamente e con attenzione i missili e i droni lanciati dalle forze armate yemenite verso Israele. Si tratta di un’altra incoerenza che mina l’affermazione di Washington secondo cui il suo rafforzamento militare serve a contrastare una guerra regionale.

Secondo Walai la situazione sta diventando insostenibile anche per il governo iracheno:

“L’occupazione americana, attraverso le sue continue violazioni della sovranità irachena e lo spargimento di sangue iracheno attraverso le sue insidiose operazioni aeree contro gli iracheni, e senza il consenso o la conoscenza del governo iracheno, è uscita dallo status di consultazione e addestramento, e questi queste espressioni non hanno più alcun significato e la sua presenza è diventata chiara: si tratta di un occupante militare, di una presenza combattiva e di forze letali che non hanno nulla a che fare con l’addestramento o la consultazione.”

Forze sciite Kata’ib Hezbollah in Iraq

Ostacoli alla pace e alla stabilità

La terribile situazione a Gaza ha introdotto nuove complessità nel confronto di lunga data tra l’Asse della Resistenza e le forze di occupazione statunitensi. Le manovre strategiche di Washington, come giocare la carta curda nel nord-est della Siria, assicurano la continua destabilizzazione dello Stato siriano, favorendo il conflitto interno e ostacolando il controllo di Damasco sui territori occupati.

La base di Al-Tanf serve come strumento per prevenire il dominio siriano nella Badia (zona deserta) e nella parte meridionale del Paese, dove vengono addestrati solo gruppi allineati con gli interessi statunitensi. La base funge anche da barriera nel triplo punto di convergenza tra Giordania, Iraq e Siria. Cerca di bloccare la linea di comunicazione da Baghdad a Damasco, rispecchiando il ruolo della base americana di Ain al-Assad nell’Iraq occidentale, che serve a ostacolare il movimento dell’Iran verso ovest verso il Mediterraneo.

Di conseguenza, missili e droni suicidi continueranno a prendere di mira i soldati americani – in numero maggiore e con più vittime – aggiungendo rischi pericolosi e incertezza alla loro presenza indesiderata.

L’Intercept ha recentemente divulgato documenti riservati che dettagliano i furti di equipaggiamenti militari “sensibili” dalle basi statunitensi in Iraq e Siria, il che ha sollevato ulteriore allarme sull’efficacia delle misure statunitensi per proteggere le proprie truppe.

Mentre l’occupazione americana interrompe lo sviluppo dei legami politici, economici, sociali e di sicurezza tra gli stati e le popolazioni dell’Asia occidentale, è anche ben consapevole che iraniani, turchi, iracheni, siriani e russi si aspettano che quei giorni siano contati.

Il ricordo della vittoria collaborativa del 18 giugno 2017, quando le fazioni della resistenza irachena e l’esercito siriano, insieme ai loro alleati, si unirono al confine condiviso dopo aver sconfitto l’ISIS nella provincia di Anbar, alimenta la speranza per un futuro libero dall’occupazione straniera. E il massacro totale dei palestinesi da parte di Stati Uniti e Israele ha avvicinato quel futuro.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago