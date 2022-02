Gas: Paesi esportatori costretti a limitare gli aiuti all’Europa

di Dominic Delaward

Di fronte all’imminente crisi del gas (Prezzo e fornitura) generata dalle sanzioni occidentali, politici e media occidentali vevno dichiarato che tutto era sotto controllo e che avremmo trovato, se necessario, altri paesi per soddisfare i nostri bisogni.

Questo non sarà il caso . Il Forum dei Paesi Esportatori di Gas ha appena dichiarato che non sarebbe in grado di aiutare l’Europa

Forum paesi produttori gas

Mentre la Russia ha quasi attraversato il Rubicone ordinando alle sue truppe di entrare nei territori separatisti dell’Ucraina orientale, i paesi esportatori di gas che hanno tenuto il loro forum a Doha, l’FPEG (*), hanno generalmente confermato di non poter aiutare l’Europa sostituendo immediatamente il quantità che si esaurirebbero perché devono prima onorare i loro clienti a lungo termine.

Il GEPF conta 11 membri (Qatar, Russia, Iran, Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Libia, Nigeria, Trinidad e Tobago e Venezuela) e sette paesi associati che rappresentano il 70% delle riserve accertate di gas e il 51% delle esportazioni mondiali di liquidi liquefatti gas naturale. Russia, Iran e Qatar sono membri chiave del GEPF. Gli Stati Uniti e l’Australia non fanno parte del Forum. (Credito: Reuters)

Il ministro dell’Energia del Qatar, Saad bin Sherida al-Kaabi, aveva già messo in guardia l’Unione Europea il 1° febbraio , spiegando che il suo Paese, il Qatar, nonostante le sue formidabili riserve, dovute a un sistema produttivo saturo, non potrebbe salvare l’Europa da solo se il conflitto tra Russia e Ucraina si intensifica. E in effetti, è peggiorato.

Questo è dovuto a causa delle loro limitate capacità. La mancanza di visibilità sui prezzi, che di sfuggita deplorano, non aiuta, perché incide anche sull’offerta: la decisione di avviare nuove capacità richiede una certa stabilità della domanda nel medio-lungo periodo.

La Russia, infatti, in conflitto con i paesi occidentali per, tra l’altro, il categorico rifiuto di una presenza Nato in Ucraina, rappresenta una minaccia per gli approvvigionamenti energetici, principalmente gas, una minaccia che contribuisce all’impennata dei prezzi del settore.

Ma l’Unione Europea potrebbe anche decidere di boicottare il gas russo, cosa forse prefigurata nella prima forte sanzione decisa oggi da Olaf Scholz: la sospensione del gasdotto Nord Stream 2 , che è terminato ma che fino a qui era in attesa di validazione.

Inoltre, se un embargo europeo sul gas russo facesse davvero parte delle prossime forti sanzioni con cui l’UE minaccia la Russia in caso di invasione dell’Ucraina, avrebbe notevoli ripercussioni per la stessa Europa, e in particolare per la Germania, sia per le sue persone che per le sue aziende, inclusi diversi giganti energetici globali.

In silenzio sull’Ucraina, Shulginov dice che tutti gli obblighi dei contratti saranno adempiuti.

È in questo contesto che i paesi membri del Gas Exporting Countries Forum (GECF*), una specie di OPEC del gas, si sono incontrati a Doha, che, con altri sette paesi associati, rappresentao circa il 70% delle riserve accertate di gas e 51 % delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto.

Il ministro dell’Energia russo Nikolai Shulguinov ha assicurato che ” le società russe (erano) pienamente impegnate nei contratti esistenti” . Non ha fatto commenti sulla situazione nel suo Paese, le cui relazioni con i Paesi occidentali stanno attraversando la peggiore crisi dalla fine della Guerra Fredda a causa della situazione intorno all’Ucraina.

Shulginov ha parlato poche ore prima delle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che chiedevano la chiusura “immediata” del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2 dopo la decisione di Mosca di riconoscere le “repubbliche” separatiste filo-russe nella Russia orientale.

Non più del 10-15% della produzione reindirizzata in Europa

“Apprezziamo gli sforzi di tutti i membri (GEPF) che hanno lavorato duramente per garantire una fornitura credibile e affidabile di gas naturale al mercato globale e per preservare la stabilità di questi mercati”, ha affermato l’emiro del Qatar. Sheikh Tamim bin Hamad Al -Thani davanti ai partecipanti.

Il ministro dell’Energia del Qatar Saad Cherida al-Kaabi, presente anche lui, ha ricordato che il Qatar, uno dei principali paesi esportatori di gas, aveva assicurato all’Europa il suo “aiuto” in caso di difficoltà di approvvigionamento in febbraio, che sarebbe però limitato ai volumi disponibili, essendo i produttori vincolati a “contratti a lungo termine”.

“I volumi che possono essere reindirizzati [ad altri clienti come l’Europa, ndr] rappresentano dal 10% al 15% circa” , secondo lui. Ma “la Russia rappresenta dal 30% al 40% delle forniture europee” e “sostituire rapidamente questo tipo di volume è quasi impossibile” , ha proseguito.

L’impennata dei prezzi del gas è stata inizialmente collegata al disinvestimento

Per lui, l’impennata dei prezzi del gas è iniziata ben prima della crisi. “Tutto quello che sta accadendo oggi sui prezzi è fondamentalmente legato alla mancanza di investimenti” e colmare questo gap “ ci vorrà tempo” , ha stimato.

“Prevedere quali saranno i prezzi (domani, ndr), se aumenteranno o scenderanno, è nelle mani di Dio “, ha detto ai giornalisti.

La crisi del gas, un’opportunità per l’Iran?

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, arrivato lunedì per un incontro bilaterale con il leader degli Emirati, da parte sua ha insistito sulle “significative capacità di produzione ed esportazione di gas” del suo Paese.

“Nonostante le crudeli e illegali sanzioni statunitensi, l’Iran ha potuto fare affidamento sui suoi esperti”, ha aggiunto.

I negoziati sono ripresi a novembre a Vienna sulla questione nucleare iraniana e mirano a salvare l’accordo del 2015 che aveva consentito la revoca delle sanzioni economiche internazionali contro l’Iran in cambio di limiti severi al suo programma nucleare che avrebbero dovuto impedirgli di acquisire la bomba atomica.

Gli Stati Uniti hanno lasciato l’accordo nel 2018 sotto il presidente Donald Trump, che lo ha ritenuto insufficiente, e hanno ripristinato le sanzioni, che colpiscono tra l’altro il settore energetico. In risposta, Teheran si è ampiamente liberata dalle restrizioni sulle sue attività nucleari.

Putin conosceva questo “dettaglio” . Quindi sì, il disegno di legge per le sanzioni anti-russe sarà doloroso per l’UE, costretta ad acquistare gas di scisto dagli Stati Uniti a caro prezzo.

Tra le bollette energetiche e le bollette dei vaccini anti-Covid che non hanno mostrato grande efficacia, le popolazioni europee “gusteranno” gli effetti dell subordinazione agli USA.

NOTA

(*) Secondo la FPEG, i suoi 11 membri (Qatar, Russia, Iran, Algeria, Bolivia, Egitto, Guinea Equatoriale, Libia, Nigeria, Trinidad e Tobago e Venezuela) e sette paesi associati rappresentano il 70% delle riserve accertate di gas e 51 % delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto. Russia, Iran e Qatar sono membri chiave del GEPF. Gli Stati Uniti e l’Australia, altri due grandi esportatori, non fanno parte del Forum.

Traduzione: Gerard Trousson