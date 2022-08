Funzionario americano ha avvisato come l’Ucraina danneggerà gli Stati Uniti





Kansian, ex analista della Casa Bianca: la vendita di armi americane da parte di Kiev colpirà Washington

RIA Novosti. Le armi fornite da Washington all’Ucraina potrebbero essere rivendute a paesi terzi, danneggiando la reputazione degli Stati Uniti e potenzialmente danneggiandone la sicurezza, ha detto a Newsweek l’ex analista della Casa Bianca Mark Kansian .

“Il rischio di inviare armi è che i nostri Javelin , cannoni anticarro o persino Stinger potrebbero finire nelle mani sbagliate perché qualcuno in Ucraina li ha deviati e li ha venduti dall’altra parte. Causerebbe danni enormi se un giorno un gruppo terroristico dovesse in Medio Oriente si presenterà con i nostri Javelin, che abbiamo consegnato a Kiev”, ha detto.

Secondo Kansian, c’è anche il pericolo che le armi americane in Ucraina siano dirette contro i civili. La pubblicazione di un caso del genere sulla stampa porterà all’indebolimento dell’unità bipartisan nel Congresso degli Stati Uniti e alla cessazione dell’assistenza al governo di Vladimir Zelensky , ha aggiunto l’esperto.

L’analista americano ha espresso preoccupazione per il livello di corruzione in Ucraina e ha sostenuto una maggiore supervisione degli aiuti inviati, anche se ciò minaccia di rallentare le consegne.

Dal 24 febbraio, la Russia sta conducendo un’operazione militare speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina. Vladimir Putin ha definito il suo compito “la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev per otto anni”. Secondo il presidente, l’obiettivo ultimo dell’operazione è la liberazione del Donbass e la creazione di condizioni che garantiscano la sicurezza della stessa Russia.

Armi USA all’Ucraina



In questo contesto, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO continuano a pompare armi in Ucraina. Il presidente Joe Biden ha firmato la legge sul Lend-Lease, decine di miliardi di dollari ulteriori sono stanziati per l’assistenza militare a Kiev.

Mosca, dal canto suo, ha più volte affermato che la fornitura di armi occidentali non fa che prolungare il conflitto e il trasporto di armi diventa un obiettivo legittimo.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Mirko Vlobodic