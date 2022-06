Funzionari occidentali ammettono che l’Ucraina pullula di personale della CIA

Mentre le truppe russe portano avanti una feroce campagna per impadronirsi dell’Ucraina orientale, la capacità di questa nazione di resistere all’offensiva dipende più che mai dall’aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati, inclusa una rete furtiva di commando e spie che si affrettano a fornire armi, intelligence e formazione, secondo i funzionari statunitensi ed europei.

Gran parte di questo lavoro avviene al di fuori dell’Ucraina, ad esempio nelle basi in Germania, Francia e Gran Bretagna. Ma anche se l’amministrazione Biden ha dichiarato che non dispiegherà truppe americane in Ucraina, alcuni membri del personale della CIA hanno continuato a operare segretamente nel paese, principalmente nella capitale, Kiev, dirigendo gran parte delle enormi quantità di intelligence che gli Stati Uniti condividono Forze ucraine, secondo gli attuali ed ex funzionari.

Allo stesso tempo, anche alcune dozzine di commando di altri paesi della NATO, tra cui Gran Bretagna, Francia, Canada e Lituania, hanno lavorato all’interno dell’Ucraina.

La rivelazione che la CIA e le forze speciali statunitensi stanno conducendo operazioni militari in Ucraina smentisce effettivamente l’ insistenza dell’amministrazione Biden all’inizio della guerra sul fatto che non ci sarebbero stati stivali americani sul terreno in Ucraina e l’ammissione che le potenze della NATO non sarebbero così coinvolte in operazioni contro una superpotenza nucleare, cosa che significa che siamo più vicini a vedere uno scambio nucleare di quanto chiunque dovrebbe sentirsi a proprio agio .

Questa notizia non dovrebbe sorprendere nessuno che sappia nulla del comportamento abituale del cartello dell’intelligence statunitense, ma è interessante notare che contraddice qualcosa che ci è stato detto dallo stesso New York Times non più di tre settimane fa.

“Le agenzie di intelligence americane hanno meno informazioni di quelle che vorrebbero sulle operazioni dell’Ucraina e possiedono un quadro molto migliore dell’esercito russo, delle sue operazioni pianificate e dei suoi successi e fallimenti”, ci ha detto il NYT all’inizio di questo mese .

Funzionari statunitensi hanno affermato che il governo ucraino ha fornito loro pochi briefing riservati o dettagli sui loro piani operativi e funzionari ucraini hanno riconosciuto di non aver detto tutto agli americani.

Sembra un po’ improbabile che le agenzie di intelligence statunitensi abbiano difficoltà a ottenere informazioni su ciò che sta accadendo in un paese in cui si trovano fisicamente. Moon of Alabama ha teorizzato all’epoca che questa ridicola linea “Non sappiamo cosa sta succedendo nella nostra stessa guerra per procura” sia stata spinta per negare plausibilmente alla responsabilità degli Stati Uniti i fallimenti dell’Ucraina sul campo di battaglia, che da allora sono solo peggiorati .

Allora perché ci stanno dicendo tutto questo adesso? Ebbene, potrebbe essere che ci viene richiesto di accettare un ruolo sempre più diretto degli Stati Uniti e dei loro alleati in Ucraina.

L’altro giorno Daniel Larison di Antiwar ha twittato ,

“Hawks in aprile: non chiamatela guerra per procura! Hawks in May: Ovviamente è una guerra per procura! Hawks a giugno: non è la loro guerra, è la nostra guerra!”

Questo è davvero esattamente come è successo. Ad aprile il presidente Biden ha detto alla stampa che l’idea che questa sia una guerra per procura tra Stati Uniti e Russia “non era vera” e il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto “Non lo è, questa è chiaramente la lotta dell’Ucraina” ,quando gli era stato chiesto se si tratta di una guerra per procura . I media mainstream stavano ancora inquadrando questa affermazione come una semplice ” accusa ” da parte del governo russo, e gli spinmeister dell’impero stavano regolarmente ammonendo chiunque usasse quel termine sulla base del fatto che priva gli ucraini della loro “agenzia”.

Agenti USA fotografati Ucraina

Poi maggio è arrivato e all’improvviso il report ed abbiamo avuto il New Yorker che ci ha detto inequivocabilmente che gli Stati Uniti sono in “una guerra per procura completa con la Russia” e falchi come il membro del Congresso degli Stati Uniti, Seth Moulton, che hanno detto cose come, questa:

“Non siamo in guerra solo per sostenere gli ucraini. Siamo fondamentalmente in guerra, anche se un po’ per procura, con la Russia, ed è importante vincere”.

E ora qui a giugno abbiamo falchi della guerra come Max Boot che dicono che questa è in realtà la guerra americana, ed è quindi importante che gli Stati Uniti intensifichino drasticamente la guerra per infliggere ai russi “perdite devastanti”.

Quindi l’idea precedentemente impensabile che gli Stati Uniti siano in guerra con la Russia è stata gradualmente normalizzata, con il riscaldamento così lento che la rana non si accorge di essere bollita viva. Se quell’idea può essere sufficientemente normalizzata, è probabile che il consenso pubblico per maggiori escalation sarà imminente, anche se tali escalation sono estremamente psicotiche.

A marzo , quando ho detto che l’unica “agenzia” che l’Ucraina ha in questo conflitto è quella della Central Intelligence, i lealisti dell’impero mi sono saltati in gola. Non potevano credere che stessi dicendo qualcosa di così malvagio e sbagliato. Ora è stato detto loro che la Central Intelligence Agency sta effettivamente conducendo operazioni e dirigendo l’intelligence sul campo in Ucraina, ma in qualche modo dubito che questo susciterà un’autoriflessione da parte loro.

di Caitlin A. Johnstone

Fote: Monthly Review

Traduzione: Luciao Lago