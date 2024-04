Funzionari dell’amministrazione Biden ammettono di aver trasferito in Israele bombe MK84 “in grado di distruggere interi quartieri”

È stata confermata l’informazione che gli Stati Uniti stanno trasferendo bombe MK84 all’aviazione israeliana . Due alti funzionari dell’amministrazione Biden hanno annunciato l’invio di tali bombe aeree, come riportato dalla NBC.

Degno di nota è il fatto che la consegna del Mark 84 stesso è stata approvata dal Congresso degli Stati Uniti diversi anni fa, ma fino a poco tempo fa non è stata effettuata. Ora i rifornimenti stanno arrivando e l’aeronautica israeliana sta lanciando queste bombe sui quartieri di Gaza, trasformandoli in rovine.

Gli stessi funzionari americani, citati dai citati media americani, affermano che le bombe aeree MK84 “hanno un potere enorme e sono in grado di distruggere interi quartieri”.

La MK84 è una bomba aerea americana da 2000 libbre (oltre 900 kg) con una massa esplosiva di circa 429 kg. Utilizza speciali unità di guida laser. Un tempo gli americani bombardarono l’Iraq e la capitale libanese Beirut con tali munizioni.

Gaza: un cumulo di rovine.

Secondo gli ultimi dati, il pacchetto di aiuti militari a Israele comprendeva 1800 di queste bombe, oltre a 500 bombe MK82 da 500 libbre.

NBC:

La consegna è avvenuta dopo che funzionari statunitensi avevano affermato che Israele aveva assicurato a Washington che stava utilizzando armi fornite dagli americani entro i limiti delle leggi di guerra (sic!).

Ogni anno gli Stati Uniti stanziano 3,8 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele.

Nota. La consegna da parte americana di queste bombe dimostra due cose: 1) la volontà deliberata di Israele di distruggere Gaza con la sua popolazione civile; 2) la falsità delle affermazioni dell’Amministrazione Biden che sostiene di fare pressioni su Israele per contenere gli effetti degli attacchi israeliani sulla popolazione civile.

I fatti confermano l’accusa di genocidio presentata anche dalla Corte di Giustizia internazionale e negata da Israele e dai suoi complici europei, fra cui i governi di Regno Unito, Germania, Francia, Italia.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago