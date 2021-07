Fuggi fuggi degli Stati Uniti dall’ Afghanistan. Ordine: Abbandonare tutto

di Patrick Reymond.

Le truppe USA hanno lasciato tutto lì, sul terreno, come un grande classico delle loro campagne di guerra.

Questo era già avvenuto nel caso del Viet-Nam, molto prima del 1975 e della caduta di Saigon. Negli anni ’60, alle forze speciali statunitensi che controllavano le truppe vietnamite fu ordinato di andarsene e abbandonare tutti al minimo attacco. Cosa che accadde quando i Viet Cong avevano conquistato più del 10% dei presidi.

Quindi passando alla campana di legno e lasciando i loro alleati come campanelli e vecchi calzini , hanno semplicemente applicato la vecchia ricetta della piega elastica su posizioni che erano state preparate (o meno) in anticipo. Ovviamente il gi doveva prendere un aereo.

Nella stupidità americana, hanno combattuto per 20 anni, mentre i sovietici si sono accontentati di rimanere per 10 anni e il governo che hanno lasciato ha tenuto per 3 anni. L’attuale governo afghano sarà fortunato se durerà più di 3 settimane.

Gli americani sono partiti senza nenche salutare, ha riferito Il generale Kohistani, dell’Esercito nazionale afghano (ANA) le cui forze hanno preso il sopravvento, lui non sapeva nemmeno che l’esercito americano era in procinto di andarsene..



Quando le forze afghane sono entrate nella base aerea di Bagram, la più grande base aerea dell’Afghanistan , centinaia di saccheggiatori vi infuriavano da almeno due ore. Gli americani hanno interrotto la corrente elettrica e si sono dissolti nelle prime ore del mattino.

Armi e molte munizioni sono state lasciate indietro; veicoli, computer, macchine fotografiche, caldaie solari, pezzi di ricambio per aerei ed elicotteri, veicoli corazzati, elementi di radar di vario modello e scorte di cibo sono stati saccheggiati quando i soldati afgani sono entrati in questa città che era la più grande e importante base aerea militare statunitense per da oltre due decenni in Afghanistan.

Non è Saigon ma probabilmente è qualcosa di un po’ più serio. Trilioni di dollari e così tanti sforzi, uccisioni, vittime civili e mobilitazioni in vent’anni per far finire tutto le attrezzature nei mercati spazzatura locali e riportare la situazione a zero.

La lezione afghana ci insegna il destino di altri insensati interventi militari in Africa e altrove: un sicuro fallimento e un risparmio generalizzabile.

Non c’è resistenza all’avanzata dei talebani, che non sono quelli del 2001. Quelli del 2001 sono morti, e quelli attuali sono nomi generici per qualcos’altro, sono apparsi nel 2005-2006.

Ma, come avevamo già indicato, per abbattere un impero, basta un mucchio di “culi a terra” determinati (mal lavati, per di più, per gli standard americani), abituati sulle loro montagne.

A quanto pare, gli USA hanno optato per una tecnica ragionevole, rimandano i prigionieri a casa, dando loro dei soldi. Senza dubbio non vogliono nemmeno vederli radunarsi, sono troppi e non riescono ad assorbirli.

I GI hanno abbandonato un equipaggiamento mostruoso che, come quello preso nel 1975, servirà a poco. Richiedendo molta manutenzione e pezzi di ricambio, i talebani non saranno in grado di far funzionare tutto ciò che è stato preso. D’altra parte, l’attrezzatura sovietica di 30 anni fa è ancora in uso …

La Russia ha ammassato truppe in Tagikistan. Ma non ci sono indicazioni, per il momento, che i talebani siano espansionisti. Finora, non hanno detto nulla per prolungare la guerra. Va anche notato che la fornitura di armi degli Stati Uniti era come la VN. Ha anche dato da mangiare ai talebani.

La lezione afghana ci insegna il destino di altri insensati interventi militari dell’Occidente in Africa, in Medio Oriente ed altrove: un sicuro fallimento e una dilapidazione di risorse. Un sicuro business soltanto per l’apparato militare e industriale degli USA.

Fonti: https://strategika51.org – http://lachute.over-blog.com

Traduzione e sintesi: Gerard Trousson