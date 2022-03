Fuga tra mercenari stranieri: 180 morti



Le forze russe hanno attaccato il “Centro internazionale per la pace e la sicurezza” che di fatto nascondeva un centro di addestramento delle forze armate ucraine a Starychi e il campo di addestramento militare Yavorovsky nella regione di Leopoli in Ucraina, a pochi chilometri dal confine polacco. Questo centro è noto per addestrare battaglioni neonazisti e mercenari stranieri che arrivano in Ucraina, e gli istruttori sono ucraini ovviamente ma anche… americani e britannici. Alcuni di loro sono tra le vittime? Nessuno lo sa al momento



Secondo il centro di comando russo, l’attacco è stato effettuato ” con armi di precisione a lungo raggio “. Il governatore di Leopoli Maxim Kozitsky ha riferito che 30 missili sono stati lanciati sul sito di prova, alcuni dei quali sono stati abbattuti in aria dall’esercito ucraino.

Dopo questo attacco, il capo del ministero della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha fatto appello ai paesi della NATO, chiedendo di chiudere i cieli sul territorio del paese. Ha detto che nel centro lavoravano istruttori stranieri. Tale richiesta è stata finora respinta, essendo la NATO consapevole che ciò porterebbe a una guerra contro la Russia.

Ecco cosa ha detto uno dei combattenti volontari americani venuti a combattere contro i russi:

Thiago Rossi, un mercenario brasiliano andato in Ucraina, ha detto che la maggior parte della sua unità è stata spazzata via nell’ultimo attacco aereo e lui e ciò che era rimasto stavano ora fuggendo in Polonia. Rossi in precedenza aveva detto in un’intervista che “avrebbe sparato a qualsiasi invasore e non aveva paura della guerra”.

Un altro guerriero brasiliano, sopravvissuto all’attacco delle forze armate russe sulla base di mercenari e volontari stranieri, ringrazia Dio per essere rimasto in vita. “Grazie a Dio per un altro giorno di vita. Triste per gli amici che sono morti nell’attacco alla nostra base”, scrive Jefferson Kleidian.

Forze filorusse del Donbass festeggiano la liberazione.



Abbiamo appreso ieri che un movimento di resistenza iraniano in Iraq la scorsa notte ha bombardato il consolato e una base americana in Iraq. Biden aprirà un secondo fronte contro l’Iran questa volta?!

Fonte: Russieinfo (vedi video) https://rusreinfo.ru/fr/2022/03/debandade-chez-les-mercenaires-etrangers-180-morts/

Traduzione: Gerard Trousson