Fuga dalla realtà: le compagnie aeree che chiedono “passaporti per vaccini” segnalano la morte per la democrazia

da Redazione

di Dado Ruvic

Decine di compagnie aeree stanno spingendo per un sistema che dimostri che i passeggeri hanno “rispettato i requisiti sanitari”, sia sotto forma di un test che di un futuro vaccino. E con i passeggeri stanchi dei blocchi, potrebbero semplicemente realizzare il loro desiderio draconiano. Ma questo è solo un esempio degli orrori a venire mentre l’élite globale metterà in atto il loro “grande ripristino”.

Presto, ai viaggiatori internazionali potrebbe essere richiesto di portare un passaporto aggiuntivo oltre a quello che mostra la loro nazionalità. Le tre grandi alleanze, Oneworld, Star Alliance e SkyTeam, che rappresentano 58 compagnie aeree, stanno guardando al cosiddetto sistema di passaporti sanitari digitali CommonPass, nato da un’idea del Forum economico mondiale e della fondazione svizzera The Commons Project, per ottenere di rimettere le loro ruote ancora una volta sulla pista.

“Stiamo cercando di modificare i nostri termini e condizioni per dire, per i viaggiatori internazionali, che chiederemo alle persone di farsi vaccinare prima che possano salire sull’aereo”, ha detto il CEO di Qantas Alan Joyce al programma di notizie A Current Affair.

“Penso che sarà una cosa comune parlare con i miei colleghi di altre compagnie aeree in tutto il mondo”, ha aggiunto.

Il piano, tuttavia, assomiglia più a una rischiosa situazione di presa di ostaggi nel settore aereo che a qualsiasi attenzione alle esigenze di salute. In effetti, con così tante persone stanche di indossare maschere, quarantene e restrizioni di viaggio, che si traducono in un calo del 92% dei viaggi aerei internazionali sui livelli pre-COVID-19, fare la fila per un vaccino può sembrare un piccolo prezzo da pagare per il loro le libertà sono tornate. Ma lo è?

Innanzitutto, il coronavirus non è nuovo. Identificati per la prima volta negli anni ’60, ora ci sono sette diversi filamenti che possono infettare le persone. In secondo luogo, fino a poco tempo fa, a quanto pare, non c’è mai stato un vaccino efficace contro di esso.

“Il coronavirus non ti colpisce, rimane sulle cellule superficiali dei tuoi polmoni”, ha spiegato ad aprile il professor Ian Frazer, uno dei principali ricercatori australiani sui vaccini . “Tutti questi virus influenzali entrano in te, quindi il corpo può combattere e produrre le cellule T.”

Frazer ha continuato dicendo che [Covid-19] “non uccide le cellule, le fa ammalare”.

“Al momento non sappiamo come far funzionare un vaccino contro il coronavirus”.

Vaccinazione obbligatoria

Tuttavia, la Russia ha recentemente annunciato lo sviluppo del vaccino “Sputnik V” per combattere il coronavirus. Il Gamaleya Center di Mosca, gli sviluppatori della promettente formula, suggerisce che il suo vaccino è efficace al 95%. Secondo RT, nel 2021 dovrebbero essere pronte oltre un miliardo di dosi del vaccino ea prezzi molto inferiori rispetto agli analoghi stranieri.

I russi sembrano meno sospettosi di ricevere il vaccino rispetto alle loro controparti occidentali, molti dei quali temono, e giustamente sembrerebbe, che potrebbero ottenere più di quanto si aspettassero da qualsiasi colpo. Il motivo è che gran parte della ricerca sui vaccini condotta oggi in Occidente sembra determinata a includere una sorta di tecnologia di tracciamento nel siero.

Ad esempio, solo un mese prima che il Covid-19 arrivasse negli Stati Uniti, i ricercatori del MIT hanno annunciato un nuovo metodo per registrare la cronologia delle vaccinazioni di un paziente che memorizza i dati leggibili da smartphone sotto la pelle nello stesso momento in cui viene somministrato un vaccino.

“Caricando selettivamente le microparticelle in microaghi, i cerotti forniscono un modello nella pelle che è invisibile ad occhio nudo ma può essere scansionato con uno smartphone a cui è stato rimosso il filtro a infrarossi”, ha riferito MIT News . “Il cerotto può essere personalizzato per imprimere diversi modelli che corrispondono al tipo di vaccino somministrato.”

È importante tenere presente che lo sponsor principale di questa e altre applicazioni simili è sponsorizzato dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Ed è stato Bill Gates, un programmatore di software miliardario senza alcuna competenza medica, che ha detto che le riunioni di massa potrebbero non tornare “affatto” senza vaccinazioni di massa. E come se fosse al momento giusto, Ticketmaster ha recentemente annunciato che stava valutando l’introduzione di un sistema in cui i clienti devono dimostrare di aver ricevuto una vaccinazione prima di poter acquistare i biglietti per eventi musicali e sportivi.

Nello stesso momento in cui i passeggeri delle compagnie aeree e i frequentatori di concerti si trovano ad affrontare un regime di vaccinazione obbligatoria, Klaus Schwab, il fondatore e presidente esecutivo del Forum economico mondiale, ha sposato i suoi sogni per un ‘grande ripristino’, che i critici dicono sia un comunista- Acquisizione di ogni aspetto della vita umana in stile Frankenstein ambientalista, inclusa la possibilità di assistere a un concerto rock o salire a bordo di un aereo.

“La pandemia rappresenta una rara ma ristretta finestra di opportunità per riflettere, reimmaginare e ripristinare il nostro mondo”, ha osservato di recente Schwab .

Una sola persona è stata autorizzata a votare sui grandi piani di Gates e Schwab per un restyling globale? Affatto. E quando le persone tentano di discuterne, vengono liquidate come teorici della cospirazione. Eppure Schwab ha persino scritto un libro intitolato COVID-19: The Great Reset. In esso scrive: “Niente tornerà mai al senso di normalità” rotto “che prevaleva prima della crisi perché la pandemia di coronavirus segna un punto di svolta fondamentale nella nostra traiettoria globale … [R] stanno arrivando cambiamenti radicali di tale conseguenza che alcuni gli esperti hanno fatto riferimento a un’era “prima del coronavirus” (BC) e “dopo il coronavirus” (AC) “.

Siamo entrati nella prima fase di quello che può essere definito un “nuovo ordine mondiale” che è stato preso a calci per anni dall’élite globale. Venendo dalle spalle di una pandemia, che si è dimostrata non così mortale come suggerirebbero l’hype e l’isteria, sembra che l’élite globale si stia muovendo per assumere il maggior controllo possibile della vita umana.

È giunto il momento per un “grande dibattito” per discutere le idee immensamente trasformative che il signor Schwab e la sua gente sperano di imporre all’intero pianeta. Hanno bisogno che vengano ricordati i principi democratici e che prima che possa accadere un “grande ripristino”, persone di ogni provenienza – non solo l’1% – devono partecipare alla conversazione. Il fatto che si rifiutino di coinvolgere la società mentre definiscono il loro progetto per un nuovo futuro dovrebbe fornire un grande indizio su dove ci porteranno i loro piani. Suggerimento: da nessuna parte va bene.

Fonte: Strategic culture

Traduzione:Luciano Lago