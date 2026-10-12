Secondo quanto rivelato dalla testata, l’amministrazione Trump minaccia di sospendere la condivisione di informazioni di intelligence e il programma di approvvigionamento di armi PURL per fare pressione su Kiev affinché interrompa gli attacchi alle raffinerie russe.

L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di sospendere il sistema di approvvigionamento di armi all’Ucraina per fare pressione su Kiev affinché interrompa i suoi attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe, secondo quanto rivelato al Financial Times l’11 ottobre da funzionari europei .

I funzionari, che hanno ricevuto telefonate da rappresentanti statunitensi durante il fine settimana o ne sono stati informati, hanno indicato che Washington sta esercitando pressioni sulle capitali europee e su Kiev nel tentativo di porre fine agli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe.

Inoltre, il media ha indicato che il messaggio statunitense include minacce di sospendere la condivisione di informazioni di intelligence e il programma PURL (Ukraine Priority List of Requirements) , che consente agli alleati europei di acquistare armi statunitensi per l’Ucraina nell’ambito della NATO.

“Stanno chiamando Kiev, […] stanno chiamando tutti [in Europa]”, ha detto al Financial Times un funzionario che ha ricevuto una chiamata da un ufficiale della difesa statunitense.

Oggi il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per una tregua energetica , con effetto immediato. “Con effetto immediato, viene dichiarata una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno raggiunto un accordo. Non infrangetelo!”, ha scritto il presidente su Truth Social. Mosca non ha ancora commentato l’annuncio.

Scontro frontale tra Trump e Zelensky

In seguito all’annuncio dell’accordo energetico raggiunto da Trump e Putin venerdì 9 ottobre, Zelensky ha attaccato duramente Washington , definendo il patto una “debolezza” che non porterà la pace nel mondo. In un’intervista, il leader del regime di Kiev ha sottolineato che una squadra negoziale ucraina si trovava quel giorno in Florida per discutere l’accordo con la controparte statunitense, e ha quindi considerato l’intesa un atto disonesto. ” Stanno semplicemente usando la nostra squadra come cortina fumogena “, ha dichiarato.

La risposta di Trump è stata energica nel difendere l’accordo: “Abbiamo bisogno di gasolio. I prezzi del petrolio stanno già crollando a picco”. Il giorno seguente, il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Zelensky, accusandolo di non voler porre fine al conflitto : “Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte. E ha scelto di non farlo”.

Trump ha anche attaccato Zelensky per gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe , che ha portato a termine nonostante i suoi avvertimenti. “Gli abbiamo detto: ‘Non attaccare le raffinerie, perché questo crea un problema globale’. E lui è andato e ha attaccato “, ha affermato il presidente americano, concludendo con una proposta decisa: ” Suggerisco di trovare un nuovo leader che possa raggiungere un accordo”.

Trump ha parlato in numerose occasioniHa criticato gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, sostenendo che contribuiscono all’aumento dei prezzi del diesel . Il 27 settembre ha ribadito il suo appello a Zelensky affinché fermi l’offensiva contro questi impianti. “Ho parlato con il presidente Zelensky. Gli ho detto: ‘Devi rallentare gli attacchi alle raffinerie'”, ha affermato.

In risposta agli attacchi di Kiev contro il settore civile russo, le forze armate russe lanciano attacchi sistematici contro obiettivi militari e infrastrutture energetiche, di trasporto, logistiche o di altro tipo legate al complesso militare-industriale ucraino.

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago