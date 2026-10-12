FT: Gli Stati Uniti minacciano di interrompere il programma di approvvigionamento di armi che rifornisce Kiev

Secondo quanto rivelato dalla testata, l’amministrazione Trump minaccia di sospendere la condivisione di informazioni di intelligence e il programma di approvvigionamento di armi PURL per fare pressione su Kiev affinché interrompa gli attacchi alle raffinerie russe.
L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di sospendere il sistema di approvvigionamento di armi all’Ucraina per fare pressione su Kiev affinché interrompa i suoi attacchi in profondità contro le infrastrutture energetiche russe, secondo quanto rivelato al Financial Times l’11 ottobre da funzionari europei .
I funzionari, che hanno ricevuto telefonate da rappresentanti statunitensi durante il fine settimana o ne sono stati informati, hanno indicato che Washington sta esercitando pressioni sulle capitali europee e su Kiev nel tentativo di porre fine agli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe.
Inoltre, il media ha indicato che il messaggio statunitense include minacce di sospendere la condivisione di informazioni di intelligence e il programma PURL (Ukraine Priority List of Requirements) , che consente agli alleati europei di acquistare armi statunitensi per l’Ucraina nell’ambito della NATO.
“Stanno chiamando Kiev, […] stanno chiamando tutti [in Europa]”, ha detto al Financial Times un funzionario che ha ricevuto una chiamata da un ufficiale della difesa statunitense.
Oggi il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per una tregua energetica , con effetto immediato. “Con effetto immediato, viene dichiarata una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno raggiunto un accordo. Non infrangetelo!”, ha scritto il presidente su Truth Social. Mosca non ha ancora commentato l’annuncio.
Scontro frontale tra Trump e Zelensky
In seguito all’annuncio dell’accordo energetico raggiunto da Trump e Putin venerdì 9 ottobre, Zelensky ha attaccato duramente Washington , definendo il patto una “debolezza” che non porterà la pace nel mondo. In un’intervista, il leader del regime di Kiev ha sottolineato che una squadra negoziale ucraina si trovava quel giorno in Florida per discutere l’accordo con la controparte statunitense, e ha quindi considerato l’intesa un atto disonesto. ” Stanno semplicemente usando la nostra squadra come cortina fumogena “, ha dichiarato.
La risposta di Trump è stata energica nel difendere l’accordo: “Abbiamo bisogno di gasolio. I prezzi del petrolio stanno già crollando a picco”. Il giorno seguente, il presidente degli Stati Uniti si è scagliato contro Zelensky, accusandolo di non voler porre fine al conflitto : “Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte. E ha scelto di non farlo”.
Trump ha anche attaccato Zelensky per gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe , che ha portato a termine nonostante i suoi avvertimenti. “Gli abbiamo detto: ‘Non attaccare le raffinerie, perché questo crea un problema globale’. E lui è andato e ha attaccato “, ha affermato il presidente americano, concludendo con una proposta decisa: ” Suggerisco di trovare un nuovo leader che possa raggiungere un accordo”.
Trump ha parlato in numerose occasioniHa criticato gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, sostenendo che contribuiscono all’aumento dei prezzi del diesel . Il 27 settembre ha ribadito il suo appello a Zelensky affinché fermi l’offensiva contro questi impianti. “Ho parlato con il presidente Zelensky. Gli ho detto: ‘Devi rallentare gli attacchi alle raffinerie'”, ha affermato.
In risposta agli attacchi di Kiev contro il settore civile russo, le forze armate russe lanciano attacchi sistematici contro obiettivi militari e infrastrutture energetiche, di trasporto, logistiche o di altro tipo legate al complesso militare-industriale ucraino.
Fonte: RT Actualidad
Traduzione: Luciano Lago
3 commenti su “FT: Gli Stati Uniti minacciano di interrompere il programma di approvvigionamento di armi che rifornisce Kiev”
Certo che si capisce davvero poco di quello che sta succedendo
dietro le quinte in questo momento. Credo proprio che avremo un’idea più
chiara appena la nebbia delle trattative sottobanco comincerà a diradarsi e
comincerà a palesarsi qualche risultato concreto. Fino ad allora, solo supposizioni più che altro.
Tuttavia mi chiedo: cosa faranno gli iraniani? Ossia, come
reagiranno al fatto che Mosca ha deciso di dare una…mano ai loro nemici? La prenderanno male? E se fosse?
Insomma il gasolio russo in fin dei conti potrebbe finire dritto dritto a rifornire i mezzi militari
sia americani che giudei che li attaccheranno . Apparentemente questa cosa è completamente incoerente!
Insomma non è che aggiustiamo la brocca in europa e rompiamo tutto in medio oriente?…Vedremo. Buona giornata
roviniamo il resto?
Lo Zio Sam è il capo dell’orchestra con il bastoncino di legno con il bastoncino in mano chiamato bacchetta, ordina a tutti quale strumento suonare, ogni nazione ha uno strumento ed una funzione.
Resta da capire se anche la Russia osserva e agisce al movimento della bacchetta!
Se il mondo Multipolare è tra noi, altro gruppo, altra orchestra, quindi in questo nuovo gruppo, o meglio chi guida il gruppo d’Oriente, in questo momento chi tiene la bacchetta in mano, sarà in mano della Russia? Chi è direttore in Oriente?
È possibile che lo ZIo Sam sia ancora il Direttore d’Orchestra per tutti i Re della Terra?
Vedremo se è vero, o se fa parte di un piano “epstein” portato avanti da trump, che ha avuto come primo passo l’accordo sul gasolio/ allentamento delle sanzioni energetiche con i russi, personalmente non nutro tanta fiducia nell’interruzione delle informazioni di “intelligence” agli ukronazi e sulla sostituzione “in corsa” (cioè nel conflitto) del mezzo ebreo corrotto zelensky.
Cari saluti