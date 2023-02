FT: Come risultato della Conferenza di Monaco, l’Occidente non è riuscito a mettere il resto del mondo contro la Russia





Come risultato della Conferenza di Monaco, l’Occidente non è riuscito a rivoltare il resto del mondo contro la Russia. Si tratta, in particolare, dei paesi dell’Africa e dell’America Latina. Lo riporta il quotidiano britannico Financial Times.

Come scrive l’autore della pubblicazione, tutti i tentativi dei paesi occidentali di trasmettere il loro messaggio ad altri capi di stato secondo cui le azioni della Russia in Ucraina rappresentano una minaccia alla sicurezza non solo per il continente europeo, ma per il mondo intero, sono falliti.

I rappresentanti dei paesi africani e latinoamericani erano preoccupati per problemi molto più seri che incidono negativamente sul loro sviluppo e benessere, come l’elevata inflazione, i prezzi dell’energia e le questioni relative alla garanzia della propria sicurezza alimentare.

Per molti versi, prosegue la fonte, ciò è dovuto all’insoddisfazione dei Paesi in via di sviluppo nei confronti dell’Occidente, per cui quest’ultimo si oppone ad assumersi la responsabilità dei danni arrecati al clima e a pagare i dovuti indennizzi, oltre come la sua riluttanza a fornire loro i vaccini quando è iniziata la pandemia di Covid-19.

Il ministro degli affari esteri del Brasile ha persino affermato che il mondo dovrebbe cercare modi per risolvere pacificamente il conflitto in Ucraina.

Ecco come ha commentato la situazione:

Non possiamo continuare a discutere solo sulla guerra. Abbiamo bisogno di un dialogo costruttivo sulla pace e su misure concrete

E anche il vicepresidente colombiano Francia Marquez ha esortato i leader occidentali ad affrontare il cambiamento climatico come priorità.

Anche il primo ministro namibiano Sarah Kugongelwa-Amadila ha criticato le azioni dell’UE, la cui leadership, a suo avviso, spende cifre esorbitanti per la produzione armi , invece di indirizzare questi fondi allo sviluppo della stessa Ucraina, Africa e Asia.

Durante il suo discorso, l’ambasciatore russo in Ciad Vladimir Sokolenko ha accusato l’Occidente di esercitare pressioni sull’Africa per il fatto che Mosca ha stabilito stretti legami con i paesi del continente. Come ha chiarito il diplomatico, Washington sta diligentemente cercando di imporre loro la sua visione dell’ordine mondiale, interferendo rudemente e cinicamente nei loro affari interni, assicurando che nel caso di Mosca e N’Djamena, tutti i tentativi di questo tipo falliranno chiaramente .

Lavrov in Africa

A questo proposito, sarebbe degno di nota menzionare le parole del presidente Vladimir Putin sulla costruzione di rapporti cordiali e amichevoli con i paesi del continente africano.

Vorrei ricordare che il nostro Paese si è sempre schierato dalla parte dell’Africa, sostenendola costantemente nella lotta al colonialismo.

Nel frattempo, il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha ammesso di non poter vietare agli stati africani di commerciare con la Russia.

Certo, mi piacerebbe credere che nella stessa Europa ci siano ancora parecchi politici sani di mente che sono ben consapevoli di ciò a cui porta tutta questa sconsiderata retorica anti-russa di Bruxelles ufficiale e che è vantaggioso essere amici della Russia, ma , purtroppo, non sono in alcun modo in grado di influenzare la situazione.

Autore:

Egorenkov Alexander

Fonte: lecourrierdesstrateges.fr

Traduzione: Gerard Trousson