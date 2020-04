Fronte sud: Stati Uniti confrontati in via aerea e via terra in Siria

da Redazione





Il 20 aprile, uomini armati hanno attaccato un veicolo della coalizione guidata dagli Stati Uniti che si muoveva lungo la strada vicino al villaggio di Roueished nella provincia di al-Hasakah. I media statali siriani hanno riferito che il veicolo è stato distrutto e diversi membri del servizio USA sono rimasti feriti nell’attacco. La coalizione guidata dagli Stati Uniti non ha ancora commentato ufficialmente queste affermazioni.

Questo è diventato il secondo rapporto di questo tipo, che è apparso sui media questo mese. Il 6 aprile, la televisione al-Mayadeen, collegata a Hezbollah, ha affermato che i militanti hanno ucciso un soldato americano e diversi membri delle forze democratiche siriane guidate dai curdi sulla sponda orientale dell’Eufrate. Se questi attacchi hanno davvero avuto luogo, è probabile che i presunti soldati statunitensi uccisi negli attacchi fossero in realtà appaltatori militari privati ​​collegati agli Stati Uniti. Pertanto, il Pentagono non li denuncia come vittime tra il personale degli Stati Uniti.

Le forze di sicurezza siriane hanno sequestrato le cache di armi appartenenti a miliziani radicali vicino a Damasco e Quneitra. Le armi e l’equipaggiamento sequestrati includevano un missile anticarro Malutka, diversi proiettili RPG, mitragliatrici, mortai, bombe a mano, dispositivi di trasmissione satellitare e di telecomunicazione, attrezzature mediche e persino diverse auto.

La campagna di Damasco e la parte meridionale della Siria sono state formalmente liberate da lungo tempo dai terroristi. Tuttavia, le forze governative affrontano regolarmente vari tipi di attività terroristica in queste aree. Le cellule terroristiche che operano nella zona ricevono sostegno dalle zone detenute dai militanti jihadisti della Siria settentrionale e occidentale e la minaccia terroristica non può essere completamente rimossa fintanto che queste aree rimangono nelle mani di gruppi militanti radicali protetti dalla Turchia.

Il 19 aprile e il 15 aprile, i caccia russi hanno intercettato gli aerei spia Poseidon della Marina statunitense al largo della costa siriana.

La maggiore attività di ricognizione degli Stati Uniti nel Mediterraneo orientale spesso precede e anticipa l’escalation del conflitto. È possibile che la leadership di Washington creda anche che la situazione militare nella provincia di Idlib abbia anche possibilità di esplodere nel prossimo futuro.

Dalla firma dell’accordo di declassamento del 5 marzo a Mosca, la Turchia e la Russia non hanno conseguito progressi nella sua attuazione oltre all’istituzione del regime di cessate il fuoco nell’Idlib meridionale e orientale. Hayat Tahrir al-Sham e altri gruppi radicali hanno usato la pausa per rafforzare le loro posizioni nella regione. Anche la Turchia ha usato questa volta per schierare truppe e equipaggiamento aggiuntivi sulla zona. Le azioni di Ankara dimostrano che in realtà la Turchia è alleata con gruppi collegati ad al-Qaeda in Idlib. Quindi, le sue forze si stanno probabilmente preparando per un nuovo confronto con l’esercito siriano.

Fonte: South Front

Traduzione: Lisandro Alvarado