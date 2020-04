Conflitto in Siria

Fronte sud: accumulo militare israeliano vicino a Golan, la guerra sta arrivando?

da Redazione

Israele ha schierato ulteriori unità dei sistemi di difesa aerea di Iron Dome e Patriot vicino ai confini del Libano e della Siria. Fonti filo-israeliane sostengono che l’esercito del paese si sta preparando a respingere possibili attacchi di ritorsione da Hezbollah e altre forze sostenute dall’Iran a seguito dei recenti attacchi aerei su presunti “obiettivi iraniani” vicino a Damasco.

Nell’ultimo anno, le forze di difesa israeliane hanno costantemente aumentato la loro presenza militare nell’area delle alture del Golan occupate con il pretesto di combattere la cosiddetta minaccia iraniana. Fonti siriane descrivono questi sviluppi come parte dei preparativi per azioni militari più ampie e aggressive contro le forze del governo di Damasco e dei suoi alleati nel sud della Siria.

Alla fine del 27 aprile, i veicoli aerei senza pilota turchi hanno lasciato cadere volantini che invocavano i residenti di Idlib per sostenere le azioni dell’esercito turco nell’area dell’autostrada M4. Tali azioni dell’esercito turco probabilmente dimostrano che i negoziati con il gruppo terrorista “Hayat Tahrir al-Sham”, che si sono svolti dopo un incidente militare tra le parti il ​​26 aprile, probabilmente si sono conclusi senza progressi reali. Se l’esercito turco continua i suoi sforzi per sbloccare la parte dell’autostrada M4 vicino a Nayrab con la forza, potrebbe trovarsi nello stato di un aperto confronto militare con Hayat Tahrir al-Sham.

Duesoldati statunitensi sono stati rapiti dopo un attacco al loro veicolo vicino ai giacimenti petroliferi di Omar, sulla sponda orientale dell’Eufrate, hanno riferito i media dello stato siriano il 27 aprile. I media arabi riferiscono regolarmente di incidenti di sicurezza che coinvolgono le forze della coalizione a guida statunitense e i loro delegati in Siria orientale. All’inizio di aprile, la SANA, agenzia siriana ha affermato che un soldato americano e 2 membri delle forze democratiche siriane sono stati uccisi in un attacco vicino al villaggio di al-Wasia nella provincia di Deir Ezzor.

Inoltre, l’ISIS, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, riferisce regolarmente attacchi di successo contro il personale delle forze democratiche siriane e civili nell’area controllata dagli Stati Uniti. Ad esempio, il 21 aprile, Amaq ha annunciato che le forze dell’ISIS avevano ucciso uno “stregone” nella città di al-Sabhah. La vittima è stata identificata come Hassan Ghanem al-Osman. È diventato il terzo “stregone” ucciso dall’ISIS nell’est di Deir Ezzor negli ultimi due mesi.

La coalizione guidata dagli Stati Uniti preferisce tacere sulla campagna terroristica dell’ISIS, che è in corso sotto il naso delle sue forze. Tuttavia, ha trovato il tempo di commentare il rapporto del 27 aprile sulle presunte vittime tra il personale americano definendolo falso.

La polizia militare russa ha istituito un nuovo punto di osservazione vicino alla città di Tell Tamir, nella Siria nord-orientale. Fonti curde affermano che militanti sostenuti dalla Turchia hanno regolarmente bombardato la città e le aree circostanti nelle ultime settimane. Si aspettano che lo spiegamento dei militari russi nella zona dovrebbe aiutare a porre fine a queste regolari violazioni del cessate il fuoco.

Attentato ad Afrin, Nord della Siria: 40 vittime

Un grave attentato ha scosso la città siriana di Afrin, nel nord della Siria, nella zona sottoposta al controllo turco. Un camion cisterna caricato di esplosivo è stato fatto esplodere all’interno del mercato e l’esplosione ha causato 40 vittime accertate, alcune delle quali civili e altri appartenenti alle milizie alleate delle forze turche. Fra le vittime le fonti turche parlano di 11 uccisi e 47 persone rimaste ferite dall’esplosione. Le stesse fonti turche accusano le unità curde delle YPG di essere autori dell’attentato e di voler massacrare i civili per seminare il caos nella zona occupata dai turchi. Al momento l’attentato non è stato rivendicato da alcuno.

Le forze turche sono considerate forze occupanti tanto dall’Esercito siriano che dalle forze curde della YPG, che erano presenti su questa città di frontiera prima dell’occupazione turca.

INFORMAZIONI DA SOUTHFRONT

Traduzione: Lisandro Alvarado