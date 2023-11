Fronte Libano: Attacco missilistico sulla base militare israeliana Branit

Il movimento libanese Hezbollah ha lanciato oggi una nuova serie di attacchi missilistici contro la base militare israeliana di Branit, situata al confine con il Libano. Ciò avviene dopo che ieri Hezbollah ha effettuato 15 attacchi missilistici contro posizioni militari israeliane, che è stata l’operazione più grande dell’intero conflitto israelo-palestinese.

Oltre agli attacchi missilistici, Hezbollah utilizza attivamente veicoli aerei senza pilota per attaccare obiettivi militari israeliani. Fonti israeliane riferiscono che nella scorsa giornata sono stati registrati 30 UAV che hanno preso di mira le basi delle forze di difesa israeliane (IDF).

Queste azioni di Hezbollah, in risposta agli attacchi di Israele, aumentano significativamente le tensioni lungo il confine tra Libano e Israele, aumentando il rischio di un’ulteriore escalation del conflitto. Tuttavia Hezbollah non sono entrati ufficialmente in guerra contro Israele.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzone: Mirko Vlobodic