All’inizio del mese, gli Stati Uniti hanno valutato diverse opzioni militari per riprendere la guerra contro l’Iran, ma hanno optato per continuare a inasprire il blocco economico con l’intento di destabilizzare il Paese.

Di: Xavier Villar

La strategia congiunta di Stati Uniti e Israele potrebbe consistere nel rimanere nella zona grigia “né guerra né pace” in cui la situazione attuale è precipitata. Per alcuni analisti americani, questa opzione potrebbe implicare che l’amministrazione Trump non porrà fine al conflitto né lo risolverà, ma piuttosto se ne distanzierà, rendendo di fatto inefficace l’embargo.

In teoria, questa opzione semplificherebbe il compito di Washington: da un lato, permetterebbe di evitare un conflitto diretto con l’Iran e, dall’altro, il mantenimento delle sanzioni economiche consentirebbe di continuare a esercitare pressione a distanza.

In questo senso, darebbe a Trump l’opportunità di evitare un accordo di pace umiliante, come il memorandum firmato in Pakistan nel giugno di quest’anno, e, allo stesso tempo, di evitare una nuova guerra in cui si ripeterebbe il fallimento della precedente.

Questa ipotesi, tuttavia, trascura diversi fattori, tra cui la situazione interna in Iran. A questo proposito, diversi analisti iraniani, come Mehdi Mohamadi, consigliere del Presidente del Parlamento, ritengono che Stati Uniti e Israele stiano concentrando i loro sforzi sulla creazione delle condizioni necessarie, attraverso sanzioni economiche e altre misure, per una ripresa delle proteste, simili a quelle del dicembre dello scorso anno, che in un certo senso segnarono l’inizio della guerra.

Secondo questi stessi analisti, le sanzioni e il blocco imposti dagli Stati Uniti non sono mai stati concepiti per “colpire il regime”. Sono sempre stati ideati per massimizzare le sofferenze della popolazione civile iraniana, nella speranza che questa raggiunga un punto di tale disperazione da credere che la sua unica possibilità di sopravvivenza risieda nel rovesciamento del governo.

Inoltre, parallelamente al conflitto interno, proseguono i preparativi militari. Secondo la stampa iraniana, inclusa l’agenzia di stampa Tasnim, gli sviluppi recenti includono un aumento della presenza militare nella regione, con una concentrazione che avrebbe raggiunto circa il 90% dei livelli precedenti alla guerra dei 40 giorni. Le stesse fonti indicano l’utilizzo di aeroporti nel Somaliland, un territorio situato nel Corno d’Africa sulla costa meridionale del Golfo di Aden, e un incremento delle incursioni di droni provenienti dallo spazio aereo azero, un paese con stretti legami con Israele.

Infine, fanno riferimento ai cosiddetti “movimenti controrivoluzionari” nel nord-ovest e nel sud-est del paese.

Tutto ciò ha portato a un cambiamento nella strategia militare iraniana, sia a livello nazionale che internazionale. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha dichiarato che, d’ora in poi, qualsiasi violazione dello spazio aereo iraniano sarà contrastata con una duplice risposta: oltre all’abbattimento degli aerei responsabili, le basi statunitensi nella regione saranno attaccate per rappresaglia.

Nelle ultime settimane l’Iran ha intensificato i suoi attacchi missilistici e con droni, un fatto che non è passato inosservato alla stessa amministrazione statunitense, che ha riconosciuto pubblicamente questo cambiamento di strategia.

Inoltre, le forze armate iraniane stanno tentando di smantellare i nodi chiave su cui gli Stati Uniti basano la propria presenza militare regionale: radar, centri di comando e controllo e infrastrutture dati. Disabilitare questi elementi ridurrebbe significativamente l’efficacia delle forze armate statunitensi.

Sul fronte interno, la nomina di Hosein Taeb a capo dell’Organizzazione BASH in agosto mirava a “rafforzare la rete di intelligence popolare” e a sfruttare la tecnologia per consentire una “risposta incentrata sulla popolazione” alle minacce. Già allora, il fronte interno era considerato di estrema importanza per la sicurezza del Paese, e la riorganizzazione di BASH era intesa a prevenire il ripetersi della crisi di sicurezza di dicembre.

Tutto ciò implica non solo un atteggiamento più “aggressivo” da parte dell’Iran, ma anche un tentativo di ridefinire la propria strategia concentrandosi simultaneamente sia sul fronte esterno che su quello interno, considerandoli entrambi parte dello stesso scenario. L’Iran cerca quindi di rendere più difficile e vulnerabile qualsiasi futura operazione militare nemica.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago