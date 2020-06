FRODE: Il Congresso Ha Dato A Bill Un Valore Di $ 100 BLN Per il Tracciamento Dei Contatti 6 Mesi Prima Della Pandemia

– La Bill and Melinda Gates Foundation ha aiutato a negoziare chi avrebbe ottenuto un contratto per il rintracciamento dei contatti sostenuto dal governo da $ 100 miliardi nell’agosto 2019 – sei mesi prima dell’arrivo della ‘pandemia’ negli Stati Uniti e quattro mesi prima che attraversasse la Cina. (Ascolta sopra)

Le rivelazioni scioccanti sono state svelate sul podcast di Thomas Paine e sul Moore Paine Show su Patreon dai due investigatori che hanno fatto avvisato della massiccia frode fiscale della Clinton Foundation durante un’audizione del Congresso nel 2018. John Moynihan e Larry Doyle hanno testimoniato al Congresso, spiegando in dettaglio il frodi e schemi utilizzati dai Clinton per evitare di pagare fino a $ 2,5 MILIARDI di tasse federali.

Il duo investigativo, nella loro prima intervista dopo quella testimonianza del Congresso sulla rivelazione bomba, ha rivelato a Paine che i rappresentanti della Gates Foundation hanno incontrato Bobby L. Rush, membro del Congresso degli Stati Uniti, in una seduta in Ruanda, Africa orientale, a metà agosto 2019 per sbrigare chi avrebbe segnato la manna da un programma di tracciamento dei contatti del governo.

E proprio il mese scorso – nove mesi dopo gli incontri con la Gates Foundation in Ruanda – Rush, un democratico dell’Illinois, ha presentato $ 100 MILIARDI di risorse umane 6666, il COVID-19 Testing, Reaching and Contacting Everyone (TRACE) Act.

Il disegno di legge di Rush avrebbe istituito un programma gestito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per i test coronavirus nazionali e la tracciabilità dei contatti.

Da allora Paine ha appreso che il deputato Rush si è recato in Ruanda con la moglie dal 12 al 19 agosto 2019 per prendere parte ai colloqui e ad un evento di una settimana sottoscritto dalla Bill and Melinda Gates Foundation e dal Rockefeller Brothers Fund.

Ma come è possibile negoziare i sottoprodotti del monitoraggio di una pandemia da sei a sette mesi prima ancora che si verifichi lo scoppio del virus?

