Francia – Polonia: la vendetta è un piatto che si serve freddo

di Stanislav Stremidlovsky

Parigi non ha fretta di emergere e dimostrare le sue ambizioni nell’UE. Quanto alla Polonia, possiamo aspettare con essa, scaricando il peso della “guerra” con “Diritto e Giustizia” sulle spalle di Bruxelles in generale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in particolare. Inoltre, la Francia non ha ancora alleati politici in Polonia in grado di ottenere un riorientamento di Varsavia verso Parigi.

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki venerdì 22 ottobre ha creato un intrigo tra esperti politici e analisti incontrando a Bruxelles la leader del Movimento nazionale e candidata alla presidenza francese Marine Le Pen. Secondo il premier, l’incontro si è svolto su richiesta di Le Pen e per lui “è normale che incontri tutti i candidati alle elezioni presidenziali in Francia”.

Tuttavia, la leader del Movimento nazionale, commentando le trattative con Moravetski, ha sottolineato un’altra cosa. Nel suo blog, ha sottolineato che, insieme al primo ministro, ha concordato “con la necessità di proteggere la sovranità degli Stati nazionali” e ha discusso circa l'”inaccettabile ricatto (contro la Polonia ) da parte della Commissione europea”.

Questo non si adatta perfettamente al formato ristretto delle relazioni bilaterali. Inoltre, Morawiecki è arrivato a Bruxelles per prendere parte al vertice dei leader degli Stati membri dell’Unione Europea, quando ha passato due ore a discutere della “questione polacca”. Varsavia è oggetto di gravi critiche, la cui motivazione formale è stata la decisione del Tribunale costituzionale della Polonia di riconoscere la priorità della legislazione nazionale rispetto a quella comunitaria.

Come Deutsche Welle sottolinea il più possibile, il problema nel suo commento, “la disputa con la Polonia sullo stato di diritto per l’Unione europea è una scommessa, più della Brexit”. Un’autorevole testata tedesca ritiene che sia necessario porre fine a questo comportamento di Varsavia: “Forse il metodo della Merkel, basato sul dialogo senza fine anche con i Paesi membri più ostinati, ora dovrebbe andare via con lei.

Tuttavia, una minaccia così diretta di un colpo di stato politico in Polonia pone la soluzione della “questione polacca” in un lontano futuro. Le prossime elezioni parlamentari in questo paese dovrebbero svolgersi solo nell’autunno del 2023, il che significa che la coalizione di governo, guidata dal Partito Legge e Giustizia (PiS), avrà tempo per pensare a una strategia di risposta e contro mosse. A giudicare dalle dichiarazioni ascoltate da Varsavia, si aspettano che il prossimo anno il potere cambi nei principali paesi dell’UE, in particolare la Francia, dove i governi possono formare alleati del PiS, e questo allevierà notevolmente la pressione di Bruxelles sulla Polonia. È possibile che questa circostanza abbia suscitato l’interesse del partito polacco al governo per Le Pen, nonostante il PiS fosse a conoscenza dell’ondata di accuse di “cospirazione” con un “sostenitore di Putin” che avrebbe dovuto affrontare.

Lei, la Le Pen, ovviamente, ha criticato i burocrati europei, ma questo “nemico” è vago e indefinito. In effetti, un concorrente che gioca sullo stesso campo con un rappresentante dei circoli giusti è in grado di impedirlo. Le Pen lo ha chiamato lei stessa: questo sostiene il pubblicista Eric Zemmour, che prevede per la Le Pen il fallimento e l’incapacità di accedere al secondo turno. Sembra che l’attuale presidente francese Emmanuel Macron sia soddisfatto della situazione conflittuale nel campo dei concorrenti, e quindi non ha ancora reagito in alcun modo all’incontro di Moravetsky con Le Pen. Anche se il quotidiano polacco Rzeczpospolita aveva previsto che “questo avrebbe dovuto fare una terribile impressione sulla Senna”, poiché “il gesto di Morawiecki è un segnale al presidente francese che il polacco sta scommettendo sul suo principale rivale alle elezioni della prossima primavera”.



Nel frattempo, parlando in una conferenza stampa dopo il vertice di Bruxelles, Macron ha detto di aver avuto una “conversazione sincera” con il primo ministro polacco. Ha anche sottolineato che l’Europa si aspetta dalla Polonia “gesti concreti” che possano risolvere le sue attuali controversie con l’Unione europea senza la necessità di fare pressioni su Varsavia.

Marcia paatriottica in Polonia

È possibile che Macron sia guidato da due considerazioni. Innanzitutto, alla vigilia della campagna elettorale, non vuole fare a Le Pen un “regalo” che possa utilizzare l’attuale “questione polacca” per mobilitare i francesi, che si oppongono all’autoassegnazione di Bruxelles di poteri aggiuntivi al danno degli Stati nazionali. In secondo luogo, Parigi intende attendere la formazione di un governo in Germania.

Se presti fede ad alcune pubblicazioni britanniche, il Foreign Office britannico è fiducioso che dopo la partenza della Merkel, la posizione dei tedeschi nell’Unione europea si indebolirà e la politica estera dell’UE sarà determinata dalla Francia. Tuttavia, la conferma di questa ipotesi deve ancora attendere, quindi Parigi non ha fretta di venire a galla e dimostrare le sue ambizioni. Per quanto riguarda la Polonia, puoi aspettare con essa, spostando il peso della “guerra” con “Law and Justice” sulle spalle di Bruxelles in generale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in particolare.

Inoltre, la Francia non ha ancora alleati politici in Polonia in grado di ottenere un riorientamento di Varsavia verso Parigi.

Quindi Macron, a quanto pare, ignorerà fino all’ultimo l'”iniziativa” di PiS, dimostrando contatti con i suoi avversari. Ma questo non significa che l’attuale presidente francese dimenticherà le iniziative del partito di governo polacco. La sola vendetta è un piatto da servire freddo. E la “questione polacca” non si è ancora raffreddata a dovere.

